ΕΟΤ: Συνδιαφήμιση με τουρ οπερέιτορ της Αυστρίας, Ελβετίας, Ουγγαρίας και Σλοβακίας

Ο ΕΟΤ ενέκρινε την υλοποίηση του προγράμματος συνδιαφήμισης του Γραφείου του Οργανισμού στην Αυστρία με tour operators Αυστρίας, Ελβετίας,Ουγγαρίας και Σλοβακίας, συνολικού ύψους 153.109,83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το πρόγραμμα της συνδιαφήμισης, έχει ως εξής:

Αυστρία

Tour operator REWE

Online:

Online πακέτο Landing Page για την Ελλάδα, ανάρτηση Teaser, Header, αποστολή Standalone Newsletter για τηνΕλλάδα σε περίπου 90.000 πελάτες,Facebook Posting.

Offline:

Καταχώρηση σε δύο εκδόσεις της εφημερίδας Kurier και προβολή video ΕΟΤ σε 10 καταστήματα της αλυσίδας Super Market BILLA.

Tour operator Springer Reisen

Offline:

-Διαφημιστικά spots για την Ελλάδα στο Radio Antenne Kärtnen.

-Διαφημιστικά spots για την Ελλάδα στο Radio Antenne Steiermark.

-Advertorial με το λογότυπο του ΕΟΤ και του tour operator στο περιοδικό Steirerin.

-Advertorial με το λογότυπο του ΕΟΤ και του tour operator στο περιοδικό Kärntner Monat.

Tour operator Senioren Reisen

Offline:

-Ολοσέλιδη καταχώρηση και advertorial για την Ελλάδα με το λογότυπο του ΕΟΤ και του tour operator στο περιοδικό UG-Unsere Generation.

Tour operator Ideal Tours

Online:

-Αποστολή newsletter για την Ελλάδα και Facebook Posting για την Ελλάδα.

Offline:

-Advertorial σε 2 εκδόσεις του περιοδικού Reisecoctail.

-Ημισέλιδη καταχώρηση σε 5 εκδόσεις του ένθετου Panorama της αυστριακής εφημερίδας Kronenzeitung.

-Δισέλιδη καταχώρηση (advertorial) στο περιοδικό Tirolerin.

-Καταχώρηση στο περιοδικό του αεροδρομίου του Innsbruck, DestINNation.

-Καταχώρηση στο περιοδικό Innsbruck informiert.

-B2C Εκδήλωση /cine event για την Ελλάδα.

-B2C Εκδήλωση για την Ελλάδα σε τουριστικό γραφείο του tour operator.

Ελβετία

Tour operator HOTELPLAN

Online:

-Online mailing με προσφορές για την Ελλάδα σε 10.000 διευθύνσεις πελατών που έχουν ήδη κλείσει μία φορά διακοπές στη Μεσόγειο μέσω του brand του Hotelplan, Migros Ferien.

-Waiting Screen με προσφορές για την Ελλάδα για εκείνους οι οποίοι οργανώνουν το ταξίδι της μέσω της ιστοσελίδας του Migros Ferien.

Offline:

-Διαφημιστική Καταχώρηση με προσφορές για την Ελλάδα στο έντυπο Migros Ferien.

-Προβολή προσφορών για την Ελλάδα με το λογότυπο του ΕΟΤ σε ψηφιακές οθόνες στις βιτρίνες των τουριστικών γραφείων του tour operator.

Tour operator DER Touristik Suisse, KUONI

Online:

-Αποστολή newsletter για την Ελλάδα (Der Touristik Newsflash) σε τουριστικά γραφεία.

Offline:

-Agent tours στην Κέρκυρα.

-Προβολή banner με το λογότυπο του ΕΟΤ.

Και προσφορές για την Ελλάδα σε οθόνες των ταξιδιωτικών γραφείων του tour operator.

-Τοποθέτηση sticker για την Ελλάδα στις βιτρίνες των ταξιδιωτικών Γραφείων του tour operator.

Tour operator FTI Touristik AG Ελβετίας

Online:

-Ανάρτηση Banner στην B2B πλατφόρμα του FTI CH, με link σε Landing Page για την Ελλάδα.

-Αποστολή Newsletter με teaser στη γερμανική και γαλλική γλώσσα με το λογότυπο του ΕΟΤ και προσφορές για την Ελλάδα σε πελάτες και συνδρομητές του tour operator.

Offline:

-Παραγωγή και αποστολή Flyers με πληροφορίες και προσφορές για την Ελλάδα σε τουριστικά γραφεία και τους πελάτες τους.

-Δημιουργία και τοποθέτηση Poster για την Ελλάδα σε τουριστικά γραφεία του tour operator.

Ουγγαρία

Tour operator IBUZS

Online:

-Advertorial για την Ελλάδα στην ιστοσελίδα kulturpart.hu της AEON Kft.

-Online video για την Ελλάδα στα social media και στην ιστοσελίδα του tour operator.

-Διαγωνισμός στο Facebook Play with IBUZS and travel to Greece

Offline:

-Καταχώρηση στο περιοδικό Szimpatika.

-Τοποθέτηση Poster για Ελλάδα σε τουριστικά γραφεία του tour operator.

Σλοβακία

Tour operator Firo- Tour s.r.o.

Εξωτερική διαφήμιση (bilboards) με προσφορές για την Ελλάδα στην Μπρατισλάβα.