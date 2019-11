21 τουριστικές νεοφυείς επιχειρήσεις στη Philoxenia 2019- Δείτε τι προσφέρουν

Ένα θεματικό περίπτερο με 21 τουριστικές νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) και τίτλο «Ψηφιακή Ελλάδα (Digital Greece): Tourism Edition» οργανώνει στο πλαίσιο της 35ης Philoxenia το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυνέρνησης, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Στην Ψηφιακή Ελλάδα για τον Τουρισμό οι Έλληνες επιχειρηματίες παρουσιάζουν – χωρίς κόστος (αφού η συμμετοχή τους χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυνέρνησης)- τις καινοτόμες ιδέες τους, τη φρέσκια ματιά τους στον τρόπο που έχουμε μάθει να λειτουργούμε, τα προϊόντα και τα επιτεύγματά τους, πλαισιωμένοι από ένα πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών και workshops σε θέματα νέων τεχνολογιών, creative industry, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος παράλληλων εκδηλώσεων, πραγματοποιούνται συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με διακεκριμένους επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους φορέων υποστήριξης του οικοσυστήματος, με προτεραιότητα στον εντοπισμό πηγών χρηματοδότησης και στις επαφές με επενδυτές.

Δείτε πώς παρουσιάζονται οι τουριστικές νεοφυείς επιχειρήσεις στο θεματικό περίπτερο του υπουργείου...

myskipper

"Η πλατφόρμα του myskipper εξυπηρετεί τρεις ομάδες ανθρώπων. Τους επαγγελματίες skipper, τους τουρίστες και τις εταιρίες ναυλώσεων σκαφών. i) Οι σκίπερ θα έχουν την δυνατότητα να προωθήσουν και να διαφημίσουν τον εαυτό τους και την δουλειά τους. Έτσι θα έχουν την ευκαιρία να προβάλουν το προφίλ τους και να αυξήσουν τα ναύλα τους. ii) Οι πελάτες από την πλευρά τους θα μπορούν μέσα από μια πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία να επιλέξουν τον σκίπερ που ταυτίζεται με τα δικά τους θέλω και επιθυμίες και να επιλέξουν αυτόν που θεωρούν πως είναι ο καταλληλότερος για τις διακοπές τους. iii) οι ναυλομεσιτικές θα εχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν μέσα από μια τράπεζα σκιπερ τον καταλληλότερο για να τους εμπιστευτούν το σκάφος και τις διακοπές των πελατών ώστε οι πελάτες να μείνουν ευχαριστημένοι από τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό του σκίπερ αλλά και οι ίδιες οι εταιρίες να έχουν μια σιγουριά παραπάνω στην ασφάλεια των σκαφών τους."

Ακαδημία Ρομποτικής

Η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε με όραμα να μεταφέρει στην Κοινωνία τις σύγχρονες τεχνολογίες ρομποτικής. Προσφέροντας υπηρεσίες show hosting, βιωματικών workshops καθώς και teambuilting με εναλλακτικό χαρακτήρα, διευρύνει την αξιοποίηση των κοινωνικών ρομπότ και τεχνολογικών εφαρμογών.

VIDAVO SA

"Η εταιρεία VIDAVO SA, δραστηριοποιείται από το 2002 στον χώρο της τεχνολογίας, έχει μια δυναμική παγκόσμια παρουσία σε έργα τηλεματικής και ηλεκτρονικής υγείας , 3 εγκεκριμένες πατέντες για τεχνολογικά συστήματα και εφαρμογές και 5 διεθνή και εθνικά βραβεία, ένα εκ των οποίων είναι το βραβείο Health Tourism Award 2017. Το καινοτόμο σύστημα Vida24© tech tourism είναι μια cloud πλατφόρμα η οποία συνδέει τους τουρίστες, τα ξενοδοχεία και τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και ευεξίας, δίνοντας τη δυνατότητα να παρέχονται προσωποποιημένες υπηρεσίες ακόμη και εξ αποστάσεως (πριν την άφιξη – κατά τη διαμονή – με την αποχώρηση). To Vida24 © tech tourism στοχεύει στην αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της κερδοφορίας ενός ξενοδοχείου και στη μείωση της τουριστικής εποχικότητας στην Ελλάδα. "

NIRRA

" Η αποστολή μας είναι να παράγουμε μια πολύ ξεχωριστή παλέτα γεύσεων για τις ποικιλίες μελιού σε μοναδικές συσκευασίες προκειμένου να εμπνεύσουμε και να επεκτείνουμε την εμπειρία του χρήστη."

"Oviview"

" Το ""Oviview"" (Online-Video-Interview) είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η οποία προσφέρει την ευκαιρία για γρήγορο και εύκολο φιλτράρισμα των υποψηφίων στα πρώτα στάδια αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας την κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή, για να καταγράφει κάθε συνέντευξη, παρέχοντας πρόσβαση στα χαρακτηριστικά των υποψηφίων.

Duke's

Duke's company is a high-end fitness for villas, yachting, hotels and resorts in Greek Destinations and aims to maintain physical, psychological and spiritual wellness during your holidays as well as showcasing Greek landscapes and tradition.

