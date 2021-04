Saga Holidays: Αύξηση 127% στις αναζητήσεις των Βρετανών για διακοπές στο εξωτερικό

Aύξηση 127% καταγράφει ο βρετανικός τουρ οπερέιτορ Saga Holidays στις αναζητήσεις διακοπών στα κέντρα επικοινωνίας με τους ταξιδιώτες από την εβδομάδα κατά την οποί ανακοινώθηκε το άνοιγμα των διεθνών ταξιδιών για τους Βρετανούς.

Οι αναζητήσεις για το 2021 αφορούν κυρίως το Ην. Βασίλειο και την Ευρώπη, ενώ δημοφιλείς κοντινοί προορισμοί για το 2022 είναι η Αίγυπτος και η Μαδέρα, καθώς και οι ευρωπαϊκές κρουαζιέρες ποταμού.

Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς βρίσκονται στις δημοφιλέστερες αναζητήσεις για διακοπές το 2022 σε μακρινούς προορισμούς. Οι αναζητήσεις κρουαζιέρας εστιάζονται κυρίως στην έναρξη δρομολογίων, αυτό το καλοκαίρι, των μπουτίκ πλοίων του τουρ οπερέιτορ, Spirit of Discovery και του νέου Spirit of Adventure, εκ των οποίων μόνο το ένα δεν είναι sold out.