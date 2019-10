Το λιμάνι της Σκύρου στο συνέδριο των Green Ports στο Όσλο

Μεγάλη τιμή και προβολή για τη Σκύρο αποτελεί η πρόσκληση του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου κ. Κυριάκου Αντωνόπουλου ως προσκεκλημένου ομιλητή, στο Ευρωπαϊκό συνέδριο των Green Ports στο Όσλο της Νορβηγίας από τις 16-18 Οκτωβρίου 2019.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια είναι και η συνιδρύτρια του skyrosproject και απο το 2015 συνεργάτης του Λιμενικού Ταμείου, καθηγήτρια περιβάλλοντος κα Κωνσταντίνα Σκαναβή.

Το λιμάνι της Λιναριάς Σκύρου, μέλος των 115 Ευρωπαϊκών Eco Ports, επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τα μικρά Ευρωπαϊκά λιμάνια στο μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό συνέδριο για τα Λιμάνια.

Το Λιμάνι της Σκύρου με τις πολύ μικρές δυνάμεις του, όπως τονίζεται, προσπαθεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Από το 2015 το Λ.Τ Σκύρου με την συνεργασία του τμήματος περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και από το 2019 και τα τμήματα Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την επικεφαλής τους καθηγήτρια περιβάλλοντος κα Κωνσταντίνα Σκαναβή υλοποιούν το πρόγραμμα skyrosproject.

Από την έναρξη του προγράμματος το 2015 εκατοντάδες φοιτήτριες/τες έχουν κάνει την ετήσια πρακτική τους άσκηση στο λιμάνι της Σκύρου, διεξάγουν έρευνες & εργασίες που παρουσιάζονται σε Εθνικά και διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς στους οποίους βραβεύονται, προβάλλοντας τη Σκύρο και το Λιμάνι της. Το πρόγραμμα έχει ιδρύσει και υλοποιεί την 1η. 2η. 3η, θερινή ακαδημία περιβαλλοντικών εκπαιδευτών, περιβαλλοντική φροντίδα του λιμένα, διενεργεί τουριστικά παρατηρητήρια και παρατηρητήρια θαλάσσιου τουρισμού, παρέχει περιβαλλοντική εκπαίδευση σε παιδιά 6-13 ετών. Το πρόγραμμα εισάγει ένα νέο τρόπο πρακτικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όπου οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχοντες δρουν και ως εκπαιδευτές πολιτών, προωθώντας υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά. Το λιμάνι γίνεται εργαλείο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όπου μέσα από το πρόγραμμα η θεωρία γίνεται πράξη σε πραγματικές συνθήκες.

Το τουριστικό τμήμα του λιμανιού της Λιναριάς εχει βραβευθεί με Γαλάζια Σημαία και είναι μέλος των Ευρωπαϊκού δικτύου βραβευμένων μαρίνων TransEurope Marinas. Το λιμάνι της Λιναριάς εφαρμόζει σχέδιο παραλαβής & διαχείρισης καταλοίπων - αποβλήτων πλοίων, σχέδιο αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης ενώ έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί τον πρώτο συμπιεστή ανακυκλώσιμων υλικών σε Ελληνικό λιμάνι.

Η πρόσκληση του προέδρου του Λ.Τ Σκύρου ως εκπροσώπου και ομιλητή εκ μέρους των μικρών ευρωπαϊκών Λιμανιών αποτελεί και μια αναγνώριση στη συνεχιζόμενη προσπάθεια αναβάθμισης του περιβαλλοντικού προφίλ του Λιμανιού.

Η παρουσίαση του πρόεδρου του Λ.Τ Σκύρου αλλά και αυτής της κυρίας Κωσνταντινας Σκαναβή θα γίνουν στη ενότητα "WHAT CAN SMALL PORTS DO TO INCREASE EFFICIENCY AND DRIVE SUSTAINABILITY OUTCOMES" την 17η Οκτωβρίου στο Felix Conference Centre, Οslo.