Πολιτιστικό φεστιβάλ στο ξενοδοχείο Minos Beach art hotel στην Κρήτη

Tο Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το blueFest Crete | Culture & Beyond στις 13-14 Ιουλίου 2019, στο Minos Beach art hotel, μέλος της bluegr Hotels & Resorts, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Με μακρά ιστορία και με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, την προβολή του έργου Ελλήνων δημιουργών και την ενίσχυση των δεσμών τουρισμού και πολιτισμού, το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη παρουσιάζει φέτος εικαστικές και γαστρονομικές δράσεις με φόντο ένα από τα ωραιότερα μέρη της Κρήτης.

Η πρώτη μέρα του blueFest Crete 19 | Culture & Beyond είναι αφιερωμένη στην τέχνη, ενώ η δεύτερη στην προβολή του πλούτου της κρητικής γης και γαστρονομίας.

Πολιτιστικές δράσεις

Η αρχή του blueFest Crete 19 | Culture & Beyond γίνεται το Σάββατο 13 Ιουλίου με τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης “Come with the Wind”, έργου του εικαστικού καλλιτέχνη Θεόδωρου Ζαφειρόπουλου και του αρχιτέκτονα Γιώργου Ρυμενίδη των νικητών του “Βραβείου Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη – Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας 2019” που θεσπίστηκε για πρώτη φορά φέτος. Το έργο αποτελεί μια γλυπτική και ηχητική εγκατάσταση που φέρει αναφορές στο αρχαίο μνημείο των Αέρηδων στην Πλάκα. Οι οκτώ ηχητικές στήλες που το αποτελούν έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά σε σχέση με ένα κεντρικό σημείο ως προς τα οκτώ σημεία του ορίζοντα επιτρέποντας στον επισκέπτη να ακούει τον ήχο του αντίστοιχου ανέμου ανάλογα με τη θέση του. Ήχοι που παραπέμπουν σε κάθε άνεμο ενεργοποιούνται μέσω αισθητήρων κίνησης και η εγκατάσταση επιτρέπει στον επισκέπτη να ακούει τον ήχο του αντίστοιχου ανέμου ανάλογα με τη θέση του.

Στην περίπτωση που η ταυτόχρονη παρουσία περισσότερων θεατών ενεργοποιήσει όλους τους ανέμους ο ενδιάμεσος χώρος της πλατείας μεταμορφώνεται σε μια απρόσμενη και αυτοσχεδιαστική συμφωνία ανέμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ήχοι που αναπαράγονται από τις ηχητικές στήλες αποτελούν ψηφιακά επεξεργασμένες ηχογραφήσεις παραδοσιακής μουσικής που προέρχεται από οκτώ διαφορετικές περιοχές του κόσμου έτσι όπως αυτές ορίζονται γεωγραφικά σε σχέση με τον Νομό Λασιθίου. Η μουσική μετατρέπεται σε ήχους ανέμου, ενώ οι ίδιες οι στήλες λειτουργούν ως αντι-ηχεία που ανάλογα με τον υπαρκτό άνεμο στην περιοχή παράγουν επιπλέον ήχο με την όλη εγκατάσταση να παραπέμπει σε πνευστά μουσικά όργανα της αρχαιότητα. Η in situ εγκατάσταση του “Come with the Wind” συμπληρώνεται από αέρινα ringtones των επεξεργασμένων ήχων των οκτώ ανέμων, ενώ οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας των επισκεπτών λειτουργούν ως επιτελεστικά αντι-ηχεία, ενορχηστρώνοντας ένα ηχητικό περιβάλλον που εξαπλώνεται σαν αέρινος ψίθυρος σε όλους τους χώρους του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Μετά την παρουσίασή του, το “Come with the Wind” θα αποτελεί μέρος της διεθνούς μόνιμης συλλογής του Ιδρύματος και θα εκτίθεται στο υπαίθριο μουσείο του Minos Beach art hotel.

Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης “Blue Nights" σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης και Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη κ. Σωτήρη Μπαχτσετζή. Με έμπνευση από την ελληνική παράδοση των θερινών σινεμά θα προβληθούν στους εξωτερικούς χώρους του Minos Beach art hotel έργα video art σημαντικών καλλιτεχνών, όπως οι Αλέξανδρος Κακλαμάνος (Full Circle), James Lane: Ονειρομαντείο και Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος (Η Αγία Θέα / The Holy View). Το τοπικό στοιχείο συνδυάζεται με το παγκόσμιο στη συγκεκριμένη δράση, αφού η παρουσίαση των έργων ξυπνά ελληνικές μνήμες, όμως τα μηνύματα που πραγματεύονται αφορούν πανανθρώπινα, διαχρονικά και σύγχρονα, ζητήματα που δεν γνωρίζουν σύνορα.

Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της ζωντανής μουσικής παράστασης “Ραδιοθεραπεία” από το συνθέτη Νίκο Ξυνό. Στηρίζοντας πάντα την τοπική καλλιτεχνική κοινότητα το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη φέτος προσκαλεί τον μουσικό που κατοικεί μόνιμα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης να κλείσει την πρώτη μέρα του φεστιβάλ με τη συγκεκριμένη παράσταση που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια. Η “Ραδιοθεραπεία” αποτελεί ένα σύνολο προσωπικών συνθέσεων του Νίκου Ξυνού σε lounge ethnic jazz ύφος με ζωντανή ενορχήστρωση με τη χρήση looper και ποικίλων οργάνων.

Κρητική γαστρονομία και παράδοση

Το LoveGreece.com η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη για την αναγνώριση του ελληνικού ταλέντου σε οποιονδήποτε τομέα δημιουργικότητας με στόχο την προβολή του έργου επιτυχημένων Ελλήνων στη χώρα και στο εξωτερικό, διοργανώνει στο πλαίσιο του blueFest Crete 19 | Culture & Beyond την τρίτη θεματική παρουσίαση για το 2019 που αφορά τη Γαστρονομία. Το όραμα του LoveGreece.com για την ανάδειξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας βρίσκει συνοδοιπόρο την αγάπη του consultant chef της bluegr Hotels & Resorts Γιάννη Μπαξεβάνη για τα κρητικά προϊόντα, η οποία συνάδει και με τη φιλοσοφία του ξενοδοχειακού ομίλου που δίνει έμφαση στην ελληνική πρώτη ύλη και μαζί παρουσιάζουν επιλεγμένους Κρητικούς παραγωγούς, τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, την Κυριακή 14 Ιουλίου. Το κρητικό ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά προϊόντα από τα βουνά της Κρήτης και εκλεκτά αρτοποιήματα και ζυμαρικά πρωταγωνιστούν στο Minos Beach art hotel τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες συνεντεύξεις στους επιλεγμένους Κρητικούς παραγωγούς οι οποίες θα προβληθούν σε όλα τα επικοινωνιακά κανάλια του LoveGreece.com (ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) μεταφέροντας το μήνυμα της δημιουργικότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό και ενισχύοντας την εικόνα των Ελλήνων επιχειρηματιών σε διεθνές επίπεδο.

Ένα ξενοδοχείο έργο τέχνης

Το σύνολο των εκδηλώσεων του blueFest Crete 19 | Culture & Beyond πραγματοποιούνται φέτος στο ξενοδοχείο Minos Beach art hotel, μέλος της bluegr Hotels & Resorts και των Small Luxury Hotels of the World. Το ξεχωριστό αρχιτεκτονικό ύφος του, η υπαίθρια γκαλερί τέχνης που φιλοξενεί στους χώρους του έργα του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη αλλά και η πλούσια γαστρονομική ιστορία του Minos Beach art hotel συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για το πολιτιστικό φεστιβάλ.

Κτήρια γήινα και υπηρεσίες που μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη δένουν αρμονικά με την εντυπωσιακή συλλογή έργων τέχνης κορυφαίων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που κοσμούν κάθε γωνιά του ξενοδοχείου, ενώ οι γαστρονομικές απολαύσεις που προσφέρει αντικατοπτρίζουν την κρητική και ελληνική παράδοση κάνοντας πράξη την ιδέα της Προέδρου του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, κας Τζίνα Μαμιδάκη, ότι “ο τουρισμός οφείλει να αποτελεί μία ολιστική, πολιτιστική εμπειρία”.

Το blueFest Crete | Culture & Beyond, το πολιτιστικό φεστιβάλ που αναδεικνύεται σε θεσμό για την προβολή της Κρήτης, διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη με τη συνεργασία του Lovegreece.com και την υποστήριξη της bluegr Hotels & Resorts στις 13-14 Ιουλίου στο Minos Beach art hotel.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις, ωστόσο κρίνεται απαραίτητη η προκράτηση θέσεων.

Για κρατήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 28410 22345 ή να αποστείλετε mail στο info-minos@bluegr.com.

Η έκθεση Blue Nights καθώς και το Ανοιχτό Μουσείο θα παραμείνουν ανοιχτά για το κοινό ως το τέλος Οκτωβρίου.