Four Seasons- Private Jet Experience: Το ταξίδι συνεχίζεται και στην Αθήνα

Καθώς ένα νέο Four Seasons Private Jet ετοιμάζεται να πετάξει το 2021, η κορυφαία εταιρεία πολυτελείας ανακοίνωσε και τα πρώτα δρομολόγια για το 2022, με προτεραιότητα την υγεία, την ασφάλεια και την ευελιξία.

Ο πρόεδρος των παγκόσμιων επιχειρήσεων της Four Seasons Hotels and Resorts, κ. Christian Clerc, επεσήμανε σχετικά ότι το Four Seasons Private Jet Experience δημιουργήθηκε για ταξιδιώτες που θέλουν να δουν τον κόσμο, να βυθιστούν σε νέους πολιτισμούς και να μοιραστούν μοναδικές περιπέτειες, ενώ αποτελεί μέρος μιας τέλειας εμπειρίας από την αρχή μέχρι το τέλος. Σύμφωνα με τον κ. Clerc, πολλά από τα ταξίδια της Four Seasons εξαντλούνται συνεχώς, φιλοξενώντας ως επί το πλείστον επαναλαμβανόμενους επισκέπτες και καθώς οι ταξιδιώτες κοιτάζουν μπροστά στο μέλλον, η εταιρεία αναμένει το ίδιο επίπεδο ενδιαφέροντος στα δρομολόγια του 2022. Οι σημερινοί ταξιδιώτες επιλέγουν brands που εμπιστεύονται, ώστε να δώσουν προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια, χωρίς να επηρεάζεται το προϊόν υψηλής ποιότητας, συμπληρώνει ο κ. Clerc.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, η Four Seasons έχει σχεδιάσει ένα εμπλουτισμένο ταξίδι 13 ημερών που ξεκινά από την Αθήνα και όπως αναφέρει η εταιρεία είναι ιδανικό για οικογένειες και ταξιδιώτες όλων των ηλικιών: African Wonders - 28 Δεκεμβρίου 2021 έως 9 Ιανουαρίου 2022 - Αθήνα, Ελλάδα - Πυραμίδες, Αίγυπτος (ημερήσια εκδρομή) - Σερενγκέτι, Τανζανία - Μαυρίκιος - Ρουάντα - Victoria Falls, Ζάμπια (ημερήσια εκδρομή) - Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική.

Μεταξύ άλλων, το νέο Jet της Four Seasons, δυναμικότητας 220 επιβατών, έχει διαμορφωθεί ειδικά για τις υπηρεσίες πολυτελείας που προσφέρει εν πτήσει η εταιρεία, επιβιβάζονται μόλις 48 επιβάτες, καθώς και έναν αεροσυνοδό ανά 6 επιβάτες.

Τέλος, η Four Seasons σημειώνει ότι τα περισσότερα από τα ταξίδια της για το 2021,τα οποία ξεκινούν την άνοιξη, έχουν σχεδόν εξαντληθεί, προσφέροντας πλέον περιορισμένο αριθμό θέσεων.