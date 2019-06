Η Lufthansa πλέκει το εγκώμιο της Θεσσαλονίκης

Με διθυραμβικά σχόλια αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη η παγκόσμιας εμβέλειας αεροπορική εταιρεία Lufthansa, αναγάγοντας τη Θεσσαλονίκη σε πόλη του μήνα Ιουνίου.

«Η Θεσσαλονίκη, που αποκαλείται Σαλονίκη εν συντομία, είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Η Ελληνική πόλη-λιμάνι εντυπωσιάζει με τα χιλιάδων ετών μνημεία, τα εντυπωσιακά αξιοθέατα και τα ίχνη της ιστορίας που μπορούν να ακολουθήσουν οι επισκέπτες της. Welcome to our #CityOfTheMonth #Thessaloniki. #Lufthansa» αναφέρει η διεθνής αεροπορική εταιρεία στη σελίδα της στο Facebook, παροτρύνοντας τους πελάτες της να επισκεφτούν την πόλη μας σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανέλαβε για να την αναδείξει ως έναν από τους σημαντικούς προορισμούς της.

Η ΕΞΘ καλωσορίζει αυτήν την πρωτοβουλία της διεθνούς αεροπορικής εταιρείας και ευχαριστεί θερμά τη Lufthansa για την τιμή που προσδίδει στη Θεσσαλονίκη.