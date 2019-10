Δυναμικό παρόν του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου στην επίσκεψη Μάικ Πομπέο στην Αθήνα

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο έδωσε δυναμικό παρόν στο εξαιρετικά σημαντικό διήμερο για τη διεύρυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα που σηματοδότησε η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στην Αθήνα.

Με ιδιαίτερα μεγάλη χαρά και τιμή ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος καλωσόρισε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στην χώρα μας. Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 ο κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, προλογίζοντας την κεντρική ομιλία του κ. Μάικ Πομπέο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ευχαρίστησε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ για την παρουσία του στην Αθήνα τονίζοντας ότι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητας.

Ο κύριος Μπακατσέλος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «Σήμερα, εξαιτίας αυτών που περάσαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης, γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πραγματικά εταίρος της Ελλάδας. Εσείς είστε εδώ για εμάς, δημιουργείτε νέες ευκαιρίες και υποστηρίζετε τις υψηλότερες φιλοδοξίες μας».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του χαρακτήρισε εξαιρετικές τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη χωράς μας, τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί παράγοντα σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ παράλληλα εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον των δύο χωρών αλλά και τη μεταξύ τους διμερή συνεργασία.

Στην ομιλία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο το παρών έδωσαν μέλη της κυβέρνησης καθώς επίσης και σημαντικοί εκπρόσωποι της πολιτικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας μας.

Στο networking event που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 στο Ξενοδοχείο King George το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο προσέφερε την ευκαιρία στα μέλη του να συζητήσουν με διακεκριμένους ανώτερους εκπροσώπους των υπουργείων των ΗΠΑ αλλά και κυβερνητικούς αξιωματούχους της Ελλάδας που συμμετέχουν στις εργασίες του 2ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ που πραγματοποιείται στην Αθήνα 7 και 8 Οκτωβρίου. Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο έχει συμμετάσχει μέσω των επιτροπών του στο προπαρασκευαστικό στάδιο των εργασιών του διαλόγου.

Στην εκδήλωση την κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής και ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για τη Μεταναστευτική Πολιτική, Γιώργος Κουμουτσάκος

Από την πλευρά των ΗΠΑ το παρών έδωσαν οι: Philip Reeker, Acting Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs, U.S. Department of State, Chad F. Wolf, Acting Under Secretary for Strategy, Plans, Analysis and Risk, U.S. Department of Homeland Security, Manisha Singh, Assistant Secretary for Economic and Business Affairs, U.S. Department of State, Marie Royce, Assistant Secretary for Educational and Cultural Affairs, U.S. Department of State, Kent Logsdon, Principal Deputy Assistant Secretary for Energy Resources, U.S. Department of State, Andrew Winternitz, Deputy Assistant Secretary for International Security Affairs, U.S. Department of Defense, Joseph Uddo, Assistant Secretary for Energy Innovation and Market Development, U.S. Department of Energy, David McNeill, Regional Senior Commercial Officer, U.S. Department of Commerce, Ken Harris, Senior Counselor, U.S. Department of Justice