Accor: Παγκόσμια καμπάνια για να ενισχύσει την επιθυμία για ταξίδια

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Accor έχει δρομολογήσει ήδη τη διαδικασία επαναλειτουργίας ορισμένων εκ των ξενοδοχείων της που είχαν κλείσει λόγω της πανδημίας. Με τους περιορισμούς να αίρονται σταδιακά σε πολλούς προορισμούς και τον αριθμό των ξενοδοχείων που αποκαθιστούν τη λειτουργία τους να αυξάνεται σταθερά μέσα στους επόμενους μήνες, η Accor επενδύει στην αναζωογόνηση του τουρισμού και των υπηρεσιών φιλοξενίας καθώς και στην ανάκαμψη της οικονομίας στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Το πρόγραμμα ALL - Accor Live Limitless - o καθημερινός lifestyle οδηγός που συνδυάζει προνόμια, υπηρεσίες και εμπειρίες σε όλο το δίκτυο των brands της Accor, σύστησε τη νέα παγκόσμια καμπάνια με τίτλο "Reignite the Love of Travel" η οποία παρουσιάστηκε με ένα film σχεδιασμένο για να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες και να ενισχύσει την επιθυμία τους για ταξίδια.

Ο Steven Taylor, Chief Marketing Office της Accor δήλωσε: ”Κατά τη διάρκεια της περιόδου του lockdown σε διάφορα σημεία του κόσμου, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πόσοι πολλοί άνθρωποι μοιράζονταν στα κοινωνικά δίκτυα την έντονη επιθυμία τους να ταξιδέψουν με πολύ δημιουργικό και χιουμοριστικό τρόπο. Ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπουμε ότι τους λείπαμε, τόσο όσο μας έλειπαν και αυτοί. Επομένως, το μήνυμα της καμπάνιας προέκυψε πολύ φυσικά καθώς επενδύαμε στην προετοιμασία για την αρχή της σεζόν αλλά και για πιο μακροπρόθεσμες κρατήσεις. Βλέποντας τη γρήγορη ανάκαμψη των επιχειρήσεων στην Κίνα, θελήσαμε να συμβάλλουμε κι εμείς από την πλευρά μας, ώστε να κάνουμε τους επισκέπτες μας να νιώθουν ασφαλείς και να αναζωπυρώσουμε την επιθυμία για το ταξίδι”.

Η πρωτοβουλία "Reignite the Love of Travel" της Accor, θα λανσαριστεί με μια διαδραστική καμπάνια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι ταξιδιώτες θα κληθούν να μοιραστούν τα όνειρά τους και την έμπνευσή τους, τα οποία θα συνδυαστούν για τη δημιουργία ενός δεύτερου film.

Προσφέροντας ασφάλεια στους ταξιδιώτες καθώς ετοιμάζονται και πάλι να εξερευνήσουν τον κόσμο, το πρόγραμμα ΑLL SAFE προστατεύει τους επισκέπτες και το προσωπικό διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι φιλοξενούμενοι θα νιώθουν ασφάλεια όταν διαμένουν σε κάποιο από τα ξενοδοχεία της Accor. Τα μέτρα που περιλαμβάνει έχουν αναπτυχθεί με την υποστήριξη της Bureau Veritas, αναγνωρισμένο παγκόσμιο ηγέτη σε υπηρεσίες δοκιμών, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.

Ο Steven Taylor πρόσθεσε χαρακτηριστικά: “Ανταποκριθήκαμε στην κρίση με μια ολοκληρωμένη στρατηγική marketing που έχει ως προτεραιότητα να καθησυχάζει τους επισκέπτες μας μέσω του προγράμματος ALLSAFE και αυτό καθιέρωσε παγκόσμια πρότυπα και πρωτόκολλα στην καθαριότητα και την υγιεινή, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να καλωσορίσουμε και πάλι τους επισκέπτες μας με απόλυτη ασφάλεια. Επίσης, σε αυτές τις δύσκολες περιόδους, πιστεύουμε ότι είναι μέρος της αποστολής μας να εμπνεουμε τους ανθρώπους με θετική ενέργεια και χιούμορ και να τους ενθαρρύνουμε να αναζωπυρώσουν την αγάπη τους για το ταξίδι”.

Η καμπάνια της Accor “Reignite the Love of Travel” θα λανσαριστεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε διάφορες χώρες του κόσμου