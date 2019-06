Ξενοδοχεία: Ανοίγει το Academia of Athens, Autograph Collection στο κέντρο της Αθήνας (φωτο)

Την έναρξη λειτουργίας του νέου ξενοδοχείου της, Academia of Athens, ανακοίνωσε η Autograph Collection Hotels που ανήκει στη Marriott International και περιλαμβάνει πάνω από 170 ανεξάρτητα ξενοδοχεία και resort σε όλο τον κόσμο.

Το ξενοδοχείο, όπως τονίζει, είναι εμπνευσμένο από τη σοφία των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, τα ιστορικά μνημεία και την έντονη κουλτούρα της σύγχρονης Αθήνας συνδυάζοντάς τα με επιβλητικούς και σύγχρονους εξωτερικούς χώρους.

Το ντιζάιν επιμελήθηκε το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο HOK.

Το ξενοδοχείο (Ακαδημίας και Ομήρου) περιλαμβάνει 60 δωμάτια και σουίτες, εστιατόριο, lounge bar και σπα με οπτικά στοιχεία από τις 3 αρχές του Πλάτωνα, την Επιστήμη, τη Φιλοσοφία και την Τέχνη.

Το λόμπι έχει διακόσμηση που παραπέμπει στην Επιστήμη, με γυάλινες πόρτες, ισορροπημένη γεωμετρία και με μια φράση του Σωκράτη να κλεβει την παράσταση «I am not Athenian or Greek, but a citizen of the world».

Η Τέχνη κυριαρχεί ως θεματική στο μπαρ και το εστιατόριο. Το Aether Restaurant Bar έχει θέα στην Ακρόπολη και αποτελεί τον πιο εντυπωσιακό χώρο του ξενοδοχείου λειτουργώντας ως χώρος ξεκούρασης για επισκέπτες και κατοίκους της Αθήνας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το Plato Lounge Bar που παραμένει ανοικτό όλη την ημέρα, προσφέρει κοινωνικοποίηση και χαλάρωση, ενώ ειδικεύεται στα τζιν από όλο τον κόσμο και τα κοκτέιλ από φυσικά ελληνικά βότανα και φρούτα.

Πράσινες και χρυσές αποχρώσεις συνδυάζονται με μια ουδέτερη παλέτα χρωμάτων στο Symposium Restaurant. Το μενού έχει σχεδιάσει ομάδα σεφ βραβευμένη με Michelin και περιλαμβάνει συστατικά που παραπέμπουν στην αρχαία Ελλάδα.

Μια φορά την εβδομάδα, οι επισκέπτες προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις βραδιές διαλόγου «Dialogue Soirees», βασισμένες στους Διαλόγους του Πλάτωνα, όπου ανταλλάσσονται απόψεις σε ζητήματα όπως η φιλία, η ηθική και η αγάπη.

Η Φιλοσοφία είναι η θεματική των ιδιωτικών χώρων του ξενοδοχείου. Τα δωμάτια και οι σουίτες έχουν κατασκευαστεί ως ιδιωτικές βιβλιοθήκες με προσαρμοσμένα γραφεία που ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τον φιλόσοφο που κρύβεται μέσα τους.

Το ακίνητο, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ, μισθώθηκε για 30 χρόνια από τον λιβανέζικο όμιλο Yazbeck, που δραστηριοποιείται στο Real Estate.