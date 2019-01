Social Media in Tourism 2019: Αυξάνοντας τη φήμη του brand

Η διαδικασία της απόφασης ταξιδιού έχει αλλάξει δραματικά, τα ταξίδια αναψυχής έχουν μετατραπεί σε ταξίδια εμπειριών, σε μια αγορά άκρως ανταγωνιστική όπου κάθε λεπτομέρεια μετράει. Τα social media πυροδοτούν το ενδιαφέρον για ταξίδια αυξάνοντας τις δαπάνες ταξιδιού παγκοσμίως.

Στο συνέδριο Social Media in Tourism 2019, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, από την Boussias Communication στο Domotel Kastri, έμπειροι διεθνείς και Έλληνες ομιλητές μοιράστηκαν όλες τις νέες τάσεις, τις εξελίξεις, τις καλές πρακτικές, τα tips και τα μυστικά, σχετικά με το πώς αξιοποιούνται τα social media για την αποτελεσματική προβολή των τουριστικών επιχειρήσεων, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη προσέλκυση ταξιδιωτών/ πελατών.

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου «Κύριες τάσεις στην τουριστική αγορά με την επέλαση των social media – Το διεθνές και ελληνικό περιβάλλον», ο Polle de Maagt, Digital & social media ambassador, παρουσίασε εμπειρίες συνεργασίας με παγκόσμιους κολοσσούς (KLM) και startups (SurpriseMe London)

Ο Silvar Laasik, Creative Director και ο Erkki Tuisk, Account Director της Zavod BBDO παρουσίασαν τα μυστικά και τη συνταγή επιτυχίας της καμπάνιας The Estonian Stress Buster & Deepest Roots by Visit Estonia, μια από τις 8 shortlisted καμπάνιες για Καλύτερη Προβολή Εθνικού Οργανισμού στα περίφημα Διεθνή Βραβεία Λονδίνου 2018. Η καμπάνια που πραγματοποιήθηκε μόνο στα social media, πέτυχε 220.000 contacts σε 130 χώρες.

Από την πλευρά της Ελλάδας, η Ιωάννα Δρέττα, CEO της Marketing Greece και ο Αλέξης Γαληνός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) επικοινώνησαν στους συμμετέχοντες του συνεδρίου τις δράσεις των δύο αυτών φορέων που έχουν στόχο το social engagement και τελικά την αύξηση των επισκεπτών, ενώ ο Γιώργος Κουτσοκώστας από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΙΝΣΕΤΕ αναφέρθηκε στη σημασία της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών του τουρισμού για να είναι πάντα το παραγόμενο έργο του επίκαιρο και αποτελεσματικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Digital Marketing Masterclass πραγματοποιήθηκε 12 φορές το 2018, σε 9 διαφορετικές πόλεις ενώ το 2019 το ΙΝΣΕΤΕ θα πραγματοποιήσει 60 σεμινάρια σε 14 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Ο Ορέστης Ανδριάνης, Industry Manager Travel της Google, επεσήμανε ότι τα ξενοδοχεία πλέον δεν πωλούν μόνο ένα δωμάτιο, αλλά ένα ταξίδι, μια εμπειρία, ένα συναίσθημα και αυτό πρέπει να αντανακλάται στα κανάλια τους στα social media αλλά και στο website τους, προκειμένου να παίρνουν απευθείας κρατήσεις, παρακάμπτοντας τους ενδιάμεσους (Online Travel Agents, tour operators, κ.λπ.). Μάλιστα έχει καταγραφεί ότι πριν την κράτηση ενός ταξιδιού, ο χρήστης κάνει 44 touch points (σημεία αλληλεπίδρασης του χρήστη με μια εταιρεία, είτε κατά πρόσωπο, είτε μέσω ιστοσελίδας, εφαρμογής, μέσων κοινωικής δικτύωσης, είτε μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας). Χρειάζονται προσωποποιημένες πληροφορίες προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να βρει εύκολα σε μια αναζήτηση αυτό που χρειάζεται ενώ οι ταξιδιώτες δεν επικεντρώνονται στο brand αλλά στις υπηρεσίες.

Ο Rafael Hagouel της Zootle παρουσίασε τη δυνατότητα που δίνει η εταιρεία στους πελάτες ενός ξενοδοχείου να έχουν πρόσβαση στο wi-fi μέσω login σε Facebook, email, twitter. Το εργαλείο αυτό παρέχει στον ξενοδοχείο σημαντικά στατιστικά για τους πελάτες του (φύλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, χρόνος παραμονής στο ξενοδοχείο, κ.λπ.) ενώ μπορεί να τους προτρέψει να κάνουν reviews κατά τη διάρκεια παραμονής στο ξενοδοχείο.

Στη δεύτερη ενότητα «Οι εξελίξεις στις κοινωνικές πλατφόρμες. Πώς να αυξήσετε brand awareness, κρατήσεις, πωλήσεις και θετικά reviews», η Dawn Gribble, Founder & CEO της Virtual Solutions έδωσε χρήσιμες συμβουλές για την παρουσία των εστιατορίων στα social media ενώ αντίστοιχες συμβουλές έδωσε για τα ξενοδοχεία η Τίνα Μιχαηλίδου, Hotel’s Communication Strategy & Digital Media Director. Το βασικό στοιχείο είναι η δημιουργία εμπειρίας, το πρωτότυπο περιεχόμενο και ανάδειξη του συναισθήματος. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις πληρωμένες αναρτήσεις, η κα Μιχαηλίδου τόνισε ότι βοηθούν να επιλέξει κάποιος τον πελάτη που θέλει να έχει και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με Google ads, Facebook ads αλλά και με τη φιλοξενία των κατάλληλων influencer-bloggers.

Ο Πάνος Λαδάς, SEO expert, τόνισε τη σημασία του κατάλληλου SEO στο site μιας επιχείρησης, για το οποίο βασικές προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη υψηλής τεχνολογίας, πλούσιου περιεχομένου και κατάλληλων links. Επιπλέον, τόνισε ότι το site θα πρέπει να είναι mobile friendly, να είναι ασφαλές (https) και να φορτώνει πολύ γρήγορα.

Ο Sam Brookes, Business Director της Seen Connects, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το Instagram και τη δύναμη της εικόνας, δίνοντας πρακτικές συμβουλές για δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου σε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, ο Jonas Carlson Almqvist, Texh Lead Digital in Destination της Thomas Cook Northern Europe, παρουσίασε τις δυνατότητες που προσφέρει το site της εταιρείας στους ταξιδιώτες, με όλες τις εφαρμογές να είναι ενσωματωμένες, ακόμα και η κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου και η αποθήκευση του boarding pass.

Στην 3η ενότητα «Innovation & Social Media case studies από επιτυχημένες επιχειρήσεις εστίασης & τουρισμού: πρόκληση, λύση, αποτέλεσμα», παρουσιάστηκαν τα case studies του Costa Navarino, του Hilton Athens, του Spetses Marathon, του Tweed Run ενώ στο πάνελ που ακολούθησε, με συντονιστή τον Αποστόλη Αϊβαλή, CEO της KnowCrunch εξετάστηκε το ποιά digital κανάλια, εργαλεία και στρατηγικές φέρνουν τελικά πελάτες, κρατήσεις και ενισχύουν το brand awareness των ξενοδοχείων ή των προορισμών.

Το συνέδριο έκλεισε με δύο bonus sessions: Super high tech, immerse media, virtual reality και Workshop on positive reviews & more table bookings for restaurants & bars.