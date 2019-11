«Σέξι» προορισμός η Αθήνα και το 2019, αλλά οι τουρίστες ζητούν καθαριότητα και επαφή με τους ντόπιους

Με 8,1 στα 10 αξιολογούν τη συνολική εμπειρία τους από την Αθήνα οι διεθνείς επισκέπτες της πόλης, το υψηλότερο «σκορ» της τελευταίας πενταετίας, με δυνατό χαρτί της τον πολιτισμό αλλά με σοβαρή υστέρηση σε θέματα καθαριότητας, όπως αποκάλυψε η 15η Έρευνα Περί Ικανοποίησης Επισκεπτών και Απόδοσης Ξενοδοχείων Αττικής 2019 των ΕΞΑΑΑ & GBR Consulting, χορηγός της οποίας είναι η εταιρία City Contact.

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 1.450 ατόμων μέσω ερωτηματολογίων, τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2019, και παρουσιάστηκε σήμερα, Τρίτη, 19 Νοεμβρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσία του υφυπουργού Τουρισμού, κ. Μάνου Κόνσολα, αποτυπώνει μια εικόνα υψηλής ικανοποίησης των επισκεπτών της Αθήνας.

Ειδικότερα, το 87% των επισκεπτών δήλωσαν ότι θα ξαναέρχονταν στην Αθήνα και το 96% ότι θα τη σύστηνε ως προορισμό σε άλλους, νιώθωντας ευχαριστημένοι από τη σχέση τιμής-ποιότητας. Μάλιστα, το 80% πιστεύει ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα για να δουν και να κάνουν στην Αθήνα.

Οι κύριοι λόγοι ικανοποίησης προέρχονται από την πολύ υψηλή αξιολόγηση του πολιτισμού (η Ακρόπολη αποτελεί must αξιοθέατο και το 2018, για πρώτη φορά καταγράφηκαν περισσότεροι από 3 εκατ. επισκέπτες, το Μουσείο της Ακρόπολης είχε 1,8 εκατομμύρια επισκέπτες), της συμπεριφοράς των ντόπιων και τη διασκέδαση / αναψυχή καθώς και των υποδομών των ξενοδοχείων, των εστιατορίων, των café / bars και των καταστημάτων. Από την άποψη της εμπειρίας, οι τουρίστες έκαναν χρήση του λεωφορείου hop on hop off και μιας από τις πολλές μορφές περιήγησης / ξενάγησης που προσφέρονται.

Ως θετικά σημεία της πόλης ξεχωρίζουν η ασφάλεια και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία παρουσιάζουν βελτιωμένη αξιολόγηση σε σύγκριση με το 2018, αλλά αντίθετα, αρνητική εικόνα έχουν οι επισκέπτες της Αθήνας για τα πάρκα και το πράσινο, την ηχορύπανση, τις πλατείες και τα πεζοδρόμια, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την καθαριότητα, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση αξιολόγησης έναντι του 2018.

Ωστόσο ο “βραχνάς” της πόλης παραμένει η καθαριότητα η οποία αξιολογήθηκε με 5,6 στα 10, μακράν το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 ετών.

Εντύπωση προκαλούν διαπιστώσεις, σύμφωνα με τις οποίες παρατηρείται έντονη εποχικότητα στα ξενοδοχεία, κάτι που δεν συνάδει με έναν city break προορισμό που ενδείκνυται για 12μηνο τουρισμό, ενώ καταγράφεται και σημαντική πτώση στα επαγγελματικά ταξίδια λόγω έλλειψης υποδομών. Άλλωστε, τα στοιχεία του Ελ. Βενιζέλος μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019 παρουσιάζουν αύξηση διεθνών ταξιδιωτών της τάξης του 12%. Η συγκεκριμένη ζήτηση αφορά κυρίως ταξιδιώτες αναψυχής, 87%, εκ των οποίων το 31% μετέβη σε άλλους προορισμούς της Ελλάδας. Μόνο το 13% των κατοίκων εξωτερικού ήρθε στην Αθήνα το 2018 για επαγγελματικούς σκοπούς, με το 19% να μεταβαίνει σε άλλους εγχώριους προορισμούς.

