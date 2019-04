Ξένοι φοιτητές στην Κρήτη

Από τις 8 έως τις 12 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη το 9ο THE CRETE TRIP, από το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, για την προβολή του νησιού στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής.

Πρόκειται για ένα τετραήμερο ταξίδι γεμάτο δραστηριότητες κατά το οποίο δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές του εξωτερικού να γνωρίσουν τον πολιτισμό της Κρήτης. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 3.500 εισερχόμενοι φοιτητές έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ενώ για την υλοποίησή του έχουν συνεργαστεί περισσότεροι από 100 εθελοντές και διοργανωτές

Στο 8ο The Crete Trip συμμετείχαν 850 φοιτητές από 70 διαφορετικές χώρες, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων για το 9ο The Crete Trip αναμένεται να αυξηθεί, αφού ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και πολλοί συμμετέχοντες της περσινής διοργάνωσης Το The Crete Trip δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ζήσουν τις καλύτερες στιγμές του Erasmus τους και να γνωρίσουν από κοντά την Κρήτη, τον πολιτισμό, την ιστορία, τις παραδόσεις και να πάρουν μια γεύση από την αυθεντική κρητική φιλοξενία, καθιστώντας τους συμμετέχοντες τους καλύτερους πρεσβευτές της Κρήτης στις χώρες τους.

Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus είναι ο μεγαλύτερος εθελοντικός οργανισμός στην Ευρώπη, με σκοπό τη στήριξη και την προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών. Έχει παρουσία σε περισσότερα από 800 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε 40 χώρες, διαθέτει πάνω από 15.000 ενεργούς εθελοντές οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περίπου 200.000 εισερχόμενους φοιτητές κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα, αποτελείται από 22 συλλόγους και 200 περίπου ενεργούς εθελοντές, με ισχυρή παρουσία στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας τόσο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όσο και σε Πάτρα, Ιωάννινα, Κρήτη, Κομοτηνή, Λαμία, Λάρισα και Αιγαίο και υποδέχεται περισσότερους από 2.500 εισερχόμενους φοιτητές κάθε χρόνο.