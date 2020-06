Ενδιαφέρον του ομίλου Ιβάν Σαββίδη για την αγορά του Συγκροτήματος Καψή Α.Ε.

Σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την εξαγορά του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Out of the Blue Capsis Elite Resort, συμφερόντων της Κωνσταντίνας (Ντίας) Καψή, βρίσκεται η εταιρεία Dimera, του ομίλου Ιβάν Σαββίδη, όπως γράφει η ηρακλειώτικη εφημερίδα Πατρίς.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος «Τουριστικό Συγκρότημα Καψή ΑΕ» τέθηκε σε ειδική διαχείριση με την υπ’ αριθμόν 127/2020 απόφαση, που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, με την Grant Thornton να αναλαμβάνει το έργο του ειδικού διαχειριστή.

O ειδικός διαχειριστής θα ξεκινήσει τη διαδικασία της απογραφής αποθεμάτων, παγίων και μηχανολογικού εξοπλισμού, υποχρεώσεων και απαιτήσεων της εταιρείας και εν συνεχεία θα βγάλει σε πλειστηριασμό τα περιουσιακά της στοιχεία.

Η «Τουριστικό Συγκρότημα Καψή ΑΕ» ελέγχει το συγκρότημα πέντε ξενοδοχειακών μονάδων Out of the Blue Capsis Elite Resort στην Αγία Πελαγία Κρήτης και το City Hotel στο Ηράκλειο Κρήτης