Το ψηφιακό έγκλημα θα κοστίσει $5,2 τρις στις εταιρείες την επόμενη 5ετία

Σε μια ανοιχτή «πληγή» και σε οικονομικό επίπεδο εξελίσσεται το ψηφιακό έγκλημα για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Το κυβερνο-έγκλημα θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ένα επιπλέον κόστος της τάξης των 5,3 τρισ. δολαρίων, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα επόμενα πέντε χρόνια. Η οικονομική έκθεση εξαιτίας των περιστατικών ψηφιακής ασφάλειας εντείνεται, καθώς η εξάρτηση από σύνθετα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στο Διαδίκτυο ξεπερνά την ικανότητα των εταιρειών να λάβουν τις απαραίτητες διασφαλίσεις για την προστασία των κρίσιμων περιουσιακών τους στοιχείων. Παρά τις σοβαρές διαστάσεις που λαμβάνει για τον επιχειρηματικό κόσμο το ψηφιακό έγκλημα, σήμερα μόλις μία στις τρεις εταιρείες παγκοσμίως (το 30%) είναι απόλυτα σίγουρες για το υψηλή επίπεδο ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται σε νέα έκθεση της Accenture (Securing the Digital Economy: Reinventing the Internet for Trust), η οποία στηρίχθηκε σε περισσότερους από 1.700 διευθύνοντες συμβούλους και άλλα ανώτερα στελέχη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η έκθεση εξετάζει την πολυπλοκότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο και περιγράφει τις προτεραιότητες των CEOs και τον εξελισσόμενο ρόλο τους στην επιχειρηματική αρχιτεκτονική και διακυβέρνηση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας αντιμετωπίζει τον υψηλότερο ψηφιακό κίνδυνο, με το κόστος από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο να εκτιμάται για τον κλάδο σε 753 δισ. δολάρια. Ακολουθούν οι τομείς των βιοεπιστημών και η αυτοκινητοβιομηχανία, με 642 δισ. δολάρια και 505 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Πλήγμα στην οικονομία

Η έκθεση διαπιστώνει ότι τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες (79%) πιστεύουν ότι η πρόοδος της ψηφιακής οικονομίας θα παρεμποδιστεί σοβαρά εάν δεν υπάρξει δραματική βελτίωση στην ασφάλεια του Διαδικτύου. Στο μεταξύ, περισσότερο από το ήμισυ (59%) των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θεωρεί το Διαδίκτυο ασταθές από την άποψη της ασφάλειας. Ταυτόχρονα, τα τρία τέταρτα (75%) των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων στον κυβερνοχώρο θα απαιτήσει οργανωμένη ομαδική προσπάθεια, καθώς κανένας οργανισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνος του αυτή την πρόκληση. Διαθέτοντας αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, περισσότερο από το ήμισυ (56%) των στελεχών θα καλωσόρισε αυστηρότερους επιχειρηματικούς κανονισμούς, που επιβάλλονται από κεντρικό οργανισμό ή κυβερνητικό φορέα. Η ταχεία εμφάνιση νέων τεχνολογιών δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις, καθώς το 79% παραδέχεται ότι επιχείρησή τους υιοθετεί νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες ταχύτερα από ό, τι μπορεί να αντιμετωπίσει συναφή ζητήματα στον κυβερνοχώρο.

Περί εμπιστοσύνης

Η έκθεση επισημαίνει ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις, που μπορούν να απειλήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την καινοτομία, την ανάπτυξη και την επέκταση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. «Η ασφάλεια στο Διαδίκτυο πλήττεται καίρια από την πολυπλοκότητα των εγκλημάτων και οδηγεί σε διάβρωση της εμπιστοσύνης στην ψηφιακή οικονομία» αναφέρουν οι ερευνητές της Accenture. Και προσθέτουν: «η ενίσχυση της ασφάλειας απαιτεί μια αποφασιστική διοίκηση από πλευράς των CEOs και όχι μόνο των επικεφαλής της Πληροφορικής. Για να καταστεί μια επιχείρηση ανθεκτική στον κυβερνοχώρο, είναι ανάγκη η ασφάλεια να είναι ενσωματωμένη στο αρχικό ακόμη στάδιο του επιχειρηματικού σχεδιασμού».

Πηγή: sepe.gr