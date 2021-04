Ο όμιλος Atlantica Hotels & Resorts φιλοξενεί το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου Odyssey of the Seas

Ο όμιλος Atlantica Hotels & Resorts, σε συνεργασία με την εταιρεία Hull Blyth Araouzos Ltd, γνωστοποίησε ότι έχει αναλάβει την φιλοξενία του πληρώματος της εταιρείας Royal Caribbean International για το κρουαζιερόπλοιο Odyssey of the Seas.

Τα ξενοδοχεία του ομίλου στη Λεμεσό, Atlantica Miramare, Atlantica Bay και Atlantica Oasis, θα φιλοξενήσουν μέχρι και 900 άτομα από το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου για τις ανάγκες προετοιμασίας του πληρώματος πριν την έναρξη των δρομολογίων. Ο όμιλος Atlantica θα καλύψει όλες τις ανάγκες του πληρώματος όσο αφορά διαμονή και γεύματα ακολουθώντας πιστά όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται από την κυβέρνηση κατά της πανδημίας.

Η εταιρεία Atlantica Hotels and Resorts πληροί όλα τα κριτήρια της κυβέρνησης και έχει ήδη αναπτύξει ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης του ιού COVID19, όπως και πρότυπες λειτουργικές διαδικασίες, με κύριο στόχο την ασφάλεια και υγεία των πελατών, εργαζομένων, και προμηθευτών της.

Η εταιρεία Atlantica Hotels & Resorts, είναι η μοναδική Κυπριακή Ξενοδοχειακή εταιρεία, μέλος του μεγαλύτερου τουριστικού οργανισμού στον κόσμο της TUI Group, που δραστηριοποιείται σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο με σύνολο 49 ξενοδοχειακών μονάδων.