Κύρος Ασφής: Πώς λειτουργεί το Παρατηρητήριο Τουρισμού- Ποιες τάσεις διαφαίνονται για το 2021

Την περασμένη Άνοιξη, όταν η κρίση του Covid 19 άρχισε να πλήττει την τουριστική αγορά, γεννήθηκε η ιδέα για το Παρατηρητήριο Τουρισμού. Δημιουργοί του, οι εταιρείες Nea Mesa Hotel and Digital Marketing Agency, BookOnlineNow και Syncbnb.

Όπως τονίζει σε συνέντευξή του στο Tornos News o κ.Κύρος Ασφής, της Nea Mesa Hotel and Digital Marketing Agency, το Παρατηρητήριο μέσα από τη συλλογή και ανάλυση real data δεδομένων κρατήσεων μπορεί να δίνει σε 15νθήμερη βάση στους χρήστες του τη δυνατότητα να παρακολουθούν πώς κινούνται οι κρατήσεις ξενοδοχείων και βραχυχρόνιων μισθώσεων σε Πανελλαδική Βάση καθώς και σε επίπεδο Περιφέρειας. Αξιοσημείωτη είναι και η σύγκριση της πορείας των κρατήσεων που γίνεται σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη του κ.Ασφή για το Παρατηρητήριο Τουρισμού...

-Πώς γεννήθηκε η ιδέα του Παρατηρητηρίου Τουρισμού; Ποια είναι η φιλοσοφία του Παρατηρητηρίου Τουρισμού;

-Το Παρατηρητήριο Τουρισμού ως ιδέα γεννήθηκε στα μέσα Απριλίου όταν η κρίση του Covid 19 είχε ήδη πλήξει την Τουριστική Αγορά και επικοινωνήθηκε στις 23 Μαϊου. Το Παρατηρητήριο Τουρισμού δημιουργήθηκε έχοντας ως βάση τα λεγόμενα Big Data λαμβάνοντας υπόψη το κενό ουσιαστικής αξιοποίησης αυτών.

Το Παρατηρητήριο Τουρισμού γεφυρώνει αυτό το κενό αναλύοντας τα Βig Data, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης και αναδεικνύοντας την πρακτική χρησιμότητα αυτών τόσο για τους επιχειρηματίες του χώρου όσο και για θεσμούς που χαράσσουν τουριστική πολιτική σε επίπεδο μακροοικονομίας.

Σε ότι αφορά την φιλοσοφία του, αυτή στηρίζεται στο διαμοιρασμό της γνώσης και της πληροφορίας, προκειμένου ο ελληνικός τουριστικός κλάδος να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της σύγχρονης κατάστασης συλλέγοντας και αξιοποιώντας στοιχεία από όσο

Θεωρώ πως η πληροφορία πρεπεί να μοιράζεται και όπως έχει αναφέρει ο Α. Τσέχωφ “η γνώση δεν έχει καμιά αξία, εκτός αν την εφαρμόσεις κάπου.”

Συμπληρώνοντας αυτή τη φράση λοιπόν, θα έλεγα ότι προϋπόθεση της ανάπτυξης είναι ο διαμοιρασμός και η διάδοση των αξιόπιστων και πρακτικά χρήσιμων αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την η εφαρμογή της γνώσης. Ειδικά στον τουριστικό κλάδο, όπου η στρατηγική διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν βασίζεται πάντα σε απτά στοιχεία και ενδείξεις λόγω αδυναμίας συλλογής και επεξεργασίας αυτών, η ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων είναι υψίστης σημασίας.

-Τι στοιχεία παρουσιάζει το Παρατηρητήριο Τουρισμού και από που αντλούνται αυτά;

-Tο Παρατηρητήριο Τουρισμού έχει δημιουργηθεί με την πολύτιμη συνεργασία δύο ακόμα εταιρειών: της BookOnlineNow και της Syncbnb. Η πρώτη διαθέτει ένα πολύ εξελιγμένο ξενοδοχειακό booking engine το οποίο γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό και έχει κάνει δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά. Η δεύτερη είναι μια επιτυχημένη ελληνική start up στο χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων προσφέροντας ένα πολύ σύγχρονο channel manager για την αγορά αυτή. Το κριτήριο επιλογής των εταιριών - συνεργατών του Παρατηρητηρίου Τουρισμού ήταν η αξιοπιστία τους στην αγορά και η ταύτιση της φιλοσοφίας τους με την φιλοσοφία του Παρατηρητηρίου.

