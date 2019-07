H Ελλάδα στο ριάλιτι του αμερικανικού καναλιού ABC «The Bachelorette»

Η μεσογειακή όαση της Ελλάδας είναι η υπερήφανη οικοδεσπότης ενός επόμενου επεισοδίου της σειράς The Bachelorette του ABC. Η εκπληκτική παραθαλάσσια χώρα προσφέρει ένα όμορφο σκηνικό για τη νεότερη Bachelorette, Hannah Brown, καθώς αυτή προχωρά σε επίπεδα φαντασίας με τους εναπομείναντες άντρες να αγωνίζονται για την καρδιά της. Αυτό το επεισόδιο της σειράς The Bachelorette, η οποία γιορτάζει την 15η σεζόν της, έχει προγραμματιστεί να προβληθεί τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, στις 8μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), στο κανάλι ABC.

Η Hannah Brown τράβηξε την προσοχή του Colton Underwood νωρίς κατά τη διάρκεια της 23ης σεζόν της σειράς The Bachelor, δείχνοντας σε αυτόν και σε όλη την Αμερική από τι είναι φτιαγμένη η Alabama Hannah -ένα διασκεδαστικό κορίτσι της επαρχίας που είναι ο πραγματικός της εαυτός. Αφού στάλθηκε απροσδόκητα στο σπίτι της, η Hannah είχε το χρόνο να σκεφτεί τον χωρισμό της, κερδίζοντας μια ισχυρή κατανόηση της επιθυμίας της να αγαπηθεί βαθιά και έντονα. Τώρα, με μια νέα αίσθηση γνώσης του εαυτού της και μια νότα γοητείας από τον Νότο της Αμερικής, είναι πιο έτοιμη από ποτέ να βρει την αληθινή της αγάπη στην 15η σεζόν-ορόσημο της σειράς The Bachelorette, που προβάλλεται στο Τηλεοπτικό Δίκτυο ABC, σε ροή και κατά παραγγελία (on demand).

Στη δημοφιλή τηλεοπτική ριάλιτυ σειρά του καναλιού ABC The Bachelorette, προσφέρεται η ευκαιρία σε μια τυχερή γυναίκα να βρει την πραγματική αγάπη. Μια ελεύθερη και κατάλληλη Bachelorette ξεκινάει ένα ρομαντικό ταξίδι, γνωρίζοντας έναν αριθμό ελκυστικών ανδρών, στενεύοντας σταδιακά το πεδίο, καθώς συνεχίζει την αναζήτηση για τον σύντροφο της ζωής της. Στο τέλος αυτού του ρομαντικού ταξιδιού, αν έχει βρει τον έναν, θα υπάρξει πρόταση γάμου -και θα πει το ναι; Με παρουσιαστή τον Chris Harrison, η σειρά «The Bachelorette» είναι μια παραγωγή της Next Entertainment σε συνεργασία με την Warner Horizon Unscripted Television. Οι Mike Fleiss, Martin Hilton, Nicole Woods και Bennett Graebner είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί.