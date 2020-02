Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες ΗΑΤΤΑ: Μια μεγάλη γιορτή για τον ελληνικό τουρισμό - Ποιοι βραβεύθηκαν

Σε πανηγυρικό κλίμα για τα επιτεύγματα του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια και την ισχυρή συμβολή σε αυτά των τουριστικών γραφείων, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, η ετήσια Γενική Συνέλευση, οι αρχαιρεσίες για το Δ.Σ. του ΗΑΤΤΑ και για τους αντιπροσώπους του στην Ομοσπονδία, αλλά και η 30η Τελετή Βραβεύσεων Τουριστικών Εντύπων και Ιστοσελίδων σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Στην μεγάλη αυτή διοργάνωση, την οποία παρακολούθησε πλήθος τουριστικών γραφείων από όλη την Ελλάδα, απηύθυναν χαιρετισμό και απένειμαν βραβεία ο υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός Τουρισμού, κ. Μάνος Κόνσολας, η τομεάρχης Τουρισμού της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Κατερίνα Νοτοπούλου, ο πρώην υφυπουργός Πολιτισμού-Τουρισμού και τομεάρχης Τουρισμού στο ΚΙΝΑΛ, κ. Γιώργος Νικητιάδης, ο τομεάρχης Τουρισμού του ΜέΡΑ25, κ. Γιώργος Λογιάδης, o Πρόεδρος της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και μέλος του ΗΑΤΤΑ, κ. Γιώργος Βερνίκος και η λειτουργός Μάρκετινγκ και Πωλήσεων στο γραφείο Αθηνών του υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου, κ. Ιωάννα Χατζηκωστή.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Στάθης Σκρέτας, ενώ ακολούθησε η παρουσίαση του προέδρου της FedHATTA, κ. Λύσανδρου Τσιλίδη.

Τα τουριστικά γραφεία διακινούν τον Τουρισμό, τόνισε ο κ. Τσιλίδης, καλώντας όλους τους φορείς σε συνεργασία.

Ο Πρόεδρος της FedHATTA αναφέρθηκε στις έντονες προσπάθειες που καταβάλλει η Ομοσπονδία την τελευταία πενταετία στο άνοιγμα νέων και ανερχόμενων αγορών εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας, καθώς και στα απτά αποτελέσματά τους.

Ειδικότερα, επισήμανε οτι οι ενέργειες στην κατεύθυνση της αγοράς της Ινδίας είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ροής των Ινδών ταξιδιωτών στην Ελλάδα κατά 119% από το 2014 έως το 2019. Η αύξηση αυτή εκτιμάται οτι είναι πολύ μεγαλύτερη καθώς τα δεδομένα βασίζονται αποκλειστικά σε στοιχεία έκδοσης visa από τα προξενεία.

Όσον αφορά την αγορά του Ισραήλ, από 900.000 ετήσιες αφίξεις το 2015, η Ομοσπονδία συνέβαλλε στην απογείωσή τους στο 1,5 εκατ. το 2019, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 13%-15%.

Η συνεργασία με την TURSAB, συνεχίζεται σε πολύ καλές βάσεις, επισήμανε ο κ. Τσιλίδης.

Η πολλά υποσχόμενη αγορά των ΗΠΑ, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε ατονίσει, επέστρεψε στο επίκεντρο του ελληνικού τουρισμού, με ισχυρή συμβολή σε αυτή την εξέλιξη της στενής συνεργασίας που ανέπτυξε η FedHATTA με τη μεγαλύτερη ένωση ταξιδιωτικών γραφείων των ΗΠΑ και του Καναδά, ASTA. Ως αποτέλεσμα, οι ροές των Αμερικανών τουριστών στην Ελλάδα, ήδη από το 2018, έφτασαν το 1,1 εκατ.

Επιπλέον, μέσω του μεγάλου φορέα για την τουριστική ανάπτυξη στη ΝΑ Μεσόγειο, EMTAAS, στον οποίο η FedHATTA ήταν ιδρυτικό μέλος, καθώς και με τη συμμετοχή της, με 5 θέσεις αρμοδιοτήτων, στο μεγαλύτερο οργανισμό εκπροσώπησης τουριστικών γραφείων και τουρ οπερέιτορ της Ευρώπης, ECTAA, η Ομοσπονδία διατηρεί ισχυρή θέση στα διεθνή κέντρα αποφάσεων και στους κεντρικούς φορείς που διαμορφώνουν την πορεία του κλάδου και πέρα από τα σύνορα της χώρας.

Ο κ. Τσιλίδης έκανε γνωστό δε οτι η Ομοσπονδία διεκδικεί ήδη τη διεξαγωγή του Biannual meeting της ECTAA για το 2021 στην Ελλάδα, ενώ παρουσίασε και το όραμα για την πλατφόρμα ΔΩΔΕΚΑ της FedHATTA, η οποία προωθεί τον δωδεκάμηνο τουρισμό σε εναλλακτικούς προορισμούς και πρόκειται να αναβαθμιστεί και να μετατραπεί σε εμπορική, προσφέροντας αποκλειστικά, οργανωμένα πακέτα διακοπών από τα μέλη του ΗΑΤΤΑ.

