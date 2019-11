Ο ΕΟΤ προβάλλει την Ελλάδα στην δημοφιλέστερη ταξιδιωτική εκπομπή της Κίνας

Τη μεγαλύτερη τουριστική προβολή στο κινεζικό κοινό τα τελευταία χρόνια είχε η Ελλάδα με τη μετάδοση στις 9 και 16 Οκτωβρίου δύο επεισοδίων για την Κεφαλλονιά και τη Σαντορίνη του κορυφαίου ταξιδιωτικού show «Feel the world» από την ψηφιακή βίντεο-πλατφόρμα IQIYI (το κινεζικό Youtube), το μέσο κοινωνικής δικτύωσης WEIBO και το BTV.

Τα γυρίσματα των δύο επεισοδίων με πρωταγωνίστρια τη δημοφιλή κινέζα ηθοποιό κα Dilireba Dilimulati, πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Ιούλιο ύστερα από πρόσκληση της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κίνας και την κάλυψη μέρους των αεροπορικών εισιτηρίων της πολυμελούς κινεζικής αποστολής, με την υποστήριξη του ΕΟΤ, τοπικών φορέων των δύο νησιών και ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τη μετάδοση των επεισοδίων αυτών είναι εντυπωσιακά:

-Τα δύο επεισόδια κατέλαβαν την πρώτη θέση στη λίστα “Hot Topics” του IQIYI.

-Το hashtag #Dilireba travel in Greece# στο Weibo έφτασε στο νο.1 του Travel Topic List με 1,4 δις. views & 15.669.000 discussions.

-Το hashtag της εκπομπής # Feel the World# στο Weibo έχει 2,73 δις. views και 68.1000.000 discussions.

-Το hashtag "Dilierba wedding dress in Greece" στην βίντεο-πλατφόρμα “Douyin” έφτασε στο νο.1 της κατάταξης στις αναζητήσεις της πλατφόρμας.

-Το hashtag "Dilireba recalls grandma in Greece" στο ενημερωτικό site “Today’s Headline” έφτασε στο νο.1 της κατάταξης στις σχετικές αναζητήσεις.

-Αναρτηθήκαν διάφορα posts με το λογότυπο του ΕΟΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο της εκπομπής όσο και της κας Dilireba με πάνω από 615.000 views μέχρι στιγμής.

Η εκπομπή «Slow life: Feel the world», η οποία κατατάσσεται στην κατηγορία Celebrity Travel Reality Show, μεταδόθηκε για πρώτη φορά το 2018 (season 1) από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης SINA WEIBO και απέσπασε πάνω από 400 εκατομμύρια προβολές (video views) και πάνω από 1,5 δις. topic views (# hashtag). Η εκπομπή ακολουθεί δημοφιλείς επώνυμους καλλιτέχνες και influencers σε προορισμούς που οι ίδιοι επιλέγουν και απευθύνεται σε κοινό υψηλού εισοδηματικού και μορφωτικού επιπέδου.

Η κα Dilireba, την οποία ακολουθούν πάνω από 63 εκατ. followers στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης WEIBO, έχει λάβει τα τελευταία χρόνια σημαντικές διακρίσεις στην Κίνα (Most Popular New Actress at the 2015 National Drama Awards, Best New Artist Award of the 2016 China-UK Film Festival, Best Supporting Actress at The 23rd Shanghai TV festival "Magnolia Award" κ.α.) ενώ παράλληλα συνεργάζεται διαφημιστικά με φημισμένες διεθνείς εμπορικές φίρμες.

Στο μεταξύ, με τα θετικά μηνύματα ότι οι αφίξεις και οι κρατήσεις από την Κίνα προς την Ελλάδα καταγράφουν νέα αύξηση, διατηρώντας τη δυναμική της διψήφιας αύξησης της περσινής χρονιάς (+25,18 %), ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού International Luxury Tourism Market China 2019 (ILTM China 2019), που πραγματοποιήθηκε στην Σαγκάη από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2019.

Στο περίπτερο του ΕΟΤ, τον οποίο εκπροσώπησαν ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κίνας, κος Γιάννης Πλεξουσάκης, και ο αναπληρωτής προϊστάμενος, κος Χρυσόστομος Κωστής, συμμετείχαν ως συνεκθέτες η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, κου Αλέξανδρου Θάνου, εκπρόσωποι του ΗΑΤΤΑ και ταξιδιωτικά γραφεία.

Υπενθυμίζεται ότι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Έκθεσης, ανακοινώθηκε η έναρξη από τον Ιούλιο του 2020 απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Αθήνας - Σαγκάης από την Juneyao Air, σε συνάντηση του προέδρου της εταιρείας κ. Zeal Hong Laing με τον γενικό γραμματέα Τουρισμού κο Κωνσταντίνο Λούλη και τον γενικό πρόξενο στην Σαγκάη, κο Βασίλη Κονιάκο.

Μπορείτε να δείτε τα δύο επεισόδια του ταξιδιωτικού show «Feel the world», εδώ: https://www.iqiyi.com/v_19rttgh204.html#curid=8554037000_f1345063166c9f5c8665c1d163096569