Historic Hotels of Europe: Ελληνικό το καλύτερο ξενοδοχείο του 2020 για γαστρονομικές εμπειρίες

To Gourmet Award 2020 απέσπασε το ξενοδοχείο Aigialos στη Σαντορίνη, στα 7α βραβεία των Historic Hotels of Europe.

Τα βραβεία ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020, σε τελετή Γκαλά στο Hotel Stefanie στη Βιέννη και αναγνωρίζουν τα ιστορικά ξενοδοχεία της Ευρώπης που προσφέρουν μοναδικές, εξαιρετικές και βαθιά πολιτιστικές εμπειρίες στους επισκέπτες τους.

Το ξενοδοχείο Aigialos αποτελεί τον «κράχτη» της εθνικής κουζίνας της Ελλάδας, όπως αναφέρει η περιγραφή του βραβείου που απονεμήθηκε στο ξενοδοχείο. Οι επισκέπτες του και όσοι έχουν δειπνήσει σε αυτό αγάπησαν το φαγητό τόσο πολύ που το ανέδειξαν κορυφαίος όσον αφορά τη γαστρονομία του.

Τρίτος φιναλίστ της κατηγορίας Gourmet Award 2020 ήταν το ξενοδοχείο Avli Lounge Apartment και δεύτερος το Dalen Hotel στη Νορβηγία.

Επίσης, το ξενοδοχείο Kyrimai Hotel είναι δεύτερος φιναλίστ στην κατηγορία καλύτερων ιστορικών ξενοδοχείων που έχουν να πουν μια ιστορία.

Τα υπόλοιπα ξενοδοχεία που απέσπασαν διακρίσεις ήταν τα…

Historic Hotel Castle Award 2020

- Castello di Gargonza, Ιταλία

- Δεύτερος φιναλίστ: Chateau Liblice, Τσεχία

-Τρίτος φιναλίστ: Roch Castle, Ουαλία

City Historic Hotel Award 2020

- Hotel Stefanie, Βιέννη

- Δεύτερος φιναλίστ: Hotel Restaurant Schwarzer Bock, Germany

- Τρίτος φιναλίστ: Hotel Flanders, Belgium

Historic Hotel Countryside Award 2020

- Renvyle House Hotel, Ιρλανδία

- Δεύτερος φιναλίστ: Hotel Alte Goste, Ιταλία

-Τρίτος φιναλίστ: L´Unicorno, Ιταλία

Historic Hotel Spa Award 2020

- Rübezahl-Marienbad Hotel & Spa, Τσεχία

- Δεύτερος φιναλίστ: Hotel Royal Palace, Σλοβακία

- Τρίτος φιναλίστ: No.1 Pery Square Hotel & Spa, Ιρλανδία

Historic Hotel Wedding Experience 2020

- Sierakow Manor, Πολωνία

- Δεύτερος φιναλίστ: Hotel Restaurant Schloss Wartegg, Ελβετία

- Τρίτος φιναλίστ: Ghan House, Ιρλανδία

Best Historic Hotel with "A Story to Tell" 2020

- Antiq Palace, Σλοβενία

- Δεύτερος φιναλίστ: Kyrimai Hotel, Greece

- Τρίτος φιναλίστ: Hotel Falken, Ελβετία

Most Romantic Historic Hotel Award 2020

- Kasteel Sterkenburg, Ολλανδία

- Δεύτερος φιναλίστ: Villa Astra, Κροατία

- Τρίτος φιναλίστ: Relais Antico Monastero San Biagio, Ιταλία