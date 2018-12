Πώς η τεχνολογία φωνητικών εντολών θα αλλάξει τον τουρισμό το 2019

Tα κρίσιμα ζητήματα που θα είχαν αντίκτυπο στον παγκόσμιο τουρισμό το 2018, διαφορετικά για κάθε μήνα, ανέδειξε η PhocusWire, και πλέον επανέρχεται στις ίδιες θεματικές αναλύοντας τις εξελίξεις που αναμένονονται μέσα στο 2019.

Η θεματική του Μαρτίου ήταν η τεχνολογία φωνητικών εντολών. Το Ιούνιο, η Amazon εισήγαγε το Alexa για τον κλάδο της φιλοξενίας και τον Οκτώβριο η Expedia λάνσαρε λειτουργίες αναζήτησης και κράτησης χρησιμοποιώντας τον Google Assistant.

Από τότε, η Amazon συνεχίζει με νέα προϊόντα που λειτουργούν μέσω του Alexa, οι Google και Alibaba ανέπτυξαν βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης, το Facebook εγκαινίασε το Portal, έναν συνδυασμό έξυπνου ομιλητή και κάμερας που ενεργοποιείται με τη φωνή.

Οι συσκευές αυτές αναμένεται να αποτελέσουν δημοφιλή δώρα για την εορταστική περίοδο, ενισχύοντας την αξία της αγοράς έξυπνων ομιλητών στα 7 δισ. δολάρια το 2019 και καθιστώντας την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία συσκευών στην ιστορία, σύμφωνα με την Deloitte.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Say It Now, Charlie Cadbury, παρουσιάζει τη δική του οπτική όσον αφορά τις 5 κορυφαίες εξελίξεις στην τεχνολογία φωνητικών εντολών που, όπως εκτιμά, θα επικρατήσουν μέσα στο 2019.

-Νέες είσοδοι | Η Samsung δήλωσε ότι όλα τα προϊόντα που θα λανσάρει το 2020 θα διαθέτουν λειτουργία φωνητικών εντολών. Πολλές από αυτές θα εγκαινιασθούν το 2019 και το Bixby της Samsung θα γίνει μια ανταγωνιστική πλατφόρμα για προγραμματιστές.

Η Samsung αποστέλλει 500 εκατ. προϊόντα ετησίως και εκτιμάται ότι μεχρι το τέλος του 2018 σε όλο τον κόσμο θα υπάρχουν 100 εκατ. έξυπνες συσκευές ομιλίας.

-Τα προϊόντα φωνής βασίζονται κυρίως στο cloud, επομένως βελτιώνονται καθημερινά.

Αυτή η φιλοσοφία διαρκούς βελτίωσης διαδόθηκε από το κίνημα The Lean Startup, από το λογότυπου του οποίου έχει επηρεαστεί σημαντικά και η Alexa. Οι συσκευές αυτές βελτιώνονται με συγκεκριμένο ρυθμό. Οι εμπειρίες που μπορούμε να πετύχουμε να αυξηθούν και η εφαρμογή συσκευών φωνητικών εντολών θα οδηγήσουν τον κόσμο να εμπιστεύεται αυτό το κανάλι, όπως έγινε και με τα κινητά τηλέφωνα.

- Multi-channel. Η καινοτομία είναι επεξεργασία φυσικής γλώσσας και όχι ομιλητές ή τσατμποτ. Η φωνή είναι μια εθιστική λειτουργία που δεν θα αντικαταστήσει τις οθόνες.

- Πολυπλοκότητα. Θα γίνει περισσότερο κατανοητό ότι, σε αντίθεση με την άνθιση των εφαρμογών κινητού, για τις εταιρίες τεχνολογίας που αναπτύξουν τις δεξιότητες των προγραμματιστών στην κατασκευή εφαρμογών, η ανάπτυξη εξαιρετικών εμπειριών συζήτησης απαιτεί γνώσεις ειδικών.

Ειδικά εάν ληφθεί υπόψη το multi-channel, οι σε βάθος γνώσεις πλατφόρμας απαιτούνται για τη δημιουργία επιτυχημένων εμπειριών συζήτησης.