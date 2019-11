Ελλάδα και Γερμανία «ανοίγουν» νέους δρόμους καινοτομίας

Ορισμένα από τα πιο καινοτόμα ελληνογερμανικά best practices καθώς και πέντε workshops από πέντε μεγάλους γερμανικούς ομίλους και μία ελληνική εταιρία, παρουσιάζονται στις 18 Νοεμβρίου, στο πρώτο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Καινοτομίας, με τίτλο «Η καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης - Μία ελληνογερμανική συνεργασία».

Στο πλαίσιο του Φόρουμ θα αναδειχθεί η ελληνογερμανική συνεργασία στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας σε επίπεδο κυβερνήσεων, με τις τοποθετήσεις του Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού του Ομοσπονδιακού Υπουργού Παιδείας και Έρευνας Tόμας Ράχελ, του Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Δρα Ερνστ Ράιχελ, της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη.

Στο Φόρουμ, το οποίο διοργανώνουν από κοινού το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), αναλύονται best practices από τη Γερμανία και την Ελλάδα στις θεματικές ενότητες:

- «Νέες Τεχνολογίες: Νέες βάσεις για τους τομείς της ενέργειας και της κινητικότητας»,

- «Οι επενδύσεις στην καινοτομία είναι επενδύσεις για μια καλή ζωή»,

- «Το ‘Internet of Things’ (IoT) και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μας οδηγούν στο μέλλον».

Επίσης, στο πλαίσιο του Φόρουμ παρουσιάζονται ελληνικές νεοφυείς εταιρίες και λαμβάνουν χώρα τα εξής workshops:

- Στον τομέα της Ενέργειας και Κινητικότητας, η Siemens ΑΕ διοργανώνει το workshop: “Ιntroducing innovation for sustainable islands: The Kythnos Smart Island project” και η Software Competitiveness International, το workshop: Software in Greece: an integral factor of the international Innovation value chain”.

- Στον τομέα της Υγείας, οι Bayer Ελλάς ΑΕ και Boehringer Ingelheim Ελλάς ΑΕ διοργανώνουν workshop με θέμα: “A start-up journey in Health Sector”.

- Στον τομέα IT–Telecommunications διοργανώνονται δύο workshops με θέμα: “OTE Group Research Activities on 5G”, του Ομίλου ΟΤΕ και “Space made in Greece” από την OHB Hellas μον. ΕΠΕ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φόρουμ γερμανικές και ελληνικές εταιρίες παρουσιάζουν τα καινοτόμα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στη διάρκεια μιας διαδραστικής έκθεσης στο φουαγιέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Σημειώνεται ότι σκοπός του Φόρουμ είναι να αναδείξει τα συστατικά, που συνετέλεσαν στις ιστορίες επιτυχίας των δύο χωρών σε διάφορους τομείς στο πλαίσιο της καινοτομίας, να δοθεί το έναυσμα για διαδραστικές δραστηριότητες, να έρθουν σε επαφή εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιριών με εκπροσώπους των νεοφυών επιχειρήσεων και ως εκ τούτου, να προκύψουν νέες ελληνογερμανικές συνεργασίες.

Τέλος, στο πλαίσιο του Φόρουμ θα δοθεί το εναρκτήριο σήμα και θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το λογότυπο αναφορικά με τη συμμετοχή της Γερμανίας ως Τιμώμενη Χώρα στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέχει στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου: www.german-chamber.gr στην ενότητα εκδηλώσεις.