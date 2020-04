Η Jet2 ακυρώνει πτήσεις και διακοπές μέχρι τις 17 Ιουνίου

Η Jet2 ακυρώνει όλες τις πτήσεις και τα ταξίδια διακοπών τουλάχιστον μέχρι τις 17 Ιουνίου, μετά την απαγόρευση των ταξιδιών παγκοσμίως από το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών επ'αόριστον.

Ο τουρ οπερέιτορ κάλεσε τους πελάτες που έχουν κάνει κράτηση για ταξίδια έως αυτήν την ημερομηνία να επικοινωνήσει για να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις.

Όσοι έχουν κάνει κράτηση μέσω on line πρακτορείου (On the Beach, loveholidays, ή άλλον), καλούνται να επικοινωνήσουν απευθείας με τον ΟΤΑ.

Θα επικοινωνήσουμε με όλους τους πελάτες, που έχουν κάνει κράτηση για ταξίδια μέχρι τις 17 Ιουνίου για να συζητήσουμε τις επιλογές τους, μία από τις οποίες είναι η μεταφορά της κράτησης σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ανέφερε η Jet2, τονίζοντας ότι οι κλήσεις που έχει λάβει είναι άνευ προηγουμένου, γι αυτό δεν χρειάζεται να προσπαθούν να επικοινωνήσουν οι ίδιοι.

"Αν και αυτές είναι δύσκολες στιγμές για όλους, ο ήλιος θα βγει ξανά", καταλήγει με έναν αισιόδοξο τόνο το μήνυμα του τουρ οπερέιτορ.