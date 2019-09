Εναλλακτικός τουρισμός στη Γυάρο- 7 καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες

Με ποιο τρόπο η Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Γυάρου μπορεί να αποτελέσει ένα γόνιμο πεδίο ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού; Μπορεί η επεξεργασία υπολειμμάτων παραγωγής μεταξιού να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο, στηρίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των σπάνιων αρπακτικών που ζουν στην περιοχή της Δαδιάς; Κι όμως μπορεί, όπως αποδεικνύει το “WWF Impact Ventures”, το παγκόσμιο πρόγραμμα επιτάχυνσης που έχει ως στόχο να υποστηρίζει επιχειρηματικές ομάδες που φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην προστασία σημαντικών οικοσυστημάτων μέσα από την δραστηριότητα ή το προϊόν που παράγουν.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου “WWF Impact Ventures” στην Ελλάδα, την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη εκδήλωση στο Impact Hub Athens, για την ανάδειξη των νικητών του προγράμματος. Συγκεκριμένα, νικητές αναδείχθηκαν από τη Δαδιά:

1. Resilk: είναι μια εταιρεία παραγωγής μεταξιού, με δεκαετή παράδοση, που δημιουργεί καινοτόμα μεταξωτά υφάσματα με φυσικές χρωστικές και μηδενικά απόβλητα, ενώ παράλληλα αυξάνει τις θέσεις εργασίας και μειώνει την τοξικότητα, αναβιώνοντας τις παραδόσεις στην περιοχή της Δαδιάς.

2. Open farm: μια φάρμα που προμηθεύει την αγορά με ποιοτικό βόειο κρέας, από ζώα που εκτρέφονται στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου, υποστηρίζοντας τους απειλούμενους με εξαφάνιση γύπες διατηρώντας ανοίγματα στο δάσος, σημαντικά για την εξεύρεση τροφής.

3. Forest on the GO: μια εταιρεία που πουλά καρπούς σε ολόκληρη την Ευρώπη και σχεδιάζει να δημιουργήσει μια νέα σειρά από θρεπτικά φρούτα του δάσους, τα οποία θα καλλιεργηθούν στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Πάρκου του Δάσους της Δαδιάς.

Και από τη Γυάρο:

1. Geopedia: Η Geopedia οργανώνει εκπαιδευτικές εκδρομές για σχολεία, μεμονωμένους επισκέπτες, οικογένειες και ομάδες, που σκοπό έχουν την κατανόηση του φυσικού, ιστορικού, πολιτιστικού και κοινωνικού πλαισίου του τόπου, στοχεύοντας στην υποστήριξη της προστασίας των σημαντικών οικοσυστημάτων και την ανάπτυξη της περιοχής.

2. Cyclades Allios: Ένα ηλεκτρονικό και έντυπο περιοδικό, το οποίο παρέχει πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αφορούν τη φύση και τον πολιτισμό στις Κυκλάδες, προσφέροντας στις επιχειρήσεις τουρισμού ήπιου αντίκτυπου ένα μέσο για την προώθηση των υπηρεσιών τους.

Για την ταχύτατη εξέλιξη και ανοδική της πορεία βραβεύτηκε, επίσης, από τους κριτές το Svoura Travel, ένα τουριστικό πρακτορείο που με τη χρήση βιώσιμων πρακτικών, προσφέρει αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε προστατευόμενες περιοχές της Θράκης και συμβάλλει στην υποστήριξη των εξόδων προστασίας και διαχείρισης των περιοχών. Το κοινό είχε και αυτό σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση, καθώς επιβράβευσε με το Βραβείο Κοινού το Beelab, μια εταιρεία που πουλά υψηλής ποιότητας μελισσοκομικά προϊόντα και βότανα από την περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου, διατηρώντας ανοίγματα στο δάσος που είναι σημαντικά για την εξεύρεση τροφής των απειλούμενων αρπακτικών.

Από το 2014, το WWF έχει δημιουργήσει το διεθνές πρόγραμμα “WWF Impact Ventures“ - μία πλατφόρμα επώασης επιχειρηματικών ιδεών και έναν επιταχυντή ομάδων και επιχειρήσεων με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων, με οικονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους, επιχειρηματικών πλάνων που μπορούν να φέρουν θετικό αντίκτυπο σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές περιοχές φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας: στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, και στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Γυάρου.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος παρακολούθησαν ένα εξάμηνο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης (Acceleration Program) που περιελάμβανε υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη και συμβούλους, καθώς και ειδικά σχεδιασμένα και εξατομικευμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όλοι οι φιναλίστ του προγράμματος παρουσίασαν σε κοινό και κριτική επιτροπή τις επιχειρηματικές τους ιδέες και τον περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο που φέρνει η δράση τους στις συγκεκριμένες προστατευόμενες και τις γειτονικές σε αυτές περιοχές. Οι ομάδες μοιράστηκαν όλο το ταξίδι τους, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι τη "μεταμόρφωσή” της σε ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο και οι κριτές αξιολόγησαν τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα της κάθε ιδέας.

“Το WWF Impact Ventures μας έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξουμε την πρότασή μας, μέσα από μία διευρυμένη προσέγγιση των δυνατοτήτων της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και να απευθυνθούμε σε ένα ευαισθητοποιημένο περιβαλλοντικά κοινό» αναφέρει ο Γιώργος Τσακίρης, ιδρυτής της νικήτριας εταιρείας Resilk από τη Δαδιά, και η διευθύντρια του προγράμματος, Marina Timchenko, συμπληρώνει πως «το πρόγραμμα μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική για τα βιώσιμα προϊόντα από ό, τι φανταζόμασταν και έτσι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!”.

Ο νικητής της Γυάρου, Γιώργος Παπανικολάου, πριν τη συμμετοχή του στο WWF Impact Ventures, είχε το Geopedia μόνο ως μια ιδέα στο μυαλό του. “Το πρόγραμμα με βοήθησε να βάλω τις σκέψεις μου σε μια σειρά και να υλοποιήσω τα σχέδιά μου με ευκολία.”

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με το “WWF Impact Ventures“ έχουν υλοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο 4 προγράμματα, έχουν υποστηριχθεί συνολικά 43 επιχειρήσεις και έχουν διοχετευθεί κεφάλαια ύψους 5,3 εκατ. δολαρίων για την ενίσχυση επιχειρήσεων που φιλοδοξούν να συνεισφέρουν στη διατήρηση των σημαντικών οικοσυστημάτων και ειδών.