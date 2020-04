Ξενοδοχεία: Οι αλλαγές σε προγράμματα επιβράβευσης διεθνών αλυσίδων (Accor, Hilton, IHG, Marriott, κ.ά.)

Καθώς ο κόσμος εξακολουθεί να βιώνει τη συνεχιζόμενη εξάπλωση του κορωναϊού, μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι ανακοίνωσαν τροποποιήσεις στα προγράμματα επιβράβευσης των πιστών πελατών τους, τα οποία εφαρμόζονται μέσω ξενοδοχειακών καρτών διαφόρων βαθμίδων. Αρχικά οι τροποποιήσεις αφορούσαν στις περιοχές της Ασίας και του Ειρηνικού, ωστόσο ορισμένα ξενοδοχεία προσφέρουν πλέον επεκτάσεις των προγραμμάτων επιβράβευσης αλλά και επιπλέον χρονική διάρκεια στους συγκεντρωμένους πόντους .

Επί του παρόντος, τα προγράμματα επιβράβευσης των ξενοδοχειακών ομίλων τα οποία τροποποιούνται προς όφελος των μελών τους, έχουν ως εξής:

Accor

Η Accor ανακοίνωσε ότι όλες οι βαθμίδες του προγράμματος επιβράβευσης Accor Live Limitless (ALL) – αργυρό, χρυσό, πλατίνα και αδαμάντινο - θα παραταθούν για ένα επιπλέον έτος για όλα τα μέλη που κατοικούν στην ευρύτερη Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της ηπειρωτικής χώρας, του Χονγκ Κονγκ, του Μακάο και της Ταϊβάν. Οι ανωτέρω βαθμίδες θα λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διανυκτερεύσεων των μελών τους εντός του 2020. Μέλη εκτός των ανωτέρω χωρών δεν έχουν συμπεριληφθεί επί του παρόντος στην σχετική παράταση.

Best Western Hotels & Resorts

Η Best Western Hotels & Resorts επιτρέπει σε όλα τα μέλη του Best Western Rewards σε όλο τον κόσμο να διατηρήσουν την τρέχουσα βαθμίδα τους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022, ανεξάρτητα από τις μελλοντικές διανυκτερεύσεις. Αυτή η αλλαγή γίνεται αυτόματα σε όλους τους λογαριασμούς του Best Western. Επίσης, τα μέλη του Best Western που υποβαθμίστηκαν σε χαμηλότερη βαθμίδα στα τέλη του 2019, ανακτούν τη βαθμίδα τους έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Hilton Honors

Η Hilton προέβη σε αρκετές ενημερώσεις για το πρόγραμμά της έως σήμερα, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού. Στις 25 Μαρτίου 2020, το πρόγραμμα επιβράβευσης της Hilton ήταν το πρώτο που ανακοίνωσε επέκταση για όλες τις βαθμίδες. Ειδικότερα, για τα μέλη των οποίων η βαθμίδα έληξε στις 31 Μαρτίου 2020, η ημερομηνία λήξεως μετατίθεται στις 31 Μαρτίου 2021. Αντιστοίχως, τα μέλη του Hilton Honors, των οποίων η βαθμίδα λήγει στις 31 Μαρτίου 2021, παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2022.

IHG

Τον περασμένο μήνα, η IHG ανακοίνωσε ότι τα μέλη που εγράφησαν έως τις 17 Φεβρουαρίου 2020, στην ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν , διατηρούν τη βαθμίδα τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Επιπλέον, η βαθμίδα Ambassador για τα μέλη του πρώτου εξαμήνου του 2019, παρατείνεται κατά 6 μήνες. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, παρατείνονται κατά έξι μήνες.

Marriott

Η Marriott Bonvoy ανακοίνωσε αρχικά ότι θα επεκτείνει όλες τις βαθμίδες των ελίτ μελών της από τον Φεβρουάριο 2020 έως το 2021 , για τους πελάτες που διαμένουν στην ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν. Στη συνέχεια ωστόσο, η ξενοδοχειακή αλυσίδα αποφάσισε την επέκταση των επιβραβεύσεων όπως είναι οι Suite Night Awards έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη που δεν έχουν χρησιμοποιήσει αλλά δεν έχουν εξαντλήσει ακόμη την εν λόγω επιβράβευση.

Τέλος, όλα τα πιστοποιητικά δωρεάν διανυκτερεύσεων τα οποία προσφέρουν οι πιστωτικές κάρτες της ξενοδοχειακής αλυσίδας και λήγουν το 2020 θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Radisson

Το Radisson Rewards το οποίο λήγει τον Φεβρουάριο του 2021, επεκτείνεται μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022. Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει αναστείλει τη λήξη των βαθμίδων του για έξι μήνες από την 1η Μαρτίου 2020. Οι ταξιδιώτες με e-certs που πρόκειται να λήξουν στις 30 Ιουνίου 2020 θα είναι πλέον σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν για διαμονές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Hyatt

Στις 3 Απριλίου 2020, η Hyatt ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη βαθμίδα του προγράμματος World of Hyatt για όλα τα μέλη ως είχαν στις 31 Μαρτίου 2020. Η λήξη όλων των βαθμίδων ορίστηκε για τις 28 Φεβρουαρίου 2022, ανεξάρτητα από το πόσες διανυκτερεύσεις έχουν συγκεντρωθεί φέτος. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους των μελών του World of Hyatt, εφόσον όλες οι επεκτάσεις θα γίνουν αυτομάτως έως τις θα πρέπει να δουν τη νέα ημερομηνία λήξης που αντικατοπτρίζεται στον λογαριασμό τους στο διαδίκτυο μέχρι τις 15 Απριλίου 2020.

Επιπλέον, η ξενοδοχειακή αλυσίδα ανακοίνωσε ότι όλες οι επιβραβεύσεις που λήγουν από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τέλος, η Hyatt έχει θέσει σε παύση τη λήξη των βαθμίδων του προγράμματος World of Hyatt μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για όλα τα μέλη της, ανεξαρτήτως βαθμίδας.