Το Sani Resort «καλύτερο ξενοδοχειακό συγκρότημα για οικογενειακές διακοπές» στον κόσμο

Σε συνέχεια της παγκόσμιας διάκρισης του Sani Resort ως το «Κορυφαίο «Πράσινο» Ξενοδοχειακό Συγκρότημα» στον κόσμο στην κατηγορία «World's Leading Luxury Green Resort», έρχεται ακόμη ένα πολύ σημαντικό βραβείο: για 2η συνεχή χρονιά το Sani Resort αναδείχθηκε πρώτο σε παγκόσμιο επίπεδο ως World ’s Leading Family & Beach Resort 2020 στα World Travel Awards, τον διακεκριμένο φορέα τουρισμού που επιβραβεύει την αριστεία σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας βιομηχανίας τουρισμού. Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν το Sani Resort ως τον κορυφαίο οικογενειακό προορισμό στον κόσμο και επιβεβαιώνουν τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη πολυτελούς φιλοξενίας.

Η βραβευμένη εμπειρία φιλοξενίας του Sani Resort

Είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά που το Sani Resort κερδίζει αυτή την παγκόσμια διάκριση, η οποία αναγνωρίζει και βραβεύει την φιλοσοφία φιλοξενίας κορυφαίου επιπέδου, με έμφαση στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, στη στενή επαφή με τη φύση και στο ασφαλές περιβάλλον με άπλετο ιδιωτικό χώρο φιλοξενίας. Παράλληλα, το βραβείο αυτό αναβαθμίζει περαιτέρω το ξενοδοχειακό προϊόν, τις εγκαταστάσεις, τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας και τις παροχές τους, δίνοντας έμφαση στους εξωτερικούς χώρους, την ιδιωτικότητα και την υγιεινή και επεκτείνοντας την ήδη εντυπωσιακή πληθώρα επιλογών αναψυχής.

Πρωτοπόρο εκ της γενέσεως του, το Sani Resort για πάνω από πέντε δεκαετίες δίνει στην έννοια «φιλοξενία» ουσιαστικό περιεχόμενο. Είναι ένας κόσμος πέντε αστέρων, όπου κυριαρχούν ο σεβασμός στη φύση και στον άνθρωπο, η αληθινή πολυτέλεια, το ουσιαστικό κάλλος, οι φιλικές και υψηλές υπηρεσίες, η βραβευμένη γαστρονομία, ο πολιτισμός, η ασφάλεια. Μέσα σ ’αυτήν την υπέροχη φύση εντάχθηκαν τα πέντε 5* ξενοδοχεία του τα οποία αναπτύχθηκαν με σεβασμό στο περιβάλλον, μια υπερσύγχρονη μαρίνα, πέντε spas, ένα διεθνές φεστιβάλ μουσικής μία διοργάνωση υψηλής γαστρονομίας, εξοχικές πολυτελείς κατοικίες και ασυναγώνιστες παροχές.

FREE & SAFE in the SANI SANCTUARY: To μήνυμα στο video της νέας καμπάνιας του Sani Resort

Η πολυτέλεια της φύσης - Great Outdoors - στην υπηρεσία της οικογένειας και η ελευθερία κινήσεων σε ένα ασφαλές, προστατευμένο περιβάλλον -Sani Sanctuary- παρουσιάζονται στην νέα καμπάνια του Sani Resort.

Στην αγκαλιά ενός βραβευμένου οικολογικού καταφύγιου –- 4.500 στρεμμάτων απέραντου φυσικού πλούτου, με πευκοδάση, προστατευόμενους υδροβιότοπους και 7 χιλ. αμμώδους παραλίας, το Sani Resort είναι ένας κόσμος ο οποίος δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε μέσα από την εμπειρία, την τόλμη, το όραμα για να εξελιχθεί σήμερα στο «καλύτερο ξενοδοχειακό συγκρότημα για οικογενειακές διακοπές στον κόσμο». Αυτή η πραγματικότητα ξετυλίγεται μπροστά σ’ εκείνον που θα επιλέξει το Sani Resort, το οποίο εκπληρώνει τα όνειρα των φιλοξενουμένων του για πολυτελείς διακοπές με ασφάλεια και ελευθερία μέσα στην ελληνική φύση.