Αυτές οι δύο εταιρείες συλλέγουν real data από τα συστήματα τους και τα οποία αναλύουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει έχει θέσει το project team. Έτσι οι χρήστες στο https://neamesa.com/demand-trends έχουν την δυνατότητα σε δεκαπενθήμερη πλέον βάση (σε high season η ενημέρωση ήταν εβδομαδιαία) να παρακολουθούν πώς κινούνται οι κρατήσεις ξενοδοχείων και βραχυχρόνιων μισθώσεων σε Πανελλαδική Βάση καθώς και σε επίπεδο Περιφέρειας. Αξιοσημείωτη είναι και η σύγκριση της πορείας των κρατήσεων που γίνεται σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Από εκεί και πέρα παρουσιάζουμε το booking window των κρατήσεων καθώς και τις top χώρες από τις οποίες προέρχονται οι κρατήσεις.

Τέλος παρατίθενται και στοιχεία από την γειτονική χώρα της Τουρκίας, η οποία αποτελεί έναν από τους κύριους ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας καθώς και κάποιες άλλες χώρες.

-Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία;

Η κρίση του Covid 19 ανέδειξε ακόμα περισσότερο την ανάγκη επένδυσης των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων στο ψηφιακό κλάδο και στο marketing. Και όταν αναφέρομαι σε digital marketing δεν αναφέρομαι στην διατήρηση και διαχείριση ενός Facebook ή ενός Instagram account. Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κος Ιωάννης Ρέτσος ως συμμετέχων ομιλητής στη θεματική ενότητα “Fireside chat on the European Tourism ecosystem of tomorrow” του ευρωπαϊκού συνεδρίου τουρισμού, για την Ψηφιακή Μετάβαση απαιτείται η υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, σε στρατηγικές μάρκετινγκ, σε επίπεδο επιχειρήσεων και προορισμών- βάσει μεγάλων δεδομένων (big data) που προσφέρουν εντελώς νέες δυνατότητες άντλησης πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και σε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας του τουρισμού με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιοποιούν αυτά τα δεδομένα και να δημιουργούν, εάν δεν διαθέτουν ήδη, τις κατάλληλες digital marketing στρατηγικές συνοδευόμενες με αντίστοιχες επενδύσεις στα ψηφιακά κανάλια διαφήμισης. Επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως η στοχευμένη ψηφιακή διαφήμιση είναι ο φθηνότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος προσέλκυσης πελατών.

-Οι χώρες που φαίνεται να προτίμησαν φέτος την Ελλάδα (μέσα από τα στοιχεία που παραθέτετε) είναι η Αγγλία, η Γαλλία και η Γερμανία, χώρες που δεν φημίζονται για last minute bookings. Τα τελευταία trends δείχνουν ότι η πληθώρα των τουριστών θα κινηθούν με last minute booking διαδικασίες. Πώς μπορούν να προετοιμαστούν τα ξενοδοχεία για αυτό και ποιες αγορές περιμένουμε το 2021;

-Πολύ σημαντική παρατήρηση αυτή που κάνετε και αποτελεί τρανή απόδειξη της χρησιμότητας του Παρατηρητηρίου Τουρισμού. Ναι οι τάσεις αλλάζουν και επηρεάζουν την στρατηγική. Η σωστή προετοιμασία των επιχειρήσεων είναι η παρακολούθηση και ανάλυση των στοιχείων προκειμένου να προσαρμόσουν τις ενέργειες τους. Θα φέρω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό. Λαμβάνοντας υπόψη της θεωρίας των 5 σταδιών ενός ταξιδιού, η επιχείρηση οφείλει να προσαρμόσει τις ενέργειες της και το μήνυμα της ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο εκάστοτε τουρίστας. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα στη πρώτη φάση του ταξιδιού, dreaming, η επιχείρηση εκτός από την προώθηση του καταλύματος, του προορισμού και των πιθανών δραστηριοτήτων θα πρέπει να προωθεί με έξυπνο τρόπο τα μέτρα προστασίας έναντι του Covid.

