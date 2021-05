Tripadvisor: Δύο ελληνικά ξενοδοχεία στα 10 καλύτερα στον κόσμο για το 2021

Δύο ελληνικά είναι ανάμεσα στα 10 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο, στην κατηγορία Best of the Best των Travellers’ Choice Awards της Tripadvisor για το 2021.

Τα ξενοδοχεία αυτά προέρχονται από όλες τις κατηγορίες, από οικογενειακά θέρετρα μέχρι ξενοδοχεία-μπουτίκ, και συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο.

Τα δύο ελληνικά ξενοδοχεία που διακρίθηκαν βρίσκονται στην Χαλκιδική και είναι το Sani Dunes στη Σάνη και το Αχτίς στην Άφυτο.

Τα 10 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2021 είναι...

1. Hotel Colline de France | Γκραμάντο, Βραζιλία

“Είτε έχετε πάει εκεί για ταξίδι του μέλιτος είτε για οικογενειακές διακοπές, θα ερωτευτείτε αυτό το ξενοδοχείο. Είναι πολύ καλό, αλλά αυτό που το κάνει πραγματικά ξεχωριστό δεν είναι το ακριβό ντεκόρ αλλά το προσωπικό!”

2. THE OMNIA | Ζερμάτ, Ελβετία

“Όλα ήταν τέλεια: Η σαν από ταινία Τζέιμς Μποντ είσοδος-σπηλιά, η θέα από τη βεράντα, το εσωτερικό/εξωτερικό σπα, η εξαιρετική εξυπηρέτηση, η κάβα ουίσκι, το απίστευτο σνίτσελ…”

3. Sani Dunes | Σάνη, Ελλάδα

“Αυτό που μας άρεσε περισσότερο, σε όλη την οικογένεια των τριών γενιών που βρέθηκε εκεί, είναι η ατμόσφαιρα, η οποία είναι τόσο εκλεπτυσμένη όσο και απλή, που δημιουργείται από το εκπληκτικό μείγμα επαγγελματισμού και φιλικότητας.”

4. Kandolhu Maldives | Βόρεια Ατόλη Άρι, Μαλδίβες

“Περάσαμε εφτά νύχτες σε αυτό το πανέμορφο νησί και δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό να πω. Κάθε εκατοστό του είναι εκπληκτικό και η εξυπηρέτηση είναι άψογη.”

5. Ξενοδοχείο Αχτίς | Άφυτος, Ελλάδα

“Περνώντας την πύλη, μπαίνετε σε μια παραδεισένια και γαλήνια όαση. Σε κάνουν να νιώθεις σαν βασιλιάς. Οι ξεχωριστές πινελιές κάνουν όλη τη διαφορά.”

6. Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve | Kedewatan, Ινδονησία

“Απίστευτο. Κάθε μας επιθυμία γινόταν πραγματικότητα πριν καν προλάβουμε να τη σκεφτούμε.”

7. The Legian Bali | Σεμινιάκ, Ινδονησία

“Πολυτελές αλλά όχι επιτηδευμένο. Όμορφη παραλία και εξαιρετικές πισίνες. Τα δωμάτια είναι άνετα, εξοπλισμένα με ό,τι χρειάζεται κανείς για να απολαύσει τη διαμονή του.”

8. Hotel Gardena Grödnerhof | Oltretorrente, Ιταλία

“Τα πάντα είναι τέλεια. Το φαγητό, η εξυπηρέτηση, τα δωμάτια, η πισίνα, το σπα. Έχω μείνει εκεί για πέντε χρόνια στη σειρά και κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο. Μια μαγική εμπειρία.”

9. Tulemar Bungalows & Villas | Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο, Κόστα Ρίκα

“Οι τέλειες διακοπές. Το καλύτερο ήταν που απλώς χαλαρώναμε στη βεράντα, κοιτώντας τη θάλασσα και χαζεύοντας τους παπαγάλους να πετούν από μπροστά μας.”

10. Hacienda Beach Club & Residences | Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό

“Τι υπέροχο ξενοδοχείο. Πέρα από τα πανέμορφα δωμάτια, τις πισίνες, τη θέα και το τοπίο, το προσωπικό του Hacienda είναι το καλύτερο που υπάρχει!”