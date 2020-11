Lonely Planet/ National Geographic Traveller: Η Ελλάδα ιδανικός αειφόρος προορισμός στις παγκόσμιες ταξιδιωτικές πλατφόρμες

Σημαντικές διακρίσεις και διεθνή αναγνώριση επιφύλαξαν για την Ελλάδα, στις ψηφιακές τους πλατφόρμες, δύο από τους μεγαλύτερους στον κόσμο ταξιδιωτικούς οδηγούς, Lonely Planet και National Geographic Traveller .

Την τιμητική τους στους προτεινόμενους προορισμούς έχουν:

• Πλήθος περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας (Lonely Planet) όπως είναι οι: Κρήτη, Μάνη, Κάλυμνος ,Λέρος, Μετέωρα, Δελφοί για την αυθεντική και οικοφιλική τοπική κουζίνα, τις θεματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες και την αξεπέραστη φιλοξενία των κατοίκων της.

• Ένα από τα πανέμορφα νησιά της Ελλαδας, η Αλόννησος, (National Geographic Traveller) για τους θησαυρούς που κρύβει στο βυθό της θάλασσας.

Εν μέσω πανδημίας, οι δύο ταξιδιωτικές πλατφόρμες και τα περιοδικά των ομίλων τους, προτείνουν στα εκατομμύρια των αναγνωστών τους παγκοσμίως, να διατηρήσουν ζωντανό το όνειρο της εξερεύνησης και να σχεδιάσουν στις μελλοντικές τους διακοπές σε «πράσινους» και ποιοτικούς γευστικά προορισμούς.

Γιατί η Ελλάδα

• Η Ελλάδα αναδείχθηκε από το Lonely Planet ως ο κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός του κόσμου στην βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον διατροφή, για το 2021. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η αρθρογράφος Kate Armstrong «Οι Έλληνες είναι ‘’πράσινοι’’ για αιώνες. Η πανάρχαια συνήθεια της καλλιέργειας λαχανικών, της συγκομιδής ελιών και της προετοιμασίας μεταξένιου ελαίου, και το μαγείρεμα με ντομάτες, φρέσκο ψάρι και άγρια χόρτα είναι ο κανόνας για τους περισσότερους, είτε ζουν σε ένα νησί είτε στην ηπειρωτική χώρα. Εάν σε ένα χωριό δεν υπάρχει μοναδικό τοπικό φαγητό από ένα άγριο βότανο ή λαχανικό που παράγεται στην περιοχή, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα έχουν τη δική τους εκδοχή για ένα πιο παραδοσιακό, εθνικό πιάτο .Με τις αγορές βιολογικών προϊόντων, τα άγρια βότανα και τα νησιωτικά θαλασσινά, η Ελλάδα είναι ο ακούσιος ηγέτης των πιο βιώσιμων τοπικών τροφίμων στον κόσμο’’ αναφέρει το Lonely Planet. (Δείτε το σχετικό βίντεο: https://www.lonelyplanet.com/best-in-travel?c=sustainability&id=food-destination)

• Η διάκριση από το βρετανικό National Geographic Traveller για την Αλόννησο, είναι διπλή. Αναδείχθηκε:

1) στην 6η θέση μεταξύ των 35 κορυφαίων προορισμών παγκοσμίως που ο όμιλος προτείνει για εξερεύνηση («Best of the World: 35 incredible places to discover in 2021 and beyond») https://www.nationalgeographic.co.uk/best-of-the-world-35-destinations-for-2021 και

2) στην 5η θέση από τους οκτώ καλύτερους αειφόρους προορισμούς («The Eight Best Trips for Sustainability») στον κόσμο:

https://www.nationalgeographic.co.uk/travel/2020/11/best-of-the-world-2021-sustainability

Οι αρθρογράφοι του National Geographic χαρακτηρίζουν την υποθαλάσσια περιοχή της Αλοννήσου «μια υδαρή χώρα των θαυμάτων» και όπως ενημέρωσαν την Υπηρεσία ΕΟΤ Μεγ. Βρετανίας θα αποτελέσει το πρωτοσέλιδο της έκδοσης Ιανουαρίου / Φεβρουαρίου.

Κατέληξαν στην επιλογή της, αναδεικνύοντας το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκου Αλοννήσου και Β. Σποράδων ως το θεμέλιο για την αειφορία του προορισμού, που σχετίζεται με μοναδικά ιστορικά ευρήματα, όπως το ναυάγιο της Περιστέρας. Σύμφωνα με την περιγραφή , «το πρώτο υποβρύχιο μουσείου της Ελλάδας στο ναυάγιο της Περιστέρας στην Αλόννησο, αποτελεί μία μοναδική εμπειρία για όλους τους αυτοδύτες και δικαίως αποκαλείται και «Παρθενώνας των Ναυαγίων». Βρίσκεται υποθαλάσσια του εντυπωσιακού φυσικού Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων, που ιδρύθηκε το 1992 για την προστασία της απειλούμενης μεσογειακής φώκιας».

• Ο ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet, επανακαθορίζει τα βραβεία Best in Travel για το 2021 αναγνωρίζοντας πόσο έχει αλλάξει ο πλανήτης. Έτσι, με το ταξίδι να έχει πάρει άλλο νόημα τον καιρό της πανδημίας, ο Lonely Planet αποφάσισε να αλλάξει τη φιλοσοφία των βραβείων με την προτροπή : «Ανακαλύψτε τους αξιοσημείωτους ανθρώπους και μέρη που μεταμορφώνουν τα ταξίδια και κάνουν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος - για τώρα και τις μελλοντικές γενιές». Και διαχωρίζει τις διακρίσεις του σε τρεις κατηγορίες: Βιωσιμότητα, Κοινότητα και Ποικιλομορφία.

• H λίστα που εκδίδει κάθε χρόνο ο όμιλος National Geographic καταρτίζεται με αυστηρά κριτήρια και τη συνεκτίμηση πλήθους παραμέτρων αειφορίας για την αξιολόγηση και ανάδειξη προορισμών, φιλικών στο περιβάλλον. Η λίστα για το 2021 καταρτίστηκε σε συνεργασία με τους ταξιδιωτικούς συντάκτες του National Geographic Traveller (UK) και τις 16 εκδόσεις τοπικής γλώσσας του National Geographic Traveller, οι οποίες ενημερώνουν εκατομμύρια αναγνώστες στα περιοδικά και τους ιστότοπούς τους σε όλο τον κόσμο.