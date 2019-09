Thomas Cook: Επένδυση 6 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση του Sunwing Kallithea στη Ρόδο

Η Thomas Cook Hotels & Resorts ανακοίνωσε μια νέα επένδυση, ύψους 6 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση ενός ακόμη συγκροτήματος 2 κτιρίων (240 δωμάτια), σε ένα από τα πιο σημαντικά ξενοδοχεία του χαρτοφυλακίου του ομίλου στη Ελλάδα, το Sunwing Kallithea στη Ρόδο, με στόχο τη διατήρηση του ως ένα από τα καλύτερα οικογενειακά ξενοδοχεία στην Ελλάδα και την ανάδειξη της Ρόδου ως προορισμός.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια επενδύσεων 7 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου το χειμώνα, συμπεριλαμβάνοντας την προσθήκη δωματίων με πισίνα, ώστε να καλυφθεί η ζήτηση για περισσότερο πολυτελή, οικογενειακά καταλύματα. Ενώ, παράλληλα, στον τομέα της βιωσιμότητας, πολύ σημαντική πρωτοβουλία αποτελεί το πιλοτικό πρόγραμμα της εταιρείας που λειτουργεί στο ξενοδοχείο, με σκοπό να υπενθυμίσει στους επισκέπτες την προστασία του περιβάλλοντος τις ημέρες των διακοπών, στο πλαίσιο του οποίου, πάνω από 130 κιλά πλαστικά μιας χρήσης έχουν συλλεγεί σε περίοδο 3 μηνών. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 370 άτομα προσωπικό στις ξενοδοχειακές μονάδες Sunprime Miramare και Sunwing Kallithea της Ρόδου, ενώ στο σύνολό τους τα ξενοδοχεία που διαχειρίζεται στην Ελλάδα, απασχολούν περισσότερα από 640 άτομα.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν από υψηλόβαθμα στελέχη της Thomas Cook Hotels & Resorts στο πλαίσιο συνάντησης με δημοσιογράφους στο «Cook’s Club City Beach Rhodes», το όγδοο ξενοδοχείο της αλυσίδας Cook's Club που άνοιξε πρόσφατα στην καρδιά της πόλης του νησιού και θα λειτουργεί όλο το χρόνο, προκειμένου να εξυπηρετήσει όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν το νησί εντός ή εκτός της καλοκαιρινής περιόδου. Το Cook's Club είναι ένα εμπορικό σήμα που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2018, με το άνοιγμα της πρώτης ξενοδοχειακής μονάδας του στην Χερσόνησο της Κρήτης. Η αλυσίδα, στοχεύοντας στην προσέλκυση της νέας γενιάς ταξιδιωτών, δίνει έμφαση στον τροπικό και μοντέρνο σχεδιασμό, το εξαιρετικό φαγητό και ποτό, με DJs δίπλα στην πισίνα και όλα αυτά σε προσιτές τιμές.

Επίσης, στη Ρόδο άνοιξε το πρώτο συγκρότημα της βραβευμένης αλυσίδας μπουτίκ ξενοδοχείων, Casa Cook, με σχεδιασμό ιδιαίτερης αισθητικής, η οποία σήμερα διαθέτει τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες, με την πέμπτη να ανοίγει τον ερχόμενο χειμώνα στην Αίγυπτο και την έκτη το επόμενο καλοκαίρι στη Μαγιόρκα, με ιδιαίτερη σημασία για τον όμιλο να αποτελεί το άνοιγμα του πρώτου Casa Cook που απευθύνεται σε οικογένειες, στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Χανιά της Κρήτης.

Ως υπερήφανοι υποστηρικτές και εταίροι του ξενοδοχειακού γίγνεσθαι της Ρόδου τοποθετήθηκαν για τις εξελίξεις στον κλάδο του τουρισμού και τα επόμενα βήματα του ομίλου, όσον αφορά τις επενδύσεις στο νησί και στην χώρα συνολικά, οι κ.κ. David Child, Head of Marketing and Communications, Thomas Cook Hotels & Resorts, Νικήτας Νικηταράς, Regional Director of Franchise Operations της Thomas Cook και μέλος της τοπικής ομάδας διαχείρισης 48 ξενοδοχείων σε όλη τη χώρα και Μίνα Σπλαγκούνια-Ζαχαρίου, Διευθύντρια Βιωσιμότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας της Thomas Cook Hotels & Resorts.

Ο κ. Νικήτας Νικηταράς, Regional Director of Franchise Operations της Thomas Cook δήλωσε στο πλαίσιο της συνάντησης: «Δεσμευόμαστε για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στο νησί της Ρόδου, υπό το πρίσμα μια νέας, καινοτόμου φιλοσοφίας. Με την υποστήριξη εξειδικευμένων στελεχών έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα φέρουμε ακόμα θετικότερες εξελίξεις συνολικά για τον τόπο, εξασφαλίζοντας ποιοτικότερο και αποδοτικότερο τουρισμό στο νησί.»

Παράλληλα, η κα Μίνα Σπλαγκούνια-Ζαχαρίου, Διευθύντρια Βιωσιμότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας της Thomas Cook Hotels & Resorts, κατά την διάρκεια της συνάντησης, τόνισε την σημασία της βιωσιμότητας για την εταιρεία, σημειώνοντας: «Φέτος κάναμε ένα ακόμη βήμα εξέλιξης στον τομέα της βιωσιμότητας για τα ξενοδοχεία μας, αντικαθιστώντας κάθε μορφής πλαστικά μιας χρήσης σε τρεις ιδιόκτητες ξενοδοχειακές μονάδες της εταιρείας στην Ελλάδα, με βιοδιασπώμενα ή χάρτινα υλικά, με αποτέλεσμα 2,3 εκατ. πλαστικά αντικείμενα να έχουν αφαιρεθεί, μέσα σε μόλις μια καλοκαιρινή περίοδο.»

Με την Ελλάδα να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς της Thomas Cook Hotels & Resorts, ο όμιλος κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της χώρας, διαθέτοντας οκτώ διαφορετικά brands, που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των επισκεπτών του.

Ο Thomas Cook Group plc. είναι ένας από τους κορυφαίους ομίλους ταξιδιών αναψυχής παγκοσμίως, με πωλήσεις £ 9,6 δισεκατομμυρίων, για το έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Υποστηρίζεται από 21.000 υπαλλήλους και διαθέτει 200 ξενοδοχεία υπό τη δική του επωνυμία. Δραστηριοποιείται σε 16 βασικές αγορές και εξυπηρετεί πάνω από 22 εκατομμύρια πελάτες ετησίως. Οι μετοχές του Thomas Cook Group plc είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου (TCG).

Το Thomas Cook Hotels & Resorts είναι το ξενοδοχειακό τμήμα του Thomas Cook Group και διαθέτει σχεδόν 200 ξενοδοχεία στις οκτώ επωνυμίες του. Με περισσότερα από 40.000 δωμάτια, σε 47 προορισμούς, σε όλο τον κόσμο, είναι μία από τις κορυφαίες 40 εταιρείες ξενοδοχείων, παγκοσμίως.