Στα αρνητικά ευρήματα συγκαταλέγεται και η προβολή θεματικών προϊόντων, των νησιών του Αργοσαρωνικού, του αυθεντικού Μαραθωνίου κτλ. καθώς λίγοι γνωρίζουν για την ύπαρξη αυτών.

Συγκεκριμένα, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας είναι γνωστός μόνο στο 24% των επισκεπτών (31% το 2018) και το 61% έχει επισκεφθεί ή γνωρίζει την Αίγινα, την Ύδρα και τον Πόρο, ενώ μόλις το 20% γνωρίζει ή έχει επισκεφθεί τα νησιά Αγκίστρι, Σπέτσες, Κύθηρα, Σαλαμίνα και Αντικύθηρα.

Άλλο σημείο στο οποίο «πάσχει» ο αθηναϊκό τουρισμός είναι ότι οι επισκέπτες δεν συναντούν ντόπιους και δε νιώθουν ότι έχουν έρθει σε επαφή με τον τρόπο ζωής του τόπου, με εξαίρεση τη γαστρονομία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους Κινέζους και τους Γερμανούς. Πιο κοντά στον πολιτισμό της Αθήνας είναι οι Κύπριοι, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί.

Η σημαντικότερη αγορά της πόλης σε επίπεδο ταξιδίων αναψυχής είναι οι Αμερικανοί επισκέπτες της, οι οποίοι (8,5) μαζί με τους Καναδούς (8,7) και τους Αυστραλούς (8,2) δηλώνουν την υψηλότερη ικανοποίηση άνω του μέσου όρου στην πόλη (8,1).

Επίσης, οι ίδιες εθνικότητες σημειώνουν και το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος δαπανών στην πόλη ανά άτομο, (Αμερικανοί 135 ευρώ, Αυστραλοί 133 ευρώ και Καναδοί 130 ευρώ), με τη μέση ημερήσια δαπάνη στην Αθήνα να διαμορφώνεται στα 115 ευρώ.

Τα ξενοδοχεία της Αθήνας: Μείωση πληροτήτων και μικρή αύξηση τιμών

Διαρροές προς τη βραχυχρόνια μίσθωση ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δείχνουν τα στοιχεία αφίξεων στο «Ελ. Βενιζέλος».

Η ψαλίδα που παρατηρείται στις αφίξεις αεροδρομίου και τις αφίξεις αλλοδαπών στα ξενοδοχεία της Αθήνας μεγάλωσε περαιτέρω το 2018 συνεχίζοντας μια πορεία που ξεκίνησε το 2014.

Την περίοδο 2012-2018, η ζήτηση ταξιδιωτών κατοίκων του εξωτερικού υπερδιπλασιάστηκε από 2,5 εκατ. το 2012 σε 5,7 εκατ. το 2018.

Παράλληλα, παρατηρείται στασιμότητα στις πληρότητες των ξενοδοχείων της Αθήνας παρά την αύξηση των αφίξεων επισκεπτών στο αεροδρόμιο. Έτσι, από τη σύγκριση στοιχείων, όπως δείχνει η έρευνα, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το που έμειναν 1 εκατ. διεθνείς ταξιδιώτες.

Η αυξημένη ζήτηση των ταξιδιωτών για την Αθήνα οδήγησε στο άνοιγμα νέων ξενοδοχείων και τη λειτουργία νέων κλινών, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας. Παρόλο που ο συνολικός αριθμός ξενοδοχείων και δωματίων στην Αττική αυξήθηκε κατά 1% και 3% αντίστοιχα την περίοδο 2015 - 2019, περαιτέρω ανάλυση αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των δωματίων 4 και 5 αστέρων στην Αττική αυξήθηκε κατά 24% και 3% , ενώ οι άλλες κατηγορίες μειώθηκαν.

