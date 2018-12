Δράσεις τουριστικής προβολής σε Ιωάννινα και Χανιά

Σε αποφάσεις για την τουριστική προβολή των Ιωαννίνων και του Δήμου Καντάνου Σελίνου Χανίων προέβησαν οι αρμόδιες αρχές.

Αναλυτικά, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών ενέκρινε την υπηρεσία Δράσεις τουριστικής προβολής, προώθησης και παρουσίασης του προορισμού Ιωάννινα στο εξωτερικό, στο πλαίσιο διπλωματίας πόλεων 2018 και ανέδειξε την εταιρεία Μ.Μ. ONE TEAM HOUSE OF INTEGRATED COMMUNICATION L.T.D. σε οριστικό ανάδοχο για την υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας.

Παράλληλα, ο Δήμος Καντάνου Σελίνου Χανίων ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του για το 2019, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας της περιοχής και θα εξελίξουν την τουριστική ταυτότητα και το τουριστικό προϊόν της όπως είναι για παράδειγμα μονοπάτια, γαλάζιες σημαίες, τουριστικές εκθέσεις, έντυπη διαφήμιση, σελιδοδείκτες

Στόχος είναι η ανάδειξη όλου του δήμου, η έμφαση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και η επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν με τη δημιουργία βίντεο προβολής δήμου σε διάφορα μέσα, τις καταχωρήσεις στον τύπο με έμφαση σε έντυπο που διανέμεται στις βασικές εκθέσεις της Γαλλίας, καθώς και με την έκδοση νέου τουριστικού φυλλαδίου.