20 καινούργια δωμάτια και σουίτες στο Avaton Luxury Hotel & Villas

20 καινούρια δωμάτια και σουίτες προσθέτει το Avaton Luxury Hotel & Villas, στη Χαλκιδική, μέλος της Relais & Châteaux. Παράλληλα μετονομάστηκε από Avaton Luxury Villas Resort σε «Avaton Luxury Hotel & Villas» προκειμένου να αντικατοπτρίζονται και οι καινούργιες του υποδομές στον διακριτικό του τίτλο.

Οι νέες κατηγορίες δωματίων και σουιτών περιλαμβάνουν:

5 Deluxe Room with Sea View

5 One Bedroom Suite with Sea View

5 Deluxe Room with Private Pool

5 Junior Suites with Private Pool

Κάθε Deluxe Room with Sea View εκτείνεται σε 25 τ.μ και διαθέτει μπάνιο, king size κρεβάτι και επιπλωμένο μπαλκόνι με θέα τα γαλαζοπράσινα νερά της χερσονήσου του Άθωνα. Τα One Bedroom Suites with Sea View είναι 60 τ.μ με ένα υπνοδωμάτιο, ένα μπάνιο, σαλόνι, και επιπλωμένο μπαλκόνι με θέα την θάλασσα. Κάθε Deluxe Room with Private Pool εκτείνεται σε 30 τ.μ και διαθέτει μπάνιο, king size κρεβάτι και ιδιωτική πισίνα με ενσωματωμένο sunbed που προσφέρει μοναδική αίσθηση χαλάρωσης. Οι Junior Suites with Private Pool 35 τετραγωνικών μέτρων διαθέτουν μπάνιο, καθιστικό, king size κρεβάτι και ιδιωτική πισίνα με ενσωματωμένα sunbeds.

Η επέκταση του Avaton Luxury Hotel & Villas πραγματοποιήθηκε προκειμένου να ανταπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση και να προσφέρει μια ευρύτερη γκάμα επιλογών διαμονής που καλύπτει τις ανάγκες και των ζευγαριών, που μέχρι τώρα θα έπρεπε να επιλέξουν ένα τετράκλινο τύπο σουίτας ή βίλλας για την διαμονή τους.

Όπως δήλωσε η ξενοδόχος του Avaton Luxury Hotel & Villas, κα. Ναταλία Χαντζή, «στόχος μας είναι να προσφέρουμε μοναδικές, προσωποποιημένες εμπειρίες στους επισκέπτες μας, ξεπερνώντας τις προσδοκίες τους. Επεκτείνοντας τους τύπου δωματίων και σουιτών μας, δίνουμε την ευκαιρία σε περισσότερα ζευγάρια και νεαρές οικογένειες να ανακαλύψουν το μαγευτικό περιβάλλον και τις πολυτελή εγκαταστάσεις του Avaton Luxury Hotel & Villas».

Το Avaton Luxury Hotel & Villas άνοιξε τις πύλες του τον Ιούλιο του 2015 και έκτοτε έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη ταξιδιωτών υψηλού βιοτικού επιπέδου από όλο τον κόσμο. Πλέον αποτελείται από 36 δωμάτια, σουίτες και βίλλες εκ των οποίων τα περισσότερα διαθέτουν ιδιωτική πισίνα. Παράλληλα έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του διεθνούς τύπου με φωτογραφήσεις και αφιερώματα σε έντυπα όπως VOGUE, MasterChef, Elle Magazine, BBC Good Food κ.α.