Στο κέντρο της Αθήνας οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν 26% και 11% αντίστοιχα κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα πληρότητας μειώθηκαν κατά 2,4% το Σεπτέμβριο του 2019, ενώ οι τιμές δωματίων αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 1,2%, κατά συνέπεια την υποχώρηση του RevPAR κατά 1,3%. Την ίδια περίοδο, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη σημείωσαν βελτίωση του RevPAR κατά 14,4% και 13,6% αντίστοιχα κυρίως λόγω μεγάλων εκδηλώσεων και συνεδρίων, επισημαίνοντας για ακόμη μια φορά τη σημασία προσέλκυσης εκδηλώσεων και της σύγχρονης υποδομής συνεδρίων.

Η πρόεδρος της ΕΞΑΑΑ κ. Λαμπρινή Καρανάσιου Ζούλοβιτς δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις μας, παρά τις απώλειες και τις προκλήσεις της δύσκολης δεκαετίας, άντεξαν και συνεχίζουν, πολλές δε ανακαινίζονται και επανατοποθετούνται και η επιχειρηματικότητα, ήρθε η στιγμή να υποστηριχθεί και να διευκολυνθεί στο έργο της καθώς συμβάλλει τα μέγιστα στην Οικονομία και στην Απασχόληση. Ταυτόχρονα, νέες επενδύσεις και σημαντικά διεθνή ονόματα από τον χώρο της ξενοδοχίας, προσθέτουν νέες ποιοτικές προτάσεις διαμονής στην πρωτεύουσα, μετά τα δύσκολα χρόνια που προηγήθηκαν. Καυτά θέματα που μας απασχολούν όλους ανεξαρτήτου κατηγορίας και μεγέθους, όπως η υπερφορολόγηση των ξενοδοχείων, αλλά και οι κανόνες με τους οποίους θα λειτουργούν -οι πολλές πλέον- τουριστικές κλίνες κάθε τύπου στην Αθήνα, περιμένουμε να τακτοποιηθούν το ταχύτερο».

Μ. Κόνσολας: Cluster συνεργασίας για ευρύτερες συμπράξεις στον τουρισμό

Παίρνοντας το λόγο, ο υφυπουργός Τουρισμού, κ. Μάνος Κόνσολας, τόνισε την ανάγκη για συμμαχίες και συμπράξεις μεταξύ της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, των συναρμόδιων υπουργείων και των κοινωνικών εταίρων και φορέων του τουρισμού, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα 10ετές σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με τη σύμπραξη πολλών διαφορετικών κλάδων του τουρισμού.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κόνσολας, δεν θέλουμε να αναπτύξουμε την Αθήνα ως ένα brand φθηνού τουρισμού αλλά να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά της.

Υπογράμμισε δε ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από cluster συνεργασίας, με το υπουργείο Τουρισμού σε ρόλο συντονιστή, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, οι οποίες θα επιδιωχθεί να αναζωογονηθούν με τη μετατροπή τους σε μεταβιομηχανικές.

Παράλληλα, ο κ. Βασίλειος – Φοίβος Αξιώτης, Αντιδήμαρχος Αστικών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως, είπε ότι 90 νέα έργα και 24 μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 270 εκατ. ευρώ πρόκειται να δημοπρατηθούν μέσα στο 2020.

Σε παρέμβασή του, ο Επίτιμος πρόεδρος της ΕΞΑΑΑ και πρόεδρος του ΞΕΕ, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, χαρακτήρισε την Αθήνα «σέξι» προορισμό ο οποίος μπορεί, ανάλογα με τον δρόμο που θα ακολουθήσει να γίνει είτε το νέο Κάιρο είτε το νέο Βερολίνο. Εάν η πόλη αρέσει στους κατοίκους της τότε θα αρέσει και στους τουρίστες τόνισε, ενώ το 2020 χρειάζεται να μπουν σταθερές βάσεις για το μακροπρόθεσμο όραμα για τα ξενοδοχεία και τον τουρισμό με επίκεντρο τη βιωσιμότητα. Η Αθήνα, είπε, είναι, άλλωστε, ο δωδεκάμηνος καθρέφτης του ελληνικού τουρισμού.

