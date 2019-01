ACVB: 10 χρόνια επιτυχιών για τον τουρισμό της Αθήνας

Το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του δήμου Αθηναίων (Athens Convention and Visitors Bureau) γιορτάζει 10 χρόνια λειτουργίας σε μια χρονιά ορόσημο για την Αθήνα αλλά και το ίδιο το ACVB.

Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης συνεχάρη τους εργαζόμενους και τα στελέχη του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του δήμου Αθηναίων για τη σημαντική βράβευσή του ως του κορυφαίου Ευρωπαϊκού Γραφείου Τουρισμού Πόλης 2018 (Europe’s Leading Tourist Board 2018), γεγονός που επισφραγίζει την επιτυχημένη πορεία 10 χρόνων, κατά τα οποία τέθηκαν στέρεες βάσεις ώστε να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος για την ανάπτυξη της Αθήνας ως αυτόνομου προορισμού.

Το ACVB, ανήκει στην Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2008. Για 10 χρόνια, αναδεικνύει την Αθήνα ως προορισμό αναψυχής, τουρισμού πόλεων (citybreak) συνεδρίων και εταιρικών συναντήσεων, επενδύοντας σε εξωστρεφείς δράσεις που ενισχύουν τις υπάρχουσες τουριστικές υποδομές, προβάλλουν μια ενιαία και ανταγωνιστική ταυτότητα για την πόλη και προωθούν τον προορισμό “Αθήνα” στη διεθνή αγορά.

Σήμερα το ‘Πρόγραμμα Μελών’ του ACVB αριθμεί περισσότερα από 100 μέλη-επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, συνεδριακά/ εκθεσιακά κέντρα και όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την επαγγελματική διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Στα 10 χρόνια λειτουργίας του το ACVB διεκδίκησε και υποστήριξε τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών συνεδρίων όπως: τα IMTJ Medical Travel Summit (2018), America Society of Travel Agents Destination Expo (2018), Travel Bloggers Exchange (2014). Παράλληλα, συμμετέχει στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις όπως: IMEX, IBTM, ITB και WTM.

Η ετήσια διοργάνωση για την προβολή της Αθήνας, το Travel Trade Athens του δήμου Αθηναίων, έχει αναδειχθεί σε μια από τις κορυφαίες τουριστικές εκδηλώσεις, σε διεθνές επίπεδο. Το TTA αποτελεί πλέον θεσμό, που συγκεντρώνει στην πόλη κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού, έχοντας διοργανώσει, μέσα σε έξι χρονιές, περισσότερες από 15,000 συναντήσεις (B2B) μεταξύ παραγόντων ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Με στόχο να ενδυναμώσει την εξωστρέφεια της Αθήνας, το ACVB έχει ξεκινήσει μια σειρά αποκλειστικών και στοχευμένων παρουσιάσεων, τα Athens Roadshows, σε πόλεις της Ευρώπης, με πρώτους σταθμούς τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα δέκα χρόνια του Γραφείου, όπου παρουσιάστηκε στα μέλη του Γραφείου ο ετήσιος απολογισμός δράσεων και το πλάνο δράσης για τη διετία 2019 – 2020, η πρόεδρος της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) κυρία Μαρία Λογοθέτη αναφέρθηκε στις στρατηγικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Δήμος σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και ευχαρίστησε τα μέλη του ACVB που πάλεψαν «να κρατήσουν όρθια την οικονομία επισκεπτών της πόλης, πολύτιμο ‘πνεύμονα’ για την τοπική οικονομία».

Ο κ. Αλέξης Γαληνός, διευθύνων σύμβουλος της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων αναφέρθηκε στη σημασία της πρότυπης σύμπραξης This is Athens & Partners για την πόλη. Ο κ. Γαληνός παρουσίασε το πλάνο της Σύμπραξης για την επόμενη τριετία που περιλαμβάνει έργα, δράσεις και παρεμβάσεις στην πόλη για την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την προβολή του προορισμού. Αναφερόμενος στα μέλη του ACVB τόνισε ότι «σήμερα όλες οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο δράσεων του ACVB αγκαλιάζονται από το This is Athens & Partners, μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα σύμπραξη του δήμου Αθηναίων με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), την AEGEAN, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την TEMES, τη Lamda Development και τη Lampsa για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της Αθήνας ως προορισμού και για την αποτελεσματική προώθηση της πόλης στις μεγάλες τουριστικές αγορές του εξωτερικού».

Ο κύκλος των ομιλιών ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της κυρίας Ελίζας Τσολάκου, Επικεφαλής του ACVB, η οποία παρουσίασε τον ετήσιο απολογισμό δράσεων και το πλάνο δράσης για τη διετία 2019 – 2020 και δήλωσε ότι «το 2019 έρχεται να πατήσει πάνω σε μία γερή βάση που χτίστηκε αυτά τα 10 χρόνια και να θέσει σε εφαρμογή ένα νέο ενισχυμένο πλάνο επένδυσης για την ακόμα πιο δυναμική διεκδίκηση συνεδρίων για την Αθήνα και την ανάδειξη της σε κορυφαία ευρωπαϊκή επιλογή στον τομέα αυτό».