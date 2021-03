Μεγάλη επιτυχία για την Αθήνα και την CONVIN η ανάληψη της διοργάνωσης του WTC2023

H Αθήνα επιλέχθηκε ως η πόλη που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Συνέδριο της International Tunnelling and Underground Space Association (ΙΤΑ-AITES) – WTC για το 2023. Η Ελληνική υποψηφιότητα κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και να επικρατήσει της Τουρκικής, με 33 ψήφους έναντι 14, χάρις στον ολοκληρωμένο και πλήρη φάκελο διεκδίκησης, αλλά και στην πρωτοποριακή παρουσίασή της, στην τελική φάση αξιολόγησης των υποψηφίων.

Στην επιτυχή έκβαση της διεκδίκησης του WTC 2023 από την Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων & Υπογείων Έργων συνέβαλαν η εταιρεία διοργάνωσης συνεδρίων CONVIN SA, το This is Athens Convention and Visitors Bureau, διακεκριμένοι επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής και πολλοί ακόμα δημόσιοι φορείς που ενίσχυσαν από πλευράς τους την ελληνική προσπάθεια.

Η ανάληψη του WTC2023, στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των κρατών – μελών της Διεθνούς Ένωσης Σηράγγων και Υπογείων Έργων συνιστά εθνική επιτυχία και μια σπουδαία ευκαιρία για την Ελλάδα να αναδειχθεί διεθνώς για τις υποδομές, το επιστημονικό της δυναμικό, αλλά και την εμπειρία της να διοργανώσει ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο συνέδριο.

Tο παγκόσμιο συνέδριο της International Tunnelling and Underground Space Association (ΙΤΑ-AITES), που θα πραγματοποιηθεί 12 με 18 Μαΐου 2023, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός του κλάδου, με την συμμετοχή περισσότερων από 2.500 συνέδρων από όλον τον κόσμο, ενώ περιλαμβάνει επίσης μεγάλη Τεχνική έκθεση όπου συμμετέχουν συστηματικά οι μεγαλύτερες, παγκοσμίως, εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης σηράγγων και υπογείων έργων (κατασκευαστικές, μελετητικές, μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών, λογισμικού κτλ).