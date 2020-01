Στρατηγική συνεργασία των Argo Travel και Global Marine Travel

Στο Marine Division για την Εξυπηρέτηση Πελατών Ναυτιλίας του Argo Travel Group, επένδυσε η Global Marine Travel (GMT) τον Ιανουάριο, οδηγώντας στη δημιουργία ενός νέου brand, του Argo Marine Travel.

Η κοινή επιχειρηματική κίνηση θα συνεχίσει να εστιάζει στην εξυπηρέτηση της πελατείας με υψηλά στάνταρ ποιότητας, αξιοπιστίας, υπευθυνότητας και ταχείας απόκρισης παγκοσμίως, για τα οποία διακρίνεται η Argo από το 1952 και η GMT από 2001, αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι δυο εταιρίες.

Η στρατηγική συνεργασία αποτελεί κοινή δέσμευση στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών με τη δημιουργία μιας ηγετικής πλατφόρμας στην αγορά για τη διαχείριση και διευκόλυνση ταξιδιωτικών υπηρεσιών στην ποντοπόρο ναυτιλία (seafarer journey from home to ship and vice versa)

Η Argo Marine Travel θα έχει έδρα στην Αθήνα, στη διεύθυνση Ξενοφώντος 9, δίπλα στα κεντρικά γραφεία της Argo.