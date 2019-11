Τα υπέρ και τα κατά για την ανάπτυξη του τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου θα συμμετέχει στο Winter Academy on Tourism management for UNESCO designated sites in Natural Areas που διοργανώνεται στο Τρέντο Ιταλίας, μεταξύ 24 και 29 Νοεμβρίου.

Στην εν λόγω συνάντηση θα παρουσιαστούν μελέτες περιπτώσεων από περιοχές που εφαρμόζονται καλές πρακτικές διαχείρισης, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων, ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα προς υιοθέτηση και εφαρμογή.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της χειμερινής ακαδημίας θα συζητηθεί η ανάπτυξη του τουρισμού στις φυσικές περιοχές η οποία δημιουργεί νέες προκλήσεις και θα γίνει αναφορά σε τρία διλήμματα και σε τρεις θεματικές ενότητες που απασχολούν τους ανθρώπους που εργάζονται στις φυσικές προστατευόμενες περιοχές.

Η 1η ενότητα αφορά στα εξής: «Ιδιωτική έναντι δημόσιας διαχείρισης»

Η φύση είναι κοινό αγαθό. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να το απολαύσει. Αλλά ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε τη φύση και ταυτόχρονα να την κάνουμε πιο προσιτή; Η οικονομική θεωρία παρέχει δύο προσεγγίσεις: τη δημόσια έναντι της ιδιωτικής διαχείρισης. Ωστόσο, πολλές περιπτώσεις επιτυχίας σε ολόκληρο τον κόσμο προτείνουν έναν τρίτο τρόπο διαχείρισης του φυσικού αγαθού, που βρίσκεται κάπου στη μέση μεταξύ του ιδιωτικού και του κοινού και αποκομίζει το καλύτερο από τις δύο προσεγγίσεις.

Η δεύτερη ενότητα αφορά στα εξής: «Άνοιγμα έναντι κλεισίματος -Ελεύθερη πρόσβαση ή όχι»

Το δικαίωμα στη φύση υπάρχει σε πολλά εθνικά συντάγματα. Η φύση είναι πηγή υγείας και ευημερίας και η σημασία (και η αξία) της φύσης αυξάνεται λόγω της ανεπάρκειας της στις αστικές περιοχές, όπου ζει σήμερα περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι φυσικές περιοχές είναι όλο και πιο προσιτές σήμερα, χάρη στις υποδομές και τις τεχνολογικές καινοτομίες που βοηθούν τους ανθρώπους να βιώσουν τη φύση όπως ποτέ άλλοτε. Ωστόσο, οι φυσικές περιοχές απειλούνται: όσο πιο προσιτές είναι, τόσο πιο εκτεθειμένοι είναι το πλήθος, η ρύπανση, η κυκλοφορία, ο θόρυβος. Ορισμένες περιοχές επέλεξαν την αυστηρή ρύθμιση των τουριστικών ροών, ενώ πολλοί άλλοι προσπάθησαν να διατηρήσουν ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση.

Η τρίτη ενότητα αφορά στα εξής: «Κατανάλωση και χρήση έναντι εμπειρίας»

Πώς να εκτιμήσετε μια φυσική τοποθεσία; Αυτή η σημαντική ερώτηση καθοδηγεί τις επιλογές των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης που διαχειρίζονται φυσικές περιοχές. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ένα δάσος κόβοντας όλα τα δέντρα ή κατασκευάζοντας μερικά πολυτελή θέρετρα, αλλά αυτό που παραμένει για τις μελλοντικές γενιές; Είναι μόνο η τρέχουσα οικονομική ροή που καθορίζει την επιτυχία ενός τουριστικού σχεδίου ή πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιους άλλους παράγοντες; Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την αειφόρο ανάπτυξη χωρίς να υπονομεύσουμε τον ίδιο τον φυσικό πόρο; Πώς πρέπει να σχεδιάσουμε την τουριστική ανάπτυξη για να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των σημερινών και των μελλοντικών ενδιαφερόμενων;