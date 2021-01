Accor: Χρονιά ραγδαίας ανάπτυξης το 2021

Με μια ενθαρρυντική προοπτική ανάπτυξης και ένα πλήρες πρόγραμμα νέων ξενοδοχείων σε όλο τον κόσμο υποδέχεται η Accor το 2021. Ενώ το 2020 ήταν μια χρονιά πρωτοφανών προκλήσεων και για τον τουριστικό τομέα, η Accor διατήρησε σταθερό ρυθμό ανάπτυξης και συνέχισε να υπογράφει συμβάσεις νέων έργων, διαμορφώνοντας έναν ισχυρό κατάλογο νέων ξενοδοχειακών αφίξεων.

Σε σχετική δήλωσή της, η διευθύντρια ανάπτυξης κα Agnes Roquefort, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το 2020 είχε βαθύ αντίκτυπο τόσο στον κλάδο της φιλοξενίας, όσο και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, συνεπώς τα πρώτα στάδια της παγκόσμιας ανάκαμψης θα είναι πολύ σημαντικά. Ειδικότερα για την Accor, η κα Roquefort επεσήμανε ότι, παρά τις καθυστερήσεις και τις αναστολές λειτουργίας των ξενοδοχείων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η Accor επιδεικνύει σταθερή δυναμική σε όλη την αναπτυξιακή της διαδρομή. Επιπλέον, η παγκόσμια διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού εμπνέει αισιοδοξία και θα οδηγήσει σε νέα εμπιστοσύνη στα ταξίδια και σε πολύ μεγαλύτερη αίσθηση προσωπικής ασφάλεια.

Η υγιής οικονομική κατάσταση της Accor, η παγκόσμια εμβέλεια και το απαράμιλλο χαρτοφυλάκιο των brands της, όχι μόνο κράτησαν την εταιρεία σε σταθερή θέση για να αντέξει τις προκλήσεις του 2020, αλλά οι δυνατότητες ανάπτυξης και το οργανωτικό μοντέλο επέτρεψαν στον όμιλο να επικεντρωθεί στην παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών στους ιδιοκτήτες, προγραμματιστές και συνεργάτες του.

Τα επόμενα χρόνια, ο όμιλος θα επικεντρωθεί στον τομέα του lifestyle, τριπλασιάζοντας τα αντίστοιχα ξενοδοχεία του έως το 2023. Επιπλέον, ο τομέας του lifestyle της Accor αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 5% των ετήσιων εσόδων του ομίλου και το 25% της αξίας της ανάπτυξης. Η πρόσφατα κοινοποιηθείσα κοινοπραξία με την Ennismore, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί το 2ο τρίμηνο του 2021, θα συμβάλει στον περαιτέρω εμπλουτισμό της ποικιλίας με νέα ξενοδοχεία, συμπεριλαμβανομένου του Mondrian Shoreditch London, JO & JOE Vienna Westbahnhof, SO / Sotogrande Resort & Spa, SLS Dubai και 25hours Dubai.

Το κομμάτι που επικεντρώνεται στην πολυτέλεια, υποδέχεται το 2021 το Banyan Tree Doha στο Κατάρ και τα Raffles στο Udaipur και την Τζέντα. Παράλληλα, η Fairmont θα δει το πολυαναμενόμενο άνοιγμα του Fairmont Century Plaza στο Λος Άντζελες, μαζί με το Fairmont Windsor στην Αγγλία, το Carton House, που διαχειρίζεται η Fairmont στο Δουβλίνο, τα Fairmont Ramla στο Ριάντ, το Fairmont Ambassador στη Σεούλ και το Fairmont Tagazhout Bayστο Μαρόκο. Περαιτέρω, τα Sofitel θα φέρουν τη γαλλική ατμόσφαιρα σε αρκετούς νέους προορισμούς όπως η Σεούλ, το Χανγκζού και η Αδελαΐδα.

Εκτός των νέων ανοιγμάτων, το 2020 παρουσιάστηκαν και ευκαιρίες ανακατασκευών, οι οποίες συνεχίζουν να αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και το 2021, καθώς η Accor αποτελεί επιλεγμένο συνεργάτη ανεξάρτητων ιδιοκτητών ξενοδοχείων. Τα κυριότερα brands, είναι τα εξής:

The House of Originals (Luxury), το MGallery (Upper Premium), το Mövenpick (Premium), το Grand Mercure (Premium), το Mercure (Midscale), το ibis Styles (Economy) και το greet (Budget). Δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα 7 αυτά brands αντιπροσωπεύουν το 43% του ανοίγματος της Accor τα επόμενα πέντε χρόνια. Για παράδειγμα, το MGallery θα καλωσορίσει αρκετά νέα ξενοδοχεία σε βασικές τοποθεσίες, όπως το Orchard Hills Residences Singapore - MGallery, το Silveri Hong Kong - MGallery και το The Porter House Hotel - MGallery στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Σημειώνεται ότι όλα τα νέα ξενοδοχεία του ομίλου αναμένεται να λειτουργήσουν σε πλήρη συμμόρφωση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Accor, ALLSAFE. Η ALLSAFE δημιουργήθηκε από την Accor στα μέσα του 2020, ώστε για να παρέχει στους επισκέπτες την αντικειμενική πιστοποίηση μέσω ενός τρίτου ανεξάρτητου προτύπου, στην προκειμένη περίπτωση της Bureau Veritas, η οποία αποτελεί ηγέτη στον τομέα των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.