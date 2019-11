Διαγωνισμός για την προώθηση της παραδοσιακής γαστρονομίας στα Γρεβενά

Η Ελληνική Γαστρονομία, μία από τις βασικότερες πτυχές του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, οδηγεί σε συνεργασίες και συνέργειες με στόχο την ανάδειξη και την ανάπτυξή της, πέρα από τα σύνορα της χώρας.

Για το σκοπό αυτό, το Επιμελητήριο Γρεβενών προκήρυξε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση δράσεων του έργου Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and promotion of common traditional gastronomy, άλλως CBTB, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020.

Η ανωτέρω δράση, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

Έντυπο και ψηφιακό υλικό επικοινωνίας, ενημερωτικές ημερίδες, Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος και Ετήσιο Φεστιβάλ Γαστρονομίας, προσδιορισμός των κοινών παραδοσιακών προϊόντων, καθορισμός του Παραδοσιακού Διασυνοριακού Πρωινού, σχεδιασμός και ανάπτυξη του CBTB brand και συναφείς υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσόν των 218.700 ευρώ με ΦΠΑ. Τέλος, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29η Νοεμβρίου και ώρα 17.00, ενώ οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 5 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00.