Το Victor Davis Hanson Tour στη Θεσσαλονίκη

Εκατό ταξιδιώτες-μελετητές του Χρόνου και της Ιστορίας υποδέχθηκε αυτές τις μέρες ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης αναλαμβάνοντας να υποστηρίξει την ξενάγηση και τη διαμονή ενός ιστορικού ταξιδιωτικού γκρουπ με …ονοματεπώνυμο.

Πρόκειται για το «Victor Davis Hanson”-Journey to the other Greece, from Sparta to Alexander the Great» στο οποίο συμμετέχουν 100 διακεκριμένες προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο των ΗΠΑ. Βασικός εισηγητής στο tour είναι ο ιστορικός και καθηγητής του Stanford University Dr. Victor Davis Hanson.

Συνδυάζοντας μια σχεδιασμένη εκ των προτέρων τουριστική διαδρομή με επιστημονική αναζήτηση και μελέτη, τα μέλη του γκρουπ ξεκίνησαν από αρχαιολογικούς χώρους της Σπάρτης και της Πελοποννήσου και κατέληξαν στην Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία για να επισκεφθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο, τους Φιλίππους, την Αμφίπολη, την Πέλλα και την Βεργίνα.

Μετά από κάθε επίσκεψη και ξενάγηση τα μέλη του γκρουπ παρακολουθούν προγραμματισμένη διάλεξη σε κεντρικό ξενοδοχείο ,συζητούν κι αναλύουν, ιστορικά ζητήματα που σχετίζονται με μεγάλες προσωπικότητες της αρχαιότητας ,κρίσιμες ιστορικές περιόδους, νεότερα ιστορικά γεγονότα αλλά και επίκαιρα θέματα.

Στο μεγάλο ιστορικό απόθεμα της Θεσσαλονίκης που προσφέρεται για όλη την κοινότητα των ιστορικών αναφέρθηκε η αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολητικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού κα Βούλα Πατουλίδου, καλωσορίζοντας τα μέλη του γκρουπ στην πόλη, τονίζοντας παράλληλα την σημασία που έχει για την Θεσσαλονίκη, τον Οργανισμό και τους τουριστικούς φορείς της πόλης, ο ειδικός τουρισμός και η αύξηση των επισκεπτών από τις ΗΠΑ.