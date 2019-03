Επιχειρηματική αποστολή στη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη

Ο ΣΕΒ, το Enterprise Greece και ο ΣΕΒΕ, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή σε Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη (Μπανγκόκ), από την Τρίτη 28 έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, με αναχώρηση τη Δευτέρα 27/05 και επιστροφή την Κυριακή 02/06/2019.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής, εκτός των επιχειρηματικών συναντήσεων, θα πραγματοποιηθούν Επιχειρηματικά Φόρουμ σε Σιγκαπούρη και Μπανγκόκ, τα οποία θα διοργανωθούν από τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. των Πρεσβειών σε Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη.

Στην Ταϊλάνδη, ειδικότερα, το Φόρουμ (31 Μαΐου 2019) εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού συμπληρώσεως 60 ετών διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος-Ταϊλάνδης και θα λάβει τη μορφή Επιχειρηματικής & Επενδυτικής Ημερίδας, με συμμετοχή εκατέρωθεν θεσμικών και ιδιωτικών φορέων. Από ταϊλανδικής πλευράς αναμένεται συμμετοχή του Ταϊλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών, της ταϊλανδικής Επιτροπής Επενδύσεων (Thai Board of Investment), του ταϊλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (Thai Chamber of Commerce), της Ομοσπονδίας Ταϊλανδικών Βιομηχανιών (Federation of Thai Industries) και του Ελληνο-ταϊλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη: T. 211 500 6121, e-mail vmakrigianni@sev.org.gr), το Enterprise Greece (κ. Χρήστος Σκούρας, Τ. 2103355770, email: ch.skouras@enterprisegreece.gov.gr) τον ΣΕΒΕ (κα. Νατάσα Γιαλόγλου: T. 2310 535333, e-mail ny@seve.gr). Επίσης, με τα Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων των Πρεσβειών μας, στα e-mail σε Σιγκαπούρη: ecocom-singapore@mfa.gr και Μπανκγόκ: ecocom-bangkok@mfa.gr.