Ταυτόχρονα, η Ομοσπονδία, με παράλληλες δράσεις της και μέσα από τους διεθνείς φορείς στους οποίους μετέχει, επιχειρεί το άνοιγμα της αγοράς της Ιαπωνίας.

Ο πρόεδρος της FedHATTA, έκανε επίσης εκτενή αναφορά στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των ελληνικών τουριστικών γραφείων, και τα οποία διευθετήθηκαν ή γίνονται κινήσεις για να επιλυθούν έπειτα από παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας και σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Ειδκότερα, αναφέρθηκε:

-στην άδικη τιμολογιακή μεταχείριση, από το νέο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων για αρχαιολογικούς χώρους, των επισκεπτών έως 25 ετών, ανάλογα από το αν προέρχονται από την ΕΕ ή όχι.

- στη μάχη κατά των παράνομων δραστηριοτήτων στον τουρισμό από ταξιδιωτικά γραφεία τρίτων χωρών, τα οποία οφείλουν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είτε ανοίγοντας δικό τους παράρτημα είτε με συνεργασία με Ελληνικό ταξιδιωτικό γραφείο,

-σε ζητήματα στις ναυλώσεις σκαφών από τουριστικά γραφεία

-στην ανάγκη να επανεξεταστεί η ρύθμιση που προβλέπει την απόσυρση των τουριστικών λεωφορείων μετά το πέρας της 27ετίας

-σε ζητήματα των mini van και των ταξί για τον κλάδο.

-στην επαναφορά της δυνατότητας πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών στο εξωτερικό αλλά και στην Κύπρο

-στην ανάγκη να λυθεί, με παρέμβαση από το δήμο Αθηναίων, το ζήτημα στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο της Αθήνας για την αποβίβαση τουριστών

Τι είπαν οι υπόλοιποι ομιλητές

Ο κ. Θεοχάρης, στο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές της ινδικής αγοράς για την Ελλάδα, τις οποίες διαπίστωσε στο πρόσφατο ταξίδι του στην Ινδία και τη συμμετοχή της Ελλάδας στην έκθεση τουρισμού της χώρας και αναγνώρισε τη σημασία της δημιουργίας απευθείας αεροπορικών συνδέσεων ως καταλύτη για την αύξηση των επισκέψεων.

Για τη νέα χρονιά, υπογράμμισε οτι υπάρχει θετικός βηματισμός, οτι τα slot έχουν κλείσει χωρίς κενά, οτι η διαφημιστική καμπάνια για τη χώρα μας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι προκρατήσεις βαίνουν καλώς, ενώ για το ζήτημα του κορωνοϊού είπε οτι μπορεί να αντιμετωπισθούν τυχόν συνέπειες για την Ελλάδα με πνεύμα συνεργασίας αλλά και οτι μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τον ελληνικό τουρισμό καθώς εξαιτίας των εξελίξεων, κρουαζιερόπλοια κάνουν homeporting στον Πειραιά. «Χρειαζόμαστε αισιοδοξία, όχι πανικό αλλά όχι και εφησυχασμό», υπογράμμισε ο υπουργός.

Από την πλευρά του, ο κ. Κόνσολας, συνεχάρη τα τουριστικά γραφεία για τη συμβολή τους στην αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού στη χώρα αλλά και στη στροφή του ελληνικού τουρισμού στην ποιότητα, ενώ ανέδειξε και την πρόθεση του υπουργείου να αναβαθμίσει ριζικά την τουριστική εκπαίδευση.

Το στοίχημα είναι να καταστήσουμε τον κλάδο των τουριστικών γραφείων ανταγωνιστικό και να δώσουμε στον τουρισμό αυτό που του αξίζει, συμβάλλοντας μέσα από το δημόσιο διάλογο, δήλωσε η κ. Νοτοπούλου.

Ο κ. Νικητιάδης εστίασε στην ανάγκη να διευρυνθούν τα visa center σε χώρες του εξωτερικού και συνεχάρη τα τουριστικά γραφεία για τη συμβολή τους στον τουρισμό.

Τέλος, ο κ. Βερνίκος, σε παρέμβασή του, ευχαρίστησε την FedHATTA, η οποία, όπως είπε, διαχρονικά έχει παίξει σημαντικο ρόλο στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Τα βραβεία

Βραβεία απονεμήθηκαν στους Argo Travel, Athens Open Tour, City Sightseeing Tour, Cruiseway Travel, Dion Tours, Diplomat Travel, Ekdromi.gr, Electron Travel, Era Ltd, Ganymedes Tours, Greca Viajes, Grefis Travel, Grecian Travel, Heraion Tours, Heraklio Travel, Himalaya Travel, Kapco Travel, Kyvernitis Travel, La Greca, Mazi Travel, Manessis Travel, Meteora Thrones Travel & Tourism Centre, Mideast Travel, Navigator Travel, Private Tours Greece, Sights of Athens, The Travel Company, Versus Travel, Zorpidis Travel Services.