Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Σύρου για το 2019

Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του για το τρέχον έτος ενέκρινε ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης.

Αναλυτικά, το ανωτέρω πρόγραμμα προϋπολογισμού 135.000 ευρώ, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής δράσεις προβολής:

Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων

Οι ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων αποτελούν βασικό εργαλείο για την προσέγγιση ειδικού κοινού και τουριστών που επιζητούν την διαφορετικότητα. Για τις ανάγκες προβολής του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, σχεδιάζονται ενέργειες που απευθύνονται στο καταναλωτικό κοινό (B2C).

Media και Blogger Trips

Ταξίδια γνωριμίας media και blogger trips με συμμετοχή εκπροσώπων των ΜΜΕ και ειδικότερα δημοσιογράφων συνεργατών τουριστικών στηλών ή εντύπων εξειδικευμένων στις ειδικές μορφές τουρισμού. Στόχος της ενέργειας είναι η δικτύωση, δημιουργία, μετάδοση και αναπαραγωγή θετικής δημοσιότητας του τουριστικού προορισμού στο εξωτερικό, μέσω της υλοποίησης δημοσιογραφικών αποστολών επιλεγμένων εμπειριών.

Broadcasting Event

Επίσκεψη στη Σύρο δημοφιλούς τηλεοπτικού ή και ραδιοφωνικού μέσου από το εξωτερικό με σκοπό την αναμετάδοση εικόνων και εμπειριών του προορισμού.

Διαφήμιση σε ΜΜΕ

Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots σε επιλεγμένα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ψηφιακή διαφήμιση και εκτυπώσεις διαφημιστικών υλικών προς χρήση εκθέσεων και ενεργειών επικοινωνίας του προορισμού.

Δημιουργία βίντεο

Κινηματογράφηση και παραγωγή θεματικών video που θα αποτυπώνουν τις κύριες εμπειρίες του προορισμού & μικρότερων digital video. Τα video θα φιλοξενηθούν στο τουριστικό website του Δήμου και θα αξιοποιηθούν στις ενέργειες προώθησης της καμπάνιας

Σύνδεση με γενική καμπάνια Aegean Islands

Η στρατηγική επικοινωνίας της Σύρου στοχεύει στο κτίσιμο του Brand «Σύρος» και της ανταγωνιστικής τοποθέτησής του. Η σύνδεση του προορισμού με τη γενική καμπάνια Aegean Islands Like No Other αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της στρατηγικής και της συνολικής προώθησης του προορισμού.