Παράλληλα και οι διαφημιστικές ενέργειες θα πρέπει να προσαρμοστούν (χρονικά, γεωγραφικά, δημογραφικά και βάσει του διαθέσιμου χρηματικού ύψους διαφήμισης) αντιστοίχως λαμβάνοντας υπόψη την μετακίνηση λόγο αλλαγής booking window. Παλαιότερα ξεκινούσαμε καμπάνιες το Μάρτιο. Τώρα με τα νέα δεδομένα θα είναι συνετό να ξεκινάμε Φεβρουάριο και με μικρότερη ένταση. Με άλλα λόγια η εκάστοτε λήψη στρατηγικής απόφασης θα πρέπει να προκύπτει μέσα από συλλογή και ανάλυση δεδομένων προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα αυτής με όσο το δυνατόν μικρότερο ρίσκο αποτυχίας. Σχετικά με το ερώτημα που αφορά στις αγορές μπορούμε να περιμένουμε το 2021, είναι πολύ νωρίς για να τοποθετηθούμε με ακρίβεια εν μέσω μιας περιόδου πανδημίας με πληθώρα λήψης κυβερνητικών μέτρων και αναπροσαρμογής αυτών με γνώμονα τη δημόσια υγεία και την προστασία των πολιτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

-Πώς βλέπετε την επόμενη χρονιά τουρισμού για την Ελλάδα και υπό ποιες προϋποθέσεις;

-Όπως προανέφερα, την παρούσα χρονική περίοδο είναι πολύ πρώιμη η όποια πρόβλεψη. Βασισμένος όμως στα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τουρισμού και στην ανάλυση των δεδομένων του booking window παρατηρείται μια τάση, αν και μικρή, για κρατήσεις που αφορούν τη σεζόν 2021. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως ο τουρισμός είναι ένας από τους κλάδους που παρουσιάζει διαχρονικά τον ταχύτερο ρυθμό ανάκαμψης, θεωρώ πως οι τουριστικές εισροές της επόμενης σεζόν θα βελτιωθούν. Ο κόσμος έχει μάθει να ζει με την πανδημία και βέβαια προσαρμόζεται στα μέτρα πρόληψης. Προϋπόθεση της βελτίωσης της οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων ανάλυσης των στοιχείων εναρμονισμένη και σύμφωνη με τα δεδομένα της εκάστοτε τουριστικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, η παρατήρηση της αλλαγής των δημογραφικών χαρακτηριστικών των υποψήφιων τουριστών καθώς και ο έγκαιρος και αποτελεσματικός στρατηγικός σχεδιασμός marketing, τόσο σε επίπεδο προορισμού όσο και σε επίπεδο επιχείρησης, είναι απαραίτητο στοιχείο επιτυχημένης επίδοσης.

-Ποια είναι τα σχέδια σας για το Παρατηρητήριο Τουρισμού;

Στόχος μου είναι το Παρατηρητήριο να μεγαλώσει όσο το δυνατόν περισσότερο και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό. Επιτρέψτε μου να μην αποκαλύψω ακόμη τα σχέδια μας. Αυτό που μπορώ όμως να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι στόχος μου είναι ο εμπλουτισμός του Παρατηρητηρίου με περισσότερα στοιχεία καθώς και η αναβάθμιση της παρουσίασης αυτών ώστε να αποτελούν έναν καλό και αξιόπιστο σύμβουλο για τους επαγγελματίες και τους decision makers του χώρου. Το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε τα νέα βήματά μας.

** Ο Κύρος Ασφής είναι ο Managing Director και Digital Marketing Strategist της Nea Mesa Hotel and Digital Marketing Agency η οποία εξειδικεύεται στην παροχή digital marketing υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αύξηση των απευθείας πωλήσεων και την καλύτερη δυνατή επικοινωνία τους.