Το iqrate

"Το iqrate είναι μια υπηρεσία που προσφέρει δεδομένα για την αγορά των ξενοδοχείων, σε ιδιοκτήτες και τους συνεργάτες τους, και τους βοηθά να τιμολογήσουν βέλτιστα τα δωμάτιά τους. Τα δεδομένα αυτά βοηθούν επίσης γραφεία διαχείρισης μέχρι και διεθνείς συμβουλευτικές εταιρίες να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις για τους πελάτες τους. Οι πληροφορίες που παρέχονται συμπεριλαμβάνουν ιστορικά δεδομένα τιμών δωματίων, αναζήτηση προφίλ ξενοδοχείων αλλα και έξυπνες προτάσεις ανταγωνιστικών sets. Γνωρίστε μας και δοκιμάστε την εφαρμογή και το API μας! "

Cactus

"Υλοποιούμε ολοκληρωμένα Chabot εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείου. Το Chatbot μας μπορεί να επικοινωνεί με τους πελάτες ενός ξενοδοχείου και να τους ενημερώνει σχετικά με τουριστικές πληροφορίες της περιοχής και ερωτήσεις σχετικά με το ξενοδοχείο και την διαμονή τους. Επίσης μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις του Bar και του εστιατορίου του ξενοδοχείου".

Shift Automated!

"Η εφαρμογή Shift Automated!” επιτρέπει στους Υπευθύνους Βαρδιών την αυτόματη ανάθεση εργαζομένων στις βάρδιες. Ως Υπεύθυνος Βάρδιας η εφαρμογή “Shift Automated!” σας διασφαλίζει: “τον κατάλληλο υπάλληλο στην κατάλληλη θέση, στο σωστό σημείο, στην κατάλληλη βάρδια, με την κατάλληλη ομάδα», παρέχοντας σας τις παρακάτω δυνατότητες: Αυτόματη Ανάθεση Εργαζομένων σε Βάρδιες Σταθερός και Μεταβλητός Αριθμός Υπαλλήλων σε Βάρδιες Προσθήκη Επιπλέον Βαρδιών για Ειδικές Περιστάσεις Δημιουργία Ομάδων Πολλαπλοί Ρόλοι Υπαλλήλων Ανάθεση Ρόλων σύμφωνα με τις ικανότητες των εργαζομένων Επιλογή δικών σας Κανόνων για την ανάθεση των υπαλλήλων Διασφάλιση σε θέματα Εργατικής Νομοθεσίας Και πολλά ακόμη "

Infoscope Hellas

"H Infoscope Hellas ιδρύθηκε το 2012 στη Θεσσαλονίκη. Η ιδρυτική ομάδα αποτελείται από νέους ηλεκτρολόγους μηχανικούς & μηχανικούς υπολογιστών, που διακρίνονται για το πάθος τους για την καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων με ιδιαίτερη αξία για τους πελάτες τους. Η Infoscope Hellas ασχολείται με εφαρμογές τηλεμετρίας. Οι εφαρμογές τηλεμετρίας έχουν ως σκοπό την εποπτεία και τη διασφάλιση ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων των μονάδων παραγωγής των πελατών. Περιλαμβάνουν: • Τη συλλογή κρίσιμων δεδομένων από τον εξοπλισμό • Τη διάθεση τους σε διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσίασης • Την ειδοποίηση σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας • Τον τηλε-έλεγχο των παραμέτρων λειτουργίας του εξοπλισμού Πελάτες είναι επιχειρήσεις τροφίμων, supermarkets, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, φαρμακαποθήκες, μικροβιολογικά εργαστήρια, δημόσια κτίρια κ.ά. "

GoZONE

Το GoZONE είναι ένα σύστημα που παρέχει real-time οδηγίες σε αρχάριους για windsurfers , kitesurfers και μικρά ιστιοφόρα μαζί με τεχνολογια IoT στα κοινωνικά δίκτυα.

Elektronio

Με μότο “ξαναφαντάσου το όχημα σου, η Elektronio κατασκευάζει εξατομικευμένη προσωπική μετακίνηση για ποίκιλες χρήσεις στο αστικό περιβάλλον, από ηλεκτρικά tilting trikes με επαναστατικό σχεδιασμό μέχρι ηλεκτρικά ποδήλατα μεταφοράς φορτίου ή πιο compact λύσεις, όπως ηλεκτρικά πατίνια. Η τουριστική βιομηχανία μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις λύσεις, είτε ως μοναδικές τουριστικές εμπειρίες, είτε εξυπηρετώντας καθημερινές cargo ανάγκες μεταφοράς και διανομής.

infomax

"Online ασφάλιση υγείας που συγκρίνεις και επιλέγεις ανάμεσα σε 450 προγράμματα τοπικών και διεθνών ασφαλιστικών εταιριών. "

Smartup

" Η Smartup είναι μια εταιρεία Software που ειδικεύεται στα Mobile Applications. Ιδρύθηκε το 2012 στη Θεσσαλονίκη με στόχο την ολοένα και έχει επιτύχει μεγάλη διείσδυση των εφαρμογών της στην αγορά. Προϊόντα μας είναι το Smart Delivery Plus-Mobile & Web Platform for B2B & B2C sales,το Smart Catalog and Custom Applications"

mamakita.gr

" Η πλατφόρμα www.mamakita.gr, παρέχει σε οικογένειες που επισκέπτονται την Ελλάδα υψηλής ποιότητας και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες οικογενειακού ταξιδιού σχεδιάζοντας διαδρομές, δραστηριότητες & εμπειρίες στην αυθεντική και φιλική στις οικογένειες πλευρά της Ελλάδας."

kleesto

kleesto is the tour booking engine that is changing the way activity providers operate their businesses. The market is reaching a point where accommodation and transportation booking is easily handled by consumers, which allows them to focus on activities and unique experiences during their travels. kleesto focuses on the “what-to-do” part of the customer's journey. We believe that experiences will become the main motive for booking your travel tickets. To serve that need we provide tour, activity and experience providers all the tools needed to connect with the market, distribute their services and scale their business faster.

H πλατφόρμα SaMMY

H πλατφόρμα SaMMY έχει διεθνή προσανατολισμό και o βασικός της στόχος είναι να αποτελέσει μία αυτοματοποιημένη υπηρεσία εύρεσης θέσης ελλιμενισμού (διερχόμενη κίνηση, διαχείμαση, dry-dock), κράτησης των θέσεων ελλιμενισμού αλλά και διαχείρισης των μαρίνων/τουριστικών λιμένων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (IoT, Cloud, AI). H πλατφόρμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο από υπηρεσίες προς τον διαχειριστή της μαρίνας, μέσω της εφαρμογής διαχείρισης, που προσφέρεται με το μοντέλο Software as a Service (SaaS). Σκοπός μας είναι να διευκολυνθεί η επικοινωνία και να αυξηθεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της κάθε μαρίνας προς τους πελάτες/επισκέπτες και να συμβάλουμε στην οργάνωση και αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας με σκάφη αναψυχής

Το CampsAround

"Το CampsAround αποτελεί την πρώτη πλατφόρμα online κρατήσεων για εναλλακτικού τύπου καταλύματα και camping, στην Ελλάδα. Δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη να συγκρίνει και να επιλέξει το κατάλυμα που του ταιριάζει μέσα από ένα μεγάλο εύρος καταλυμάτων όπως: camping, glamping, καταφύγια, αγροτουριστικές μονάδες και πολλά άλλα. Ακόμα, του επιτρέπει να ολοκληρώσει την κράτησή του με ασφάλεια, εύκολα και γρήγορα, χωρίς να προηγηθεί επικοινωνία με το κατάλυμα, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και από τους ιδιοκτήτες στην διαχείριση των κρατήσεών τους. "

Tellody

Για επιχειρήσεις στο τουριστικό τομέα που αναζητούν την αύξηση των εσόδων τους, η Tellody προσφέρει μία έξυπνη, απλή και ολοκληρωμένη πλατφορμα για να βελτιώσουν την ψηφιακή τους παρουσία, την πιστότητα και την αλληλεπίδραση με τον τουρίστα με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων εσόδων.

Weddin

"Το Weddin είναι μία καινοτόμα πλατφόρμα που βοηθά μελλόνυμφους να οργανώσουν το γάμο τους στην Ελλάδα. "

Costa Nostrum

Το Costa Nostrum (= η ακτή μας) Sustainable Beaches είναι ένα τριπλά βραβευμένο καινοτόμο πρότυπο πιστοποίησης που επιτρέπει την κατάταξη και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας κάθε παραλίας μέσω μιας αντικειμενικής κλίμακας. Αποτελείται από τρεις βασικούς πυλώνες: Την αρχική μελέτη της παραλίας, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση της παραλίας. Ακολουθεί η αξιολόγηση της παραλίας - πιστοποίηση, με 39 αντικειμενικά κριτήρια. Ο τρίτος πυλώνας είναι η παγκόσμια προώθηση της παραλίας μέσω της ιστοσελίδας μας και της εφαρμογής για κινητά (μια δωρεάν ηλεκτρονική πύλη πληροφοριών) όσον αφορά τις υποδομές, την κατηγοριοποίηση και τα χαρακτηριστικά όλων των πιστοποιημένων παραλιών.

12 Gods

"12 Gods_Καινοτόμα προϊόντα από αρωματικά φυτά Μεταμορφώνουμε το μεράκι των καλλιεργητών βοτάνων σε ένα απολαυστικό, ευεργετικό ρόφημα για απαιτητικούς καταναλωτές. Μια κάψουλα_Το έναυσμα για να δημιουργήσουμε αξία και ελληνικές συνέργειες Για πρώτη φορά, ένα μωσαϊκό βοτάνων σε μια κάψουλα single serve, περιβαλλόμενη από τόσες πολλές καινοτομίες στον τρόπο συσκευασίας, με απώτερο σκοπό ένα διαφοροποιημένο προϊόν, ανώτερης ποιότητας."