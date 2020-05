Wyndham | "Count on Us": Πρωτοβουλία για την ασφάλεια των επισκεπτών στα ξενοδοχεία της

H μεγαλύτερη εταιρία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο, Wyndham Hotels & Resorts, ανακοίνωσε τη διεύρυνση της πρωτοβουλίας της «Βασιστείτε Επάνω μας» ("Count on Us") στην Ευρώπη, τη Μ. Ανατολή, την Ευρασία και την Αφρική, εντείνοντας τις προσπάθειές της να αναπτύξει κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ αυτής και των επισκεπτών της και να στηρίξει τους συνεργάτες της κατά την προετοιμασία υποδοχής των επισκεπτών.

Πρώτος στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βελτιώσει περαιτέρω ένα ευρύ φάσμα πρωτοκόλλων υγείας και ασφάλειας σε όλα τα ξενοδοχεία των περιοχών αυτών. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεπή χρήση απολυμαντικών κορυφαίας ποιότητας σε όλα τα ξενοδοχεία, την εισαγωγή νέων ισχυρών εκπαιδευτικών και κατευθυντήριων γραμμών και τη συνεχή πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία για την υγεία μέσα από αξιόπιστους προμηθευτές.

Ο Πρόεδρος, Wyndham Hotels & Resorts στην περιοχή EMEA, κ. Δημήτρης Μανίκης, δήλωσε: Θέλουμε οι επισκέπτες να γνωρίζουν ότι μπορούν να βασίζονται σε εμάς και ότι η ασφάλειά τους, η υγεία τους και η ευημερία τους είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία. Αυτό αφορά τις ανέσεις και την ηρεμία κατά τη διαμονή των φιλοξενούμενων στα ξενοδοχεία μας.

Αναπτύσσοντας περαιτέρω τα ήδη υψηλά επιχειρησιακά πρότυπα, η Wyndham θα αξιοποιήσει τη μακροχρόνια σχέση της με τον ειδικό υγιεινής Ecolab για να εξασφαλίσει τη συστηματική χρήση κορυφαίων απολυμαντικών στη βιομηχανία σε όλα τα ξενοδοχεία στην περιοχή EMEA, συμπεριλαμβανομένων των δωματίων και των δημόσιων χώρων τους. Με σχεδόν 100 χρόνια εμπειρίας σε υπηρεσίες νερού, υγιεινής και πρόληψης λοιμώξεων, τα προϊόντα Ecolab αναπτύσσονται με μια αυστηρή επιστημονική προσέγγιση που βοηθά τα ξενοδοχεία να επιτύχουν τα υψηλότερα πρότυπα καθαρισμού και πρόληψης λοιμώξεων.

Η Wyndham ανέπτυξε επίσης μια σειρά πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων γραμμών που θα βοηθήσουν τους ξενοδοχειακούς εταίρους στην περιοχή EMEA να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια. Αφορούν βελτιωμένες πρακτικές καθαρισμού ξενοδοχείων, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τις διαδικασίες στο χώρο εργασίας και θα συμπληρωθούν από μια σειρά υποχρεωτικής εικονικής εκπαίδευσης για ομάδες ξενοδοχείων, καθώς και λίστες ελέγχου οροφοκομίας. Κάθε ξενοδοχείο της Wyndham στην περιοχή EMEA θα ενθαρρύνεται επίσης να αναδεικνύει έναν «ήρωα υγιεινής» ο οποίος θα εποπτεύει τα νέα πρωτόκολλα σε κάθε ξενοδοχείο.

Η Wyndham θα παρέχει στα ξενοδοχεία πρόσβαση σε κρίσιμα και βασικά προϊόντα υγείας, αξιοποιώντας το δίκτυο αξιόπιστων προμηθευτών της, ώστε τα ξενοδοχεία να μπορούν να προμηθεύονται εξοπλισμό ατομικής προστασίας όπως μάσκες προσώπου, γάντια, απολυμαντικά χεριών με βάση το αλκοόλ, καθώς και προϊόντα υγιεινής και άλλα που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς των διαφόρων χωρών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η Wyndham θα παρέχει επίσης επώνυμα μέτρα ασφάλειας που θα κοινοποιεί στους επισκέπτες, όπως επώνυμη σήμανση δημόσιων χώρων, ελέγχους ασφαλείας στη ρεσεψιόν, υλικά δωματίων και άλλα.

Η πρωτοβουλία Count on Us ξεκίνησε από τις ΗΠΑ όπου η Wyndham έχει παρουσία σε 6.000 ξενοδοχεία. Το Count on Us είναι στο πλαίσιο της κουλτούρας του Count on Me® της Wyndham.