On The Beach: Σταματούν όλες οι πωλήσεις διακοπών μέχρι και τον Αύγουστο λόγω "υπερβολικής αβεβαιότητας"

To βρετανικό online τουριστικό γραφείο On The Beach σταμάτησε την πώληση όλων των διακοπών για αυτό το καλοκαίρι μέχρι και τον Σεπτέμβριο, λόγω "υπερβολικής αβεβαιότητας" στα διεθνή ταξίδια αναψυχής.

Το τουριστικό γραφείο δεν θα προσφέρει διακοπές ούτε στις πράσινες χώρες για τους Βρετανούς όπως η Πορτογαλία, τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Με τις τρέχουσες συνθήκες αβεβαιότητας, πιστεύουμε οτι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουν οι πελάτες μας κρατήσεις διακοπών με αναχώρηση τους επόμενους μήνες, δήλωσε ο διευθυντής της On The Beach, Simon Cooper μιλώντας στο BBC.

Δεν θα προφέρουμε ταξίδια σε πράσινες χώρες γιατί είναι πολύ πιθανό ότι θα υπάρξουν συχνές αλλαγές στο σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης της Βρετανίας για τους Ευρωπαϊκούς προορισμούς, υπογράμμισε ο κ. Cooper.

Ο ίδιος τόνισε ότι σε αντίθεση με πολλούς από τους ανταγωνιστές μας, δεν ενδιαφερόμαστε να πουλήσουμε διακοπές που είναι απίθανο οτι θα πραγματοποιηθούν, καθώς το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας δίνει τη δυνατότητα να δίνουμε προτεραιότητα στους πελάτες μας παρά να χρειαζόμαστε ρευστότητα για να καλύψουμε υψηλά κόστη και να προσφέρουμε επιστροφές χρημάτων με τη μορφή βάουτσερ όταν οι διακοπές θα ακυρώνονται.

Μάλιστα, τόνισε ότι εάν η On The Beach προχωρούσε με τις καλοκαιρινές κρατήσεις, τα κέρδη της θα κινδύνευαν να εξαφανιστούν από τα διοικητικά κόστη και την απώλεια φήμης και πελατείας. Όπως είπε, πολλοί δυνητικοί ταξιδιώτες αποθαρρύνονται από την εμπειρία που είχαν το καλοκαίρι του 2020 όταν πολλές διακοπές δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν λόγω των αλλαγών στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Αντίθετα, οι EasyJet και Tui ξεκινούν να προσφέρουν διακοπές σε «πορτοκαλί» χώρες παρά τις κυβερνητικές συστάσεις που αποτρέπουν τα ταξίδια αναψυχής σε αυτές. Η EasyJet δήλωσε ότι αφήνει τους ανθρώπους να αποφασίσουν μόνοι τους για τις διακοπές τους.

Όσοι Βρετανοί ταξιδεύουν σε πορτοκαλί χώρες, όπως η Ισπανία, η Ελλάδα ή η Γαλλία, θα πρέπει να κάνουν τεστ κορωνοϊού προ αναχώρησης και δύο ακόμη με την άφιξή τους, ενώ θα πρέπει να περάσουν από καραντίνα 10 ημερών στο σπίτι τους μόλις επιστρέψουν.