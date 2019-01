Διεθνής διάκριση της Mideast Group στα Bizz Awards

Με τον παγκόσμιο τίτλο επιχειρηματικότητας «World Business Leader 2018» βραβεύτηκε η Mideast από τον διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό των Bizz Awards, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο ένα εξαιρετικά επιτυχημένο έτος και εκκινώντας το 2019 πιο δυναμικά από ποτέ. Η εξέχουσα αυτή διάκριση για την εταιρεία καταφθάνει στη χρονική συγκυρία της συμπλήρωσης 35 επιτυχημένων ετών στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, καθώς και της ιστορικής βράβευσής της ως «WORLD'S Leading Destination Management Company 2018» από τα Oscars της παγκόσμιας ταξιδιωτικής βιομηχανίας, World Travel Awards.

Μετρώντας ήδη δεκάδες διακρίσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η εταιρεία είναι πιο υπερήφανη από ποτέ για την παγκόσμια αναγνώριση της επιχειρηματικής της αριστείας και των καινοτόμων, επιτυχημένων πρακτικών της που την καθιστούν κορυφαία στον κόσμο. Στη Managing Director της Mideast, κα Κατερίνα Μούσμπε, απονεμήθηκε ο σημαντικός τίτλος World Leader Businessperson, ενώ στη General Manager της εταιρείας, κα Μαρία Μπούσμπε, αναγνωρίστηκε η αριστεία στην επιχειρηματική διοίκηση (Excellence in Business Management). Στο πλαίσιο της ίδιας βράβευσης, ο αμερικανικός θεσμός απένειμε στη Mideast τον τίτλο «Inspirational Company 2018», ενώ όλα τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης αναγνωρίστηκαν με τον τίτλο της αριστείας στην επιχειρηματική ηγεσία (Recognition of Excellence in Business Leadership).

Η Managing Director της Mideast, κα Κατερίνα Μούσμπε, δήλωσε σχετικά: «Η παγκόσμια βράβευση της Mideast ως World Business Leader συμπίπτει με τη συγκυρία των 35ων γενεθλίων μας και μας κάνει πιο υπερήφανους από ποτέ για το θετικό αντίκτυπό μας στη διεθνή τουριστική επιχειρηματικότητα. Η τιμή μας να βρισκόμαστε στην κορυφή του κόσμου είναι μεγάλη, και η πρόκληση, για ακόμα μια φορά, ακόμη μεγαλύτερη. Για το λόγο αυτό, ξεκινάμε τη νέα, πολλά υποσχόμενη χρονιά, με νέες προοπτικές ανάπτυξης, καινοτόμες πρακτικές και την ομάδα μας, την οικογένεια της Mideast, ισχυρή και ενωμένη. Υποσχόμαστε και αυτήν τη χρονιά να εμπνεύσουμε στους πελάτες και συνεργάτες μας την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των 35 μας χρόνων και να εστιάσουμε σε ό,τι μας κάνει ακόμα καλύτερους και μας οδηγεί προς την πρόοδο.»

Τα Bizz Awards αναγνωρίζουν τις κορυφαίες επιχειρήσεις του κόσμου, οι οποίες συνεισφέρουν στην καθημερινή ανάπτυξη της τοπικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας. Ο αμερικανικός θεσμός δημιουργήθηκε από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων στην πόλη Houston του Texas, με στόχο την ανάδειξη των καινοτόμων πρακτικών των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων όλου του κόσμου, που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση στην τοπική και διεθνή κοινότητα.

Η Mideast Travel Worldwide δραστηριοποιείται με επιτυχία στην ελληνική τουριστική αγορά από το 1983. Ξεκινώντας από ένα γραφείο με εξειδίκευση σε ταξίδια από και προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής, η εταιρία έχει έκτοτε εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες και δημοφιλέστερες ταξιδιωτικές εταιρίες της Ελληνικής αγοράς, με πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και ένα ισχυρό πελατολόγιο που αποτελείται από εταιρικούς και μεμονωμένους πελάτες. Η Mideast προσφέρει πλέον τις υπηρεσίες της προς ολόκληρο τον κόσμο, τόσο από τα κεντρικά της Γραφεία στην Αθήνα, όσο και από τα υποκαταστήματα της στην Κωνσταντινούπολη και στην Μύκονο, ενώ από το 2016 ορίστηκε επίσημος αντιπρόσωπος της BCD Meetings & Events για την Ελλάδα.