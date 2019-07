Διακρίσεις για τα εστιατόρια GB Roof Garden & Tudor Hall από το περιοδικό ‘Wine Spectator’

Τα εστιατόρια GB Roof Garden & Tudor Hall διακρίνονται για έκτη συνεχή χρονιά από το περιοδικό ‘Wine Spectator’ για την εξέχουσα λίστα κρασιών τους και συγκαταλέγονται ανάμεσα στους νικητές των Wine Spectator Restaurant Awards σε πάνω από 75 χώρες. Μέσω του συγκεκριμένου διαγωνισμού αναγνωρίζονται εστιατόρια σε όλο τον κόσμο που διατηρούν εξαίρετη λίστα κρασιών, η οποία ταιριάζει με το μενού του εστιατορίου και είναι αρεστή στους λάτρεις του καλού κρασιού.

"Είναι χαρά μας να προβάλλουμε προορισμούς σε όλο τον κόσμο οι οποίοι δείχνουν αφοσίωση στη λίστα των κρασιών τους, και την ίδια στιγμή να δημιουργούμε έναν ολοκληρωμένο γαστρονομικό οδηγό για τους αναγνώστες μας παγκοσμίως", δήλωσε ο Marvin R. Shanken, Συντάκτης και Εκδότης του περιοδικού Wine Spectator . "Τόσο οι αρχάριοι λάτρεις του κρασιού όσο και οι έμπειροι sommeliers αναζητούν ενεργά και συχνάζουν σε εστιατόρια με συναρπαστικές, καλοδιατηρημένες λίστες κρασιών. Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές για το 2019! "

Για ακόμη μια φορά, τα δυο εστιατόρια τιμήθηκαν με το βραβείο ‘Best of Award of Excellence’, γεγονός που τα εδραιώνει ως κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως εκείνων που αγαπούν το καλό κρασί, τόσο χάρη στο κελάρι τους όσο και στην άριστη ποιότητα του μενού και του σέρβις. Το σημαντικό αυτό βραβείο απονεμήθηκε σε 1244 εστιατόρια στον κόσμο και έχει στόχο να διακρίνει τις λίστες κρασιών εκείνες που παρουσιάζουν σημαντικό εύρος όσον αφορά τις περιοχές προέλευσης και την κορυφαία ποιότητα των προσφερόμενων κρασιών.

Ο Head Sommelier των εστιατορίων, Ευάγγελος Ψωφίδης, με σημαντικές γνώσεις, διακρίσεις και πάθος για τα κρασιά και τα αποστάγματα, στοχεύει μέσα από την λίστα κρασιών στην απεικόνιση των μεγαλύτερων οινοπαραγωγικών περιοχών του κόσμου. ‘Ετσι, επιλέγει να εντάξει στην βραβευμένη πλέον λίστα του, κρασιά που περιγράφουν ιδανικά τα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών.

Τα εστιατόρια GB Roof Garden & Tudor Hall ακολουθούν την φιλοσοφία ‘food pairing wine’ υποστηρίζοντας ότι η απόλυτη εμπειρία γεύσεων επιτυγχάνεται μέσω της αρμονίας του καλού φαγητού με το ποιοτικό κρασί. Αποτελούν τα μοναδικά εστιατόρια στην Αθήνα που περιλήφθηκαν στη λίστα του περιοδικού ‘Wine Spectator’ και βρίσκονται ανάμεσα στα εστιατόρια με την καλύτερη λίστα κρασιών σε όλο τον κόσμο. Αυτή η τιμητική διάκριση του εστιατορίου αποτελεί πηγή έμπνευσης για ακόμα περισσότερες μελλοντικές επιτυχίες και αναγνώριση της αδιάκοπης προσπάθειας των Ξενοδοχείων Μεγάλη Βρεταννία και King George να προσφέρουν εξαιρετικά προϊόντα και υπηρεσίες στους επισκέπτες τους.

To Wine Spectator είναι ο πιο σημαντικός θεσμός γύρω από το κρασί. Εκτός από το Wine Spectator magazine, έκδοση που υπερβαίνει τους 3 εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως, περιλαμβάνει επίσης τον πιο ολοκληρωμένο ιστότοπο (WineSpectator.com), πλατφόρμες κινητών εφαρμογών και μια σειρά θεματικών εκδηλώσεων. Το Wine Spectator εξετάζει τον κόσμο του κρασιού από τον αμπελώνα μέχρι το τραπέζι, εξερευνώντας τον ρόλο του στη σύγχρονη εποχή και πραγματοποιώντας ειδικές γευσιγνωσίες περισσότερων από 18.000 κρασιών ετησίως. Ο πλήρης κατάλογος των νικητών διατίθεται σε έντυπη μορφή στο περιοδικό Wine Spectator του Αυγούστου, σε εφημερίδες από τις 16 Ιουλίου και online στο Restaurants.WineSpectator.com, όπου οι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες και για τα 3.800 βραβευμένα εστιατόρια.

Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία και King George, των οποίων τη λειτουργική διεύθυνση έχει η Marriott International, Inc.., είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε, συμφερόντων του ομίλου Λασκαρίδη.