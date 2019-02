Τουριστική συνεργασία Πάργας με το Erdemli της Τουρκίας

Στο Δήμο Erdemli της Τουρκίας θα μεταβεί τριμελής επιτροπή του Δήμου Πάργας, από τις 11 έως τις 14 Φεβρουαρίου, προκειμένου να επισφραγιστεί η συνεργασία των δύο δήμων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Town Twinning action between Turkey and the EU Grant Scheme».

Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα συζητηθεί το τουριστικό Μνημόνιο Συνεργασίας των δήμων, το οποίο στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη.

Το εν λόγω πρόγραμμα, χρηματοδοτεί δράσεις πόλεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρώπης, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση βιώσιμων δομών μεταξύ των τοπικών αρχών στην Τουρκία και αντίστοιχων τοπικών αρχών στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Επιμέρους στόχοι είναι η παροχή στήριξης σε έργα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη σχέσεων και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των τοπικών διοικήσεων στην Τουρκία και των τοπικών διοικήσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην ενίσχυση του ρόλου τους στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ.

Το περιεχόμενο της κοινής πρότασης, αφορά τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη δημιουργία ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας.

Η πρόταση προωθεί την υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων στην τουριστική ανάπτυξη των δύο Δήμων προς όφελος των δημοτών αλλά και των επισκεπτών, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των επαγγελματιών και των απασχολούμενων στον τουρισμό σε αυτές δράσεις, την προώθηση υπηρεσιών για την ανάπτυξη τους και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τουρισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, ανέρχεται στο ποσόν των 126.243 ευρώ.