Βρετανία: Ιστορική αλυσίδα τουριστικών γραφείων κήρυξε πτώχευση

H ιστορική αλυσίδα ταξιδιωτικών γραφείων του Ην. Βασιλείου, Voyager Travel, που ανήκει στην Voyager Systems, κηρύχθηκε σε καθεστώς πτώχευσης εξαιτίας των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην ταξιδιωτική αγορά.

Όπως μεταδίδει το Travel Mole, η εταιρία με βλαση στο Νότιο Γιόρκσαϊρ, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1991, ήταν μέλος του μεγαλύτερου ομίλου ανεξάρτητων τουριστικών γραφείων του Ην. Βασιλείου, Advantage Travel Partnership και εγγεγραμμένο μέλος της ΑΒΤΑ.

Η αλυσίδα λειτουργούσε με διαφορετικά brand, όπως τα Voyager Travel, Voyager, Voyager Travel Direct, Voyager Ski, Frutin Travel, Go Gecko, Take me Faraway, Algarve Canclations, Canaries Canclations, ή Caribbean Canclations.

Εκπρόσωπος τύπου της ΑΒΤΑ ανέφερε οτι η εταιρία έπαυσε τη λειτουργία της στις 7 Αυγούστου. Η πτώχευση δεν θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος των πελατών της καθώς οι διακοπές προσφέρονται από τουρ οπερέιτορ.