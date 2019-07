Πώς θα είναι το τουριστικό συγκρότημα One&Only Kea Island στην Κέα

Η Dolphin Capital Partners και η Kerzner International Holdings Limited ("Kerzner”) γιόρτασαν στην Κέα, την τελετή θεμελίωσης του One&Only Kea Island, την Δευτέρα 8 Ιουλίου.

Το ξενοδοχείο και οι παραθεριστικές κατοικίες, τη διαχείριση των οποίων θα έχει το διεθνές brand “One&Only”, αναπτύσσονται σε παραθαλάσσια περιοχή 600 στρεμμάτων στη δυτική πλευρά του νησιού που σήμερα ανήκει σε θυγατρική της Dolphin Capital Investors. Περιλαμβάνει 75 Resort Villas και έναν περιορισμένο αριθμό One&Only Private Homes διαθέσιμα προς πώληση. Η Dolphin Capital Partners, εκτός από επενδυτής, διατηρεί τη συνολική διαχείριση του έργου και των πωλήσεων, ενώ το One&Only Kea Island θα αποτελεί το πρώτο One&Only στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τελετή θεμελίωσης πραγματοποιήθηκε παρουσία των ΑΕ Mohammed Al Shaibani, Executive Director & CEO of Investment Corporation of Dubai και Chairman της Kerzner International, του Michael Wale, CEO της Kerzner International, του Μίλτου Καμπουρίδη, Founder and CEO της Dolphin Capital Partners, του John Heah, Αρχιτέκτονα και Ιδιοκτήτη της Heah & Co. και του Κωνσταντίνου Τερζητάνου, Γενικού Διευθυντή της Redex (επάνω φωτό).

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκου, καθώς και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι. Η θεμελίωση του έργου σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο για την Kerzner International και την Dolphin Capital, για το ξεκίνημα ενός ξενοδοχείου που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κορυφαία θέρετρα στη Μεσόγειο, θέτοντας νέα πρότυπα στη φιλοξενία υψηλού επιπέδου.

Σχεδιασμένο με σύγχρονη ελληνική κομψότητα από την Heah & Co., το θέρετρο θα αναδείξει το φυσικό περιβάλλον των Κυκλάδων και θα τιμήσει την πλούσια κουλτούρα και τις παραδόσεις της χώρας. Το ξενοδοχείο θα φιλοξενεί ένα επιβλητικό SPA, ενώ θα αποτελέσει γαστρονομικό προορισμό για το νησί, προσφέροντας τρία εστιατόρια, δύο μπαρ και Beach Club. Το One&Only Kea Island, προσβάσιμο με ιδιωτικό σκάφος ή με ελικόπτερο, θα είναι το ιδανικότερο καταφύγιο για να απολαύσει κανείς τον ελληνικό ήλιο και θα διαθέτει πλήρες κέντρο δραστηριοτήτων και καταδυτικό κέντρο.

Η τοποθεσία που θα αναπτυχθεί η επένδυση βρίσκεται στη θέση Βρόσκοπος και καταλαμβάνει δυο αμφιθεατρικές πλαγιές με θέα στη θάλασσα. Στη μία πλευρά θα αναπτυχθεί ο κύριος όγκος του ξενοδοχείου, ενώ στην απέναντι θα κατασκευαστούν υπερπολυτελής βίλες προς πώληση. Το συνολικό κόστος επένδυσης υπολογίζεται να ανέλθει σε €150 εκ. και αποτελεί κοινοπραξία της Dolphin Capital Investors, της Dolphin Capital Partners της Heah & Co και της Kerzner International.

Η Dolphin Capital

Η Dolphin Capital Partners ("DCP"), ένας παγκόσμιος επενδυτής και κατασκευαστής ακινήτων που ειδικεύεται σε θέρετρα πολυτελείας, έχει συγκεντρώσει και διαχειριστεί πάνω από €1,2 δισ. Από το 2005, αναπτύσσοντας έργα όπως το Amanzoe και το Nikki Beach Resort & Spa στην Ελλάδα, το Amanera στη Δομινικανή Δημοκρατία και το Pearl Island στον Παναμά. Το κύριο επενδυτικό όχημα της DCP είναι η Dolphin Capital Investors (DCI), εισηγμένη στη λίστα ΑΙΜ (Alternative Investment Market) του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και διατηρεί αρκετές τοποθεσίες και έργα στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Κροατία και την Τουρκία. Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνουν το One&Only στην Κέα και το Kilada Hills Golf Resort στην Ελλάδα.

Η Kerzner International Holdings

Η Kerzner International Holdings Limited, μέσω των θυγατρικών της, είναι ένας κορυφαίος διεθνής επενδυτής και διαχειριστής υπερ-πολυτελών ξενοδοχείων και κατοικιών και καινοτόμων ψυχαγωγικών εμπειριών. H ναυαρχίδα της Kerzner είναι το εμπορικό σήμα Atlantis που περιλαμβάνει το Atlantis, The Palm Dubai ένα θέρετρο 1.500 δωματίων με θεματικά πάρκα στο νερό στο The Palm, με θέα στην Αραβική Θάλασσα και το Ντουμπάι και το υπό κατασκευή Atlantis, Sanya Hainan στην Κίνα, καθώς και το Royal Atlantis Resort & Residences στο Ντουμπάι. Κάτω από το εμπορικό σήμα της One&Only, η Kerzner διαχειρίζεται οκτώ από τα κορυφαία πολυτελή θέρετρα πολυτελείας στον κόσμο, που βρίσκονται στις Μπαχάμες, το Μεξικό, τον Μαυρίκιο, τις Μαλδίβες, τη Νότια Αφρική, τη Ρουάντα, το Ντουμπάι και την Αυστραλία.

Επιπλέον, η εταιρία διαχειρίζεται το Mazagan Beach & Golf Resort, ένα θέρετρο γκολφ και καζίνο 500 δωματίων στο Μαρόκο.

Δημιουργημένο αποκλειστικά για την αγορά πολυτελείας, η One&Only αποτελεί σήμα κατατεθέν της τελειότητας. Θέρετρα τοποθετημένα σε μερικές από τις ομορφότερες τοποθεσίες του κόσμου, με βραβεύσεις το κάθε ένα από αυτά, προσφέρει στους επισκέπτες ένα ξεχωριστό στιλ και προσωπικότητα διαμονής που προέρχεται από τον τοπικό πολιτισμό μαζί με μια γνήσια εμπειρία φιλοξενίας που είναι απαράμιλλη. Η One&Only ανακοίνωσε πρόσφατα την επέκταση του χαρτοφυλακίου με την προσθήκη των Nature Resorts, Urban Resorts και Private Homes. Αυτές οι νέες εμπειρίες θα συμπληρώσουν την υπάρχουσα συλλογή, που αποτελείται από τα: One&Only Reethi Rah στις Μαλδίβες, One&Only Le Saint Géran στον Μαυρίκιο, One&Only Royal Mirage, One&Only The Palm στο Ντουμπάι, One&Only Ocean Club στις Μπαχάμες, One&Only Palmilla στο Los Cabos στο Μεξικό, One&Only Cape Town στη Νότια Αφρική, το One&Only Nyungwe House στην Roy;anta και το Emirates One&Only Wolgan Valley στα Blue Mountains στην Αυστραλία. Ως προσθήκη στο χαρτοφυλακίου, η One&Only ανακοίνωσε ένα νέο ξενοδοχείο στη Ρουάντα, το One&Only Gorilla’s Nest, Άλλα θέρετρα που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνουν το One&Only Desaru Coast στη Μαλαισία, το One&Only Portonovi στο Μαυροβούνιο και δύο νέα θέρετρα στο Puerto Vallarta του Μεξικού το One&Only Mandarina και το One&Only Santa Maria de Xala.