Δράσεις προβολής από Δήμους- Ενισχύσεις σε φορείς από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Σε δράσεις τουριστικής προβολής προβαίνουν οι δήμοι Βόλου, Σερρών και Νέας Ζίχνης, ενώ το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ενισχύει τους εμπόρους της Λέρου, της Καρπάθου και της Πάτμου, για τουριστικούς σκοπούς.

Αναλυτικά, ο Δήμος Βόλου ενέκρινε την εκτύπωση εντύπων τουριστικής προβολής και πληροφόρησης για χρήση από το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Βόλου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Παράλληλα, ο Δήμος Σερρών αποφάσισε την αναπαραγωγή έντυπου υλικού τουριστικής προβολής , δαπάνης 5.704 ευρώ, για την κάλυψη των τουριστικών αναγκών της περιοχής.

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Νέας Ζίχνης ενέκρινε την υλοποίηση του έργου, στο πλαίσιο του Priority Axis 2, A sustainable and Climate adaptable Cross-Border area, Investment Priority 6c, Conserving, protecting and developing natural and cultural heritage, με τίτλο: Modernization, promotion and conservation of caves as touristic destinations, ήτοι εκσυγχρονισμός, προώθηση και διατήρηση των σπηλαίων ως τουριστικοί προορισμοί και ακρωνύμιο: My caves. Ο εξοπλισμός που αφορά στο ανωτέρω έργο, θα λειτουργήσει πλήρως για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση αυτού.

Τέλος, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ενέκρινε την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Εμπόρων Λέρου με το ποσό των 10.000 ευρώ, την οικονομική ενίσχυση της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου, με το ποσό 10.000 ευρώ και την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Επιτηδευματιών Πάτμου με το ποσό των 3.000 ευρώ για τη λειτουργία Τουριστικού Γραφείου στην Πάτμο.