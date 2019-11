Νέο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας: Άνοιξε το The Editor Athens Hotel στο χώρο, που ήταν η Αθλητική Ηχώ

Ένα νέο ξενοδοχείο άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες του στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για το 4άστερο The Editor Athens Hotel, κοντά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, το οποίο έρχεται να δώσει νέα ταυτότητα σε έναν χώρο όπου γεννήθηκε, γράφτηκε και εκδόθηκε η ιστορική εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ». Γι αυτό και το όνομα του ξενοδοχείου είναι απόλυτα συνεπές με το ιστορικό κτίριο του παλιού τυπογραφείου, το οποίο μετατράπηκε σε σύντομο χρόνο σε κομψοτέχνημα.

Το ξενοδοχείο είναι μέλος του δικτύου Tresor Hotels - HIP.Hospitality. Όπως τονίζεται, είναι ένα αστικό καταφύγιο που συμπληρώνει αρμονικά το πολύχρωμο κάδρο της ολοζώντανης πόλης με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία του κτιρίου και στην προηγούμενη χρήση του ως γνωστός εκδοτικός οίκος.

Μετά την ολοκληρωτική ανακαίνιση και τον ανασχεδιασμό του κτιρίου, τα 40 ξεχωριστά σχεδιασμένα δωμάτια και σουίτες προσφέρουν μοντέρνο και λειτουργικό σχεδιασμό, με minimal γραμμές, λιτή διακόσμηση και εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, LED τηλεοράσεις, παράθυρα με διπλά τζάμια, room service, δωρεάν σύνδεση Wi-Fi, mini bar, σεσουάρ μαλλιών και χρηματοκιβώτιο. Τα μπάνια είναι εξοπλισμένα με walk-in shower συμπληρώνοντας μια εμπειρία άνετης διαμονής σε ένα περιβάλλον διακριτικής πολυτέλειας.

Στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου περιλαμβάνεται επίσης business centre, υπηρεσίες concierge, το ατμοσφαιρικό roof top restaurant, Stories Urban Bistronomy, με θέα στην Ακρόπολη που εκτείνεται σε δύο επίπεδα, με έναν κλειστό χώρο κι ένα εξωτερικό ανοιχτό bar, καθώς κι ένα all day restaurant —The Publisher— στο αίθριο του ισογείου που προστατεύεται από γυάλινη ανοιγόμενη οροφή επιτρέποντας την θέα στον ουρανό και την πλήρη εκμετάλλευση του φυσικού φωτός. Στο ισόγειο τμήμα, το ειδικά διαμορφωμένο αίθριο, μπορεί να φιλοξενήσει ολιγομελείς εταιρικές συναντήσεις ή εκδηλώσεις.

Το roof garden εστιατόριο, The Stories Urban Bistronomy, πρόκειται να λειτουργήσει το προσεχές διάστημα σε minimal και urban ύφος και ανοιχτή κουζίνα. Ο Executive Chef του ξενοδοχείου Γιάννης Λιόκας σχεδιάζει ένα εμπνευσμένο menu με μία εναλλακτική προσέγγιση της ελληνικής κουζίνας, εστιασμένη στα εποχικά και τοπικά προϊόντα. Πρόκειται για μία σύγχρονη βιωματική ελληνική κουζίνα σε comfort εκδοχή, τεκμηριώνοντας την άποψή του chef ότι η γαστρονομία είναι για όλους. Το εξωτερικό bar θα ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, με upgraded ποτά και cocktails. Στο All day Bar-Restaurant The Publisher, το comfort food βρίσκεται στα καλύτερά του, με τα ποιοτικότερα συστατικά αλλά και με μια εφευρετική, σύγχρονη